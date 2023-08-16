Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту - 16.08.2023 Украина.ру
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Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту
Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту - 16.08.2023 Украина.ру
Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту
Вице-премьер Украины Ирина Верещук 15 августа в своем телеграм-канале призвала граждан готовиться к затяжному и тяжелому конфликту
2023-08-16T13:10
2023-08-16T13:10
украина
верещук
новости
вице-премьер
конфликт
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"Сколько еще продлится война? Должны быть честными. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда… Граждане и власть – все должны настроиться к длительной и тяжелой войне", - написала Верещук.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ukraina.ru/20230815/1048694640.html
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украина, верещук, новости, вице-премьер, конфликт
Украина, Верещук, Новости, вице-премьер, конфликт

Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту

13:10 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ВерещукИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Верещук
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук 15 августа в своем телеграм-канале призвала граждан готовиться к затяжному и тяжелому конфликту
"Сколько еще продлится война? Должны быть честными. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда… Граждане и власть – все должны настроиться к длительной и тяжелой войне", - написала Верещук.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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