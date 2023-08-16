"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море - 16.08.2023 Украина.ру
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"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море - 16.08.2023 Украина.ру
"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл детали террористических атак с участием украинских морских дронов. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале
2023-08-16T11:53
2023-08-16T11:53
новости
василий малюк
сбу
терроризм
черное море
катера
дроны
крымский мост
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Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ, заявил Малюк в интервью CNN.Малюк добавил, что изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты.Глава СБУ уточнил, что морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby, то есть "морской малыш". Эти беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.По словам Малюка, для атаки на десантный корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG украинские спецслужбы использовали два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.Из дальнейших слов главы СБУ следует, что киевский режим продолжит попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море."Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря", - резюмировал Василий Малюк.Борьба с террористическими и диверсионными актами – это дело не только российских спецслужб, но и всего общества, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник ФСБ Андрей Пинчук. Планирование и реализация террористических актов невозможны без разветвленной сети агентуры противника. В России выявляют диверсантов, предстоит еще ликвидация групп агентов, отмечал он.
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новости, василий малюк, сбу, терроризм, черное море, катера, дроны, крымский мост
Новости, Василий Малюк, СБУ, терроризм, Черное море, катера, дроны, Крымский мост

"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море

11:53 16.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл детали террористических атак с участием украинских морских дронов. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале
Морские дроны, которые атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ, заявил Малюк в интервью CNN.

"Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании", - заявил глава Службы безопасности Украины.

Малюк добавил, что изготовление боевых катеров осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. В их разработке принимают участие сотрудники СБУ, гражданские инженеры и IT-специалисты.
Глава СБУ уточнил, что морские дроны, которые атаковали Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby, то есть "морской малыш". Эти беспилотники несли на себе запас взрывчатки в 850 кг.
По словам Малюка, для атаки на десантный корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG украинские спецслужбы использовали два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.
Из дальнейших слов главы СБУ следует, что киевский режим продолжит попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море.
"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас (в СБУ - Ред.) очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря", - резюмировал Василий Малюк.
Борьба с террористическими и диверсионными актами – это дело не только российских спецслужб, но и всего общества, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник ФСБ Андрей Пинчук.
Планирование и реализация террористических актов невозможны без разветвленной сети агентуры противника. В России выявляют диверсантов, предстоит еще ликвидация групп агентов, отмечал он.
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