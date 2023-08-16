Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию - 16.08.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию
Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию - 16.08.2023 Украина.ру
Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию
Соединённые Штаты приступили к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2023-08-16T13:46
2023-08-16T13:46
новости
вирусы
биолаборатории
сша
пандемия
минобороны
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Министерство обороны РФ продолжает изучать деятельность американских биолабораторий на территории Украины и других стран, сказал Кириллов. Он добавил, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу для безопасности во всем мире.Он отметил, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.Кириллов указал, что для реализации своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой в США было создано Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования.Новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную всемирную пандемию. Официальная информация об учреждении Управления была размещена пресс-службой Белого дома 21 июля 2023 года.При этом главную роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который возглавляет полковник Констанция Дженкинс."Институт инфекционных болезней сухопутных войск США привлекался к биологическим программам США на Украине. Так, представители института активно вели проекты под кодовым названием UP-1 и UP-8. В рамках этих проектов изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов", - сказал Кириллов.Документы, полученные во время СВО на Украине, свидетельствуют о том, что данное учреждение принимает участие в сборе опасных патогенов в различных регионах мира, а также проводит испытания новых препаратов, резюмировал начальник войск РХБЗ.
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новости, вирусы, биолаборатории, сша, пандемия, минобороны
Новости, вирусы, биолаборатории, США, пандемия, Минобороны

Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию

13:46 16.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Соединённые Штаты приступили к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Министерство обороны РФ продолжает изучать деятельность американских биолабораторий на территории Украины и других стран, сказал Кириллов. Он добавил, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу для безопасности во всем мире.
"Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия – сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций – патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней", - отметил Кириллов.
Он отметил, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.
Кириллов указал, что для реализации своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой в США было создано Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования.
Новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную всемирную пандемию.
Официальная информация об учреждении Управления была размещена пресс-службой Белого дома 21 июля 2023 года.
При этом главную роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который возглавляет полковник Констанция Дженкинс.
"Институт инфекционных болезней сухопутных войск США привлекался к биологическим программам США на Украине. Так, представители института активно вели проекты под кодовым названием UP-1 и UP-8. В рамках этих проектов изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов", - сказал Кириллов.
Документы, полученные во время СВО на Украине, свидетельствуют о том, что данное учреждение принимает участие в сборе опасных патогенов в различных регионах мира, а также проводит испытания новых препаратов, резюмировал начальник войск РХБЗ.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Вчера, 10:19
Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на УкраинеШтаты создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Об этом 14 августа заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону
 
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