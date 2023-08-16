Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке

Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры

Ответные меры РФ на атаки морских беспилотников очень болезненно скажутся на доходах западных компаний, фактически контролирующих украинские земли и сельхозпредприятия, считает политический эксперт Владимир Джаралла.