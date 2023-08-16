https://ukraina.ru/20230816/1048730341.html

Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ

Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ - 16.08.2023 Украина.ру

Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов 16 августа в интервью mk.ru рассказал, что диверсии и теракты на полуострове устраивают агенты украинских спецслужб

2023-08-16T15:45

2023-08-16T15:45

2023-08-16T15:45

крым

аксенов

диверсии

украина

новости

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"Они были завербованы в разные годы именно с этой целью, враги их постепенно "активируют". Есть, конечно, и, так сказать, пассивные "ждуны", но их сравнительно немного. Мне кажется, вменяемому человеку очень сложно понять, как можно любить того нацистского урода, в которого превратилась Украина. При этом сами "любители" охотно пользуются теми благами и льготами, которые предоставляет Россия и которых в украинском Крыму никогда не было", - сказал Аксенов.По его словам, после победы России "ждуны" просто исчезнут как вид".Словом "ждун" в Крыму, а также на территории новых регионов России, называют тех, кто верит в успешное контрнаступление боевиков киевского режима и иностранных наёмников под руководством инструкторов НАТО.Отношение к "ждунам" на полуострове крайне отличается от мер, которые применяют на Украине. В Крыму действуют исключительно в рамках закона. За содеянные правонарушения "ждуны" платят штрафы и периодически на камеру и на фоне российского флага в отделении полиции извиняются.Подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов отмечал, что важно не уподобляться Украине в ее жестоких репрессивных мерах к инакомыслящим, а также не скатиться в жесткую цензуру. В то же время те, кто распространяет ложь сознательно, и в ряде случаев еще и получает за это деньги, обязательно должны привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

https://ukraina.ru/20230617/1047329515.html

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крым, аксенов, диверсии, украина, новости