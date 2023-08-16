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Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларов
Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларов - 16.08.2023 Украина.ру
Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларов
В подарок от матери депутат Киевского городского совета получил 300 тысяч долларов. Об этом 15 августа сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
2023-08-16T12:13
2023-08-16T12:13
2023-08-16T12:13
новости
киев
депутат
коррупция
мать
доллары
киевсовет
украина
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Агентство не указало имя и фамилию депутата, при этом СМИ полагают, что речь идет о Владимире Слончаке, депутате от "Батькивщины", сопредседателе фракции в Киевсовете."Согласно декларации депутата за 2022 год, он получил сумму 300 тысяч долларов "в подарок от матери". По информации НАПК, размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить сумму средств для такого подарка", - пишет местное издание "Новое время".Ведомство сообщило, что подаренную сумму она унаследовала от покойного мужа, отца депутата, который заработал эти средства, занимаясь предпринимательством. Тем не менее, справки о том, что женщина унаследовала деньги не нашлось, отметили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.Как сообщало издание Украина.ру, в августе депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из фракции. Гунько разоблачили на взятке. Торохтию вменяют заграничные каникулы и покупку элитной недвижимости и машин.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, депутат, коррупция, мать, доллары, киевсовет, украина
Новости, Киев, депутат, коррупция, мать, доллары, Киевсовет, Украина
Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларов
В подарок от матери депутат Киевского городского совета получил 300 тысяч долларов. Об этом 15 августа сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
Агентство не указало имя и фамилию депутата, при этом СМИ полагают, что речь идет о Владимире Слончаке, депутате от "Батькивщины", сопредседателе фракции в Киевсовете.
"Согласно декларации депутата за 2022 год, он получил сумму 300 тысяч долларов "в подарок от матери". По информации НАПК, размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить сумму средств для такого подарка", - пишет местное издание "Новое время".
Ведомство сообщило, что подаренную сумму она унаследовала от покойного мужа, отца депутата, который заработал эти средства, занимаясь предпринимательством. Тем не менее, справки о том, что женщина унаследовала деньги не нашлось, отметили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.
"Изложенные факты дают повод для обоснованного сомнения относительно возможности матери предоставить такой подарок своему сыну", — заключило агентство.
Как сообщало издание Украина.ру, в августе депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из фракции. Гунько разоблачили на взятке. Торохтию вменяют заграничные каникулы и покупку элитной недвижимости и машин.