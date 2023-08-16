https://ukraina.ru/20230816/1048720229.html
"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море - 16.08.2023 Украина.ру
"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл детали террористических атак с участием украинских морских дронов. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале
2023-08-16T11:53
2023-08-16T11:53
2023-08-16T11:53
новости
василий малюк
сбу
терроризм
черное море
катера
дроны
крымский мост
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Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ, заявил Малюк в интервью CNN.Малюк добавил, что изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты.Глава СБУ уточнил, что морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby, то есть "морской малыш". Эти беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.По словам Малюка, для атаки на десантный корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG украинские спецслужбы использовали два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.Из дальнейших слов главы СБУ следует, что киевский режим продолжит попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море."Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря", - резюмировал Василий Малюк.Борьба с террористическими и диверсионными актами – это дело не только российских спецслужб, но и всего общества, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник ФСБ Андрей Пинчук. Планирование и реализация террористических актов невозможны без разветвленной сети агентуры противника. В России выявляют диверсантов, предстоит еще ликвидация групп агентов, отмечал он.
https://ukraina.ru/20230726/1048279823.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, василий малюк, сбу, терроризм, черное море, катера, дроны, крымский мост
Новости, Василий Малюк, СБУ, терроризм, Черное море, катера, дроны, Крымский мост
"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл детали террористических атак с участием украинских морских дронов. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале
Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ, заявил Малюк в интервью CNN.
"Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании", - заявил глава Службы безопасности Украины.
Малюк добавил, что изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты.
Глава СБУ уточнил, что морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby, то есть "морской малыш". Эти беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.
По словам Малюка, для атаки на десантный корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG украинские спецслужбы использовали два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.
Из дальнейших слов главы СБУ следует, что киевский режим продолжит попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море.
"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря", - резюмировал Василий Малюк.
Борьба с террористическими и диверсионными актами – это дело не только российских спецслужб, но и всего общества, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник ФСБ Андрей Пинчук.
Планирование и реализация террористических актов невозможны без разветвленной сети агентуры противника. В России выявляют диверсантов, предстоит еще ликвидация групп агентов, отмечал он.