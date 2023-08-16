https://ukraina.ru/20230816/1048720441.html

Предвыборный парад. Польская армия показала почти всю новую технику

Предвыборный парад. Польская армия показала почти всю новую технику - 16.08.2023 Украина.ру

Предвыборный парад. Польская армия показала почти всю новую технику

Впервые с 2018 года в Варшаве прошёл военный парад. В нём приняли участие более двух тысяч польских солдат и офицеров, однако новейшие самолёты и вертолёты пришлось "одолжить" у американской армии

2023-08-16T11:44

2023-08-16T11:44

2023-08-16T11:44

эксклюзив

польша

военный парад

сша

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анджей дуда

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танки

бмп

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В Польше 15 августа отмечается праздник Войска Польского. Установлен он был ещё во Второй Речи Посполитой – в память о Варшавской битве, состоявшейся между армиями Польши и Советской России.15 августа 1920 года в ходе этого сражения произошел перелом в пользу Войска Польского, и армия под командованием Тухачевского отступила от Варшавы. На следующий день польские войска под командованием маршала Пилсудского и генерала Галлера перешли в наступление, но именно 15 августа считается днём "чуда на Висле".Последний военный парад по случаю празднования Дня Войска Польского прошел в Польше в 2019 году в городе Катовице. Место было выбрано в связи со 100-летием начала Первого Силезского восстания – одного из трёх восстаний, приведших к присоединению части Верхней Силезии к Польше в 1922 году.А вот по улицам Варшавы польские военные последний раз маршировали 15 августа 2018 года.В 2020-2021 годах военный парад не проводился из-за эпидемии COVID-19, взамен армия устраивала "военные пикники".В 2022 году Министерство обороны Польши также отказалось от организации торжественного парада в День Войска Польского — причиной стала СВО на Украине. Было решено организовать пикники, выставки военной техники и сосредоточиться на наборе добровольцев в армию.В этом году главный "военный пикник" с выставкой военной техники на Национальном стадионе в Варшаве также состоялся. Но всё же главной "выставкой" польского оружия стал военный парад на Вислостраде – широкой скоростной трассе, проходящей по левому берегу реки Вислы в столице Польши.Готовиться к параду начали задолго, в минувший уик-энд прошла генеральная репетиция. Причём предвыборный характер мероприятия был очевиден для всех.Как отметил американский портал CNN, этот "крупнейший за последнее десятилетие военный парад на фоне напряженности между странами НАТО и Белоруссией" в Варшаве решили провести, поскольку "правительство перед выборами стремится убедить народ в том, что оно обеспечивает безопасность страны"."Это своего рода советский праздник. Это своего рода отражение их языка. Противники рассматривают эти парады как демонстрацию силы, поэтому Польша собирается ответить на них демонстрацией силы", – сказал в комментарии CNN Эдвард Арнольд из британского аналитического центра по вопросам безопасности RUSI.По словам британского эксперта, в условиях, когда Великобритания вышла из ЕС, а Германия всё ещё не решается взять на себя роль европейского лидера на Украине, Польша почувствовала свою возможность."У них очень хорошие отношения с Прибалтикой, они очень активно выступают по вопросам обороны и безопасности, а Россия всегда была главной угрозой. Так что если вы рассматриваете это с точки зрения Вашингтона, то Варшава выглядит хорошей ставкой", – добавил Арнольд.Действительно, практически все польские СМИ подчеркнули, что увиденное на Вислостраде и над ней "определенно превзошло парад на Красной площади в Москве 9 мая этого года, когда русские праздновали – исключительно скромно – очередную годовщину окончания Второй мировой войны".В параде же в Варшаве приняли участие более 2 тысяч солдат и офицеров, около 200 различных образцов боевой техники и 92 вертолёта и самолёта.Стоит отметить, что во время парада ни один образец постсоветской военной техники не использовался. Были представлены как вооружение и военная техника, которые давно используются в Войске Польском и исчисляется десятками и сотнями штук, так и новые образцы, причём иногда в полном составе, а некоторые и вовсе в виде демонстрационных экземпляров.Начнём с последних. Над Вислострадой пролетели несколько многоцелевых самолётов F-35 и вертолетов AH-64 Apache. Министерство обороны страны подчеркнуло, что оба типа летательных аппаратов "в ближайшее время" появятся в Войске Польском.Однако пока это были самолёты из состава войск США, дислоцирующихся в Польше.В случае с F-35, контракт на поставку которых Польша подписала ещё в начале 2020 года, их первые экземпляры ожидаются только в 2024-м, и они первоначально останутся в США, где будут использоваться для обучения польских пилотов.Что касается AH-64 Apache, то контракта на них до сих пор нет. Министр обороны Польши Мариуш Блащак недавно сказал, что ожидает запроса Госдепартамента на одобрение этой сделки со стороны Конгресса США на этой неделе.С боевыми вертолётами у поляков вообще не особо складывается. Так, в июле 2022 года Минобороны Польши заказало для Сухопутных войск 32 многоцелевых вертолета AW149 производства итальянского концерна Leonardo.Контракт на 8,2 млрд злотых (почти 2 миллиарда долларов) предусматривал поставки машин в 2023-2029 годах. В марте текущего года Агентство вооружений сообщило, что идет "окончательная сборка" первых двух AW149 для Войска Польского, а их поставка ожидается во второй половине этого года. Однако пока в Польшу прибыла лишь одна машина этого типа, да и та с гражданской регистрацией.Этот вертолёт демонстрировали на прошлогодней выставке вооружений в Кельце, а впервые он был сфотографирован споттерами ещё в 2015 году.Чуть лучше обстоит ситуация с вертолётами AW101 того же производителя. В апреле 2019 года Минобороны заказало четыре таких вертолета для морской авиации на сумму 1,65 млрд злотых. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, а также могут выполнять поисково-спасательные операции.Пока же в Польшу доставлен только один AW101 из четырёх заказанных, причём всего за неделю до парада. Но 10 августа Мариуш Блащак сообщил, что предложил производителю поставить ещё 22 многоцелевых вертолета AW101. На этот раз машины будут поставлены Сухопутным войскам и, возможно, ВВС.В воздушной части парада также приняли участие два из четырёх вертолётов S-70i Black Hawk, закупленных в 2019 году для спецподразделения GROM за 683 миллиона злотых. В декабре 2021-го Польша заказала для армейского спецназа ещё четыре таких вертолёта, уже за 666 миллионов злотых.Два из них должны поставить до конца текущего года, два других – в 2024-м.И, наконец, над Вислострадой пролетели оба поставленных в Польшу учебно-боевых истребителя FA-50, произведённых в Южной Корее. Стоит отметить, что во время репетиции парада FA-50 летал как ведомый в паре с МиГ-29.Всего по прошлогоднему контракту на 705 миллионов долларов в 2023-2025-м польская армия должна получить 12 таких машин. В последующем планируется поставка 36 самолетов в измененной конфигурации, получивших название FA-50PL. Этот контракт оценивается в 2,3 миллиарда долларов, а поставки запланированы на 2025-2028 годы.С сухопутной техникой ситуация была не менее интересной. Одним из последних приобретений Польши является танк Abrams американского производства. В апреле 2022 года Министерство обороны заказало 250 таких машин в новейшей версии M1A2 SEPv3 на сумму 4,7 млрд долларов США – но их поставки запланированы на 2024-26 годы.Поэтому в январе 2023 года министерство подписало еще один контракт на танки Abrams – на этот раз 116 машин в более старой версии М1А1, находящихся на складах Корпуса морской пехоты США.В конце июня корабль, доставивший первые 14 танков, пришвартовался в Щецине. Они были переданы 1-й Варшавской бронетанковой бригаде, дислоцирующейся в районе Весола, и оттуда все 14 отправились на парад. Согласно анонсам оборонного ведомства, очередная партия танков Abrams (42 штуки) должна быть доставлена в Польшу на рубеже августа и сентября 2023-го, а следующая партия (60) – до конца года.Контракты на поставку в Польшу южнокорейских танков К2 были подписаны летом 2022 года. Они предусматривали поставку 180 машин азиатского производства на сумму 3,37 миллиарда долларов.Поставки К2 стартовали в декабре 2022 года, к июню по морю прибыло 28 боевых машин, дальнейшие поставки запланированы на 2024 и 2025 годы. С 2026 года производство танков в новой версии K2PL должно быть запущено в Польше, однако польская конфигурация южнокорейского танка пока остается в планах.Половина из имеющихся К2 – 14 танков – приняли участие в параде, столько же было танков Leopard 2PL, которые Войско Польское использует с начала 2000-х. Всего в польской армии – более двухсот таких машин, а также более ста Leopard 2А5, восемь из которых прошли по Вислостраде.Самоходные 155-миллиметровые самоходные гаубицы К9А1, как и танки К2, – дело рук оружейников Южной Кореи и плод соглашений, подписанных летом 2022 года.На первом этапе речь идёт о 212 орудиях на сумму 2,4 миллиарда долларов с поставками до 2026 года, после этого модернизированный вариант K9PL должен производиться в Польше. Поставки из Южной Кореи начались в декабре 2022 года, 48 гаубиц уже находятся в Польше, 14 из них были представлены на параде.В 2019 году Министерство обороны Польши заказало в США самоходные реактивные установки M142 HIMARS. Контракт на 414 миллионов долларов включал 20 пусковых установок (18 боевых и две для учебных) плюс боеприпасы, запасные части и т. д. Пока в Польшу прибыли семь установок, шесть из них прошли на параде.Впервые зрители увидели элементы противоракетного комплекса Patriot, который польские военные получили в конце 2022 года благодаря контракту, подписанному в марте 2018-го.Стоимость контракта составила 4,75 миллиарда долларов, что сделало его крупнейшей оружейной сделкой в ​​истории Польши. За эти деньги Министерство национальной обороны получило две батареи Patriot (16 пусковых установок, РЛС и т.д.)Стоит отметить, что на параде были также новые образцы польской военной техники. В первую очередь это 155-мм САУ Krab производства государственной компании Huta Stalowa Wola. Их в Войске Польском – более 70 единиц, из которых 14 прошли по Вислостраде.При этом более 20 "Крабов" передано Киеву, а в прошлом году Минобороны Польши заказало ещё 48 таких САУ. Их поставки запланированы на 2025-2027 годы.Давно стоящие на вооружении колесные БТР "Росомаха" производства частной компании WB Group появились на параде в различных модификациях. Новинкой стала версия с дистанционно управляемой башней ZSSW-30, в которой установлены 30-мм пушка, пусковая установка противотанковых управляемых ракет SPIKE-LR и 7,62-мм пулемет.В июле 2022 года Минобороны заказало 70 таких башен для "Росомах" за 1,7 миллиарда злотых. Ожидается, что поставки продлятся до 2027 года.Во время парада также можно было увидеть четыре экземпляра новой плавающей БМП Borsuk от Huta Stalowa Wola. В настоящее время эти машины находятся на стадии эксплуатационных испытаний в войсках.В конце февраля Минобороны подписало пока рамочный контракт, предусматривающий поставку в армию 1400 машин на базе "Борсук". В это число входит более тысячи собственно БМП, остальные будут специализированными модификациями: разведывательными, командирскими, медико-эвакуационными, машинами технической охраны и разведки заражения.Но контракты, предусматривающие закупку определенного количества машин по определённой цене и с доставкой в ​​конкретную дату, пока не подписаны.Если же говорить о польских политиках на параде, то самое интереснее то, что на нём не было лидера правящей консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), вице-премьера Ярослава Качиньского.Более того, президент Польши Анджей Дуда в патетическом выступлении с обещаниями и дальше укреплять армию своего партийного шефа не упомянул. Правда, "начальника Польши" поблагодарил министр обороны Мариуш Блащак, заявив: "Именно благодаря руководству Ярослава Качиньского мы приняли закон о защите Родины, на котором мы строим основу силы польской армии".Отсутствие Ярослава Качиньского выглядело весьма странно. Ведь именно он в последние дни был одним из главных промоутеров военного парада, акцентируя внимание на его беспрецедентности.А не далее как в воскресенье лидер ПиС выступал на "военном пикнике", где на фоне солдат и офицеров обещал "готовиться к войне" и жёстко критиковал лидера либеральной оппозиции Дональда Туска, обвиняя того в развале польской армии в 2007-2015 годах.Возможно, причина отсутствия Качиньского на параде кроется именно в этом выступлении, которое вызвало со стороны оппозиции обвинения в использовании армии в предвыборной кампании.Однако симпатии польских военных, на которых правительство ПиС в текущем году выделит почти 137 миллиардов злотых (для сравнения: последнее правительство либералов в 2015 потратило на оборону на 100 миллиардов злотых меньше), пока что твёрдо на стороне власти, а не оппозиции.

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, военный парад, сша, туск, качиньский, анджей дуда, m1 abrams, танки, бмп, сво