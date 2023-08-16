Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Соединённые Штаты приступили к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Министерство обороны РФ продолжает изучать деятельность американских биолабораторий на территории Украины и других стран, сказал Кириллов. Он добавил, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу для безопасности во всем мире.
"Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия – сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций – патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней", - отметил Кириллов.
Он отметил, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.
Кириллов указал, что для реализации своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой в США было создано Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования.
Новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную всемирную пандемию.
Официальная информация об учреждении Управления была размещена пресс-службой Белого дома 21 июля 2023 года.
При этом главную роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который возглавляет полковник Констанция Дженкинс.
"Институт инфекционных болезней сухопутных войск США привлекался к биологическим программам США на Украине. Так, представители института активно вели проекты под кодовым названием UP-1 и UP-8. В рамках этих проектов изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов", - сказал Кириллов.
Документы, полученные во время СВО на Украине, свидетельствуют о том, что данное учреждение принимает участие в сборе опасных патогенов в различных регионах мира, а также проводит испытания новых препаратов, резюмировал начальник войск РХБЗ.
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