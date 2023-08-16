https://ukraina.ru/20230816/1048721780.html

Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту

Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту - 16.08.2023 Украина.ру

Вице-премьер Украины призвала граждан готовиться к затяжному конфликту

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 15 августа в своем телеграм-канале призвала граждан готовиться к затяжному и тяжелому конфликту

2023-08-16T13:10

2023-08-16T13:10

2023-08-16T13:10

украина

верещук

новости

вице-премьер

конфликт

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"Сколько еще продлится война? Должны быть честными. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда… Граждане и власть – все должны настроиться к длительной и тяжелой войне", - написала Верещук.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ukraina.ru/20230815/1048694640.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, верещук, новости, вице-премьер, конфликт