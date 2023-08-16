https://ukraina.ru/20230816/1048720229.html

"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море

"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море - 16.08.2023 Украина.ру

"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл детали террористических атак с участием украинских морских дронов. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале

2023-08-16T11:53

2023-08-16T11:53

2023-08-16T11:53

новости

василий малюк

сбу

терроризм

черное море

катера

дроны

крымский мост

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Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ, заявил Малюк в интервью CNN.Малюк добавил, что изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты.Глава СБУ уточнил, что морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby, то есть "морской малыш". Эти беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.По словам Малюка, для атаки на десантный корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG украинские спецслужбы использовали два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.Из дальнейших слов главы СБУ следует, что киевский режим продолжит попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море."Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря", - резюмировал Василий Малюк.Борьба с террористическими и диверсионными актами – это дело не только российских спецслужб, но и всего общества, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник ФСБ Андрей Пинчук. Планирование и реализация террористических актов невозможны без разветвленной сети агентуры противника. В России выявляют диверсантов, предстоит еще ликвидация групп агентов, отмечал он.

https://ukraina.ru/20230726/1048279823.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, василий малюк, сбу, терроризм, черное море, катера, дроны, крымский мост