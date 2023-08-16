Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА в Россию - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048716897.html
Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА в Россию
Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА в Россию - 16.08.2023 Украина.ру
Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА в Россию
США попросили Иран остановить "поставки" беспилотников в Россию. Об этом сообщает издание Financial Times 16 августа со ссылкой на собственные источники
2023-08-16T10:32
2023-08-16T10:32
новости
бпла
иран
россия
сша
обвинение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039825945_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_3723a2ca31f199ce09349b6097d507bf.jpg
США хотят, чтобы Тегеран прекратил "поставки" БПЛА и запасных частей для беспилотников в Российскую Федерацию, сообщает издание, ссылаясь на слова некого иранского чиновника и "другого человека, проинформированного о переговорах".По словам собеседников Financial Times, Иран якобы неоднократно просил Москву не использовать их беспилотные летательные аппараты во время конфликта на Украине, но Вашингтон хотел "более конкретных шагов".При этом Москва и Тегеран неоднократно опровергали подобные обвинения со стороны Соединённых Штатов. Иран назвал безосновательными обвинения в применении Россией их беспилотников в конфликте на Украине, при этом Киев не предоставил никаких реальных доказательств.Глава МИД Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял России беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.
https://ukraina.ru/20230812/1048647907.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039825945_247:0:2951:2028_1920x0_80_0_0_09e8376205eb323ffdd4bb843030a72a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, иран, россия, сша, обвинение
Новости, БПЛА, Иран, Россия, США, обвинение

Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА в Россию

10:32 16.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй
Учения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
США попросили Иран остановить "поставки" беспилотников в Россию. Об этом сообщает издание Financial Times 16 августа со ссылкой на собственные источники
США хотят, чтобы Тегеран прекратил "поставки" БПЛА и запасных частей для беспилотников в Российскую Федерацию, сообщает издание, ссылаясь на слова некого иранского чиновника и "другого человека, проинформированного о переговорах".
По словам собеседников Financial Times, Иран якобы неоднократно просил Москву не использовать их беспилотные летательные аппараты во время конфликта на Украине, но Вашингтон хотел "более конкретных шагов".
При этом Москва и Тегеран неоднократно опровергали подобные обвинения со стороны Соединённых Штатов.
Иран назвал безосновательными обвинения в применении Россией их беспилотников в конфликте на Украине, при этом Киев не предоставил никаких реальных доказательств.
Глава МИД Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что Тегеран поставлял России беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.
Гладков
12 августа, 12:09
Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернаторБеспилотники атаковали четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
 
НовостиБПЛАИранРоссияСШАобвинение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
12:19Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом
12:13Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларов
12:06Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала
12:00Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии
11:58Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов
11:53"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
11:45Зеленский – кладбище шансов
11:44Предвыборный парад. Польская армия показала почти всю новую технику
11:44ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку
11:17Российские дроны-камикадзе атаковали Харьков
11:16ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины
11:11"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления
11:10Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить
11:03Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео
10:53Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
10:52Герой России Евгений Черняев о том, как использовать подводные аппараты России в борьбе с Украиной и НАТО
10:47"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроений
10:46Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского моста
10:45"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ
Лента новостейМолния