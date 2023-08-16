Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту
Вице-премьер Украины Ирина Верещук 15 августа в своем телеграм-канале призвала граждан готовиться к затяжному и тяжелому конфликту
"Сколько еще продлится война? Должны быть честными. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда… Граждане и власть – все должны настроиться к длительной и тяжелой войне", - написала Верещук.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Вчера, 12:41Лавров рассказал, как Запад, накачивая Украину оружием, провоцирует ядерный конфликтРади поддержания конфронтации с Россией, Запад накачивает Украину оружием и увеличивает этим угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 августа, во время выступления на Московской конференции по международной безопасности