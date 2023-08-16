https://ukraina.ru/20230816/1048716897.html

Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА в Россию

Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА в Россию - 16.08.2023 Украина.ру

Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА в Россию

США попросили Иран остановить "поставки" беспилотников в Россию. Об этом сообщает издание Financial Times 16 августа со ссылкой на собственные источники

2023-08-16T10:32

2023-08-16T10:32

2023-08-16T10:32

новости

бпла

иран

россия

сша

обвинение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039825945_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_3723a2ca31f199ce09349b6097d507bf.jpg

США хотят, чтобы Тегеран прекратил "поставки" БПЛА и запасных частей для беспилотников в Российскую Федерацию, сообщает издание, ссылаясь на слова некого иранского чиновника и "другого человека, проинформированного о переговорах".По словам собеседников Financial Times, Иран якобы неоднократно просил Москву не использовать их беспилотные летательные аппараты во время конфликта на Украине, но Вашингтон хотел "более конкретных шагов".При этом Москва и Тегеран неоднократно опровергали подобные обвинения со стороны Соединённых Штатов. Иран назвал безосновательными обвинения в применении Россией их беспилотников в конфликте на Украине, при этом Киев не предоставил никаких реальных доказательств.Глава МИД Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял России беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.

https://ukraina.ru/20230812/1048647907.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, иран, россия, сша, обвинение