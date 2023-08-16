https://ukraina.ru/20230816/1048726304.html
Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке - 16.08.2023 Украина.ру
Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Предложение ООН по платежам за российскую сельхозпродукцию носило половинчатый характер и не устраивало Россию. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов агентству İhlas (IHA)
2023-08-16T13:49
2023-08-16T13:49
2023-08-16T13:49
новости
зерновая сделка
россельхозбанк
черное море
турция
измаил
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Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы 18 июля. Условием зерновой сделки, которая обеспечивала безопасность вывоза сельхозпродукции из украинских портов, было снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".ООН в свою очередь выступила с предложением создать "дочку" "Россельхозбанка" или использовать его структуру в Люксембурге.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может вновь взять на себя обязательства по зерновой сделке, если ее требования в отношении снятия санкционных ограничений будут выполнены.После выхода России из соглашения Минобороны РФ объявило, что станет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов.Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" 13 августа принудительно остановил сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау в юго-западной части Черного моря. После досмотра "Сукра Окан" продолжил движение в порт Измаил.
https://ukraina.ru/20230813/1048662944.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, россельхозбанк, черное море, турция, измаил
Новости, зерновая сделка, Россельхозбанк, Черное море, Турция, Измаил
Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Предложение ООН по платежам за российскую сельхозпродукцию носило половинчатый характер и не устраивало Россию. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов агентству İhlas (IHA)
Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы 18 июля. Условием зерновой сделки, которая обеспечивала безопасность вывоза сельхозпродукции из украинских портов, было снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".
ООН в свою очередь выступила с предложением создать "дочку" "Россельхозбанка" или использовать его структуру в Люксембурге.
"Между тем, прямому переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT нет альтернатив. Все паллиативные меры попросту не реализуемы на практике и призваны лишь создать видимость работы", - сказал дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может вновь взять на себя обязательства по зерновой сделке, если ее требования в отношении снятия санкционных ограничений будут выполнены.
После выхода России из соглашения Минобороны РФ объявило, что станет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов.
Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" 13 августа принудительно остановил сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау в юго-западной части Черного моря. После досмотра "Сукра Окан" продолжил движение в порт Измаил.