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Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию

Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию - 16.08.2023 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало, как США готовят миру новую эпидемию

Соединённые Штаты приступили к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов

2023-08-16T13:46

2023-08-16T13:46

2023-08-16T13:46

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вирусы

биолаборатории

сша

пандемия

минобороны

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Министерство обороны РФ продолжает изучать деятельность американских биолабораторий на территории Украины и других стран, сказал Кириллов. Он добавил, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу для безопасности во всем мире.Он отметил, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.Кириллов указал, что для реализации своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой в США было создано Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования.Новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную всемирную пандемию. Официальная информация об учреждении Управления была размещена пресс-службой Белого дома 21 июля 2023 года.При этом главную роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который возглавляет полковник Констанция Дженкинс."Институт инфекционных болезней сухопутных войск США привлекался к биологическим программам США на Украине. Так, представители института активно вели проекты под кодовым названием UP-1 и UP-8. В рамках этих проектов изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов", - сказал Кириллов.Документы, полученные во время СВО на Украине, свидетельствуют о том, что данное учреждение принимает участие в сборе опасных патогенов в различных регионах мира, а также проводит испытания новых препаратов, резюмировал начальник войск РХБЗ.

https://ukraina.ru/20230815/1048689564.html

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новости, вирусы, биолаборатории, сша, пандемия, минобороны