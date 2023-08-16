https://ukraina.ru/20230816/1048716723.html

MI6 отправляет в Африку карательный отряд украинских боевиков - СМИ

MI6 отправляет в Африку карательный отряд украинских боевиков - СМИ - 16.08.2023 Украина.ру

MI6 отправляет в Африку карательный отряд украинских боевиков - СМИ

Британская разведывательная служба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд, состоящий из украинских боевиков. Об этом 16 августа написало агентство РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник в военно-дипломатических кругах

2023-08-16T10:02

2023-08-16T10:02

2023-08-16T10:02

новости

mi6

британия

отряды

боевики

украина

африка

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Он уточнил, что подбирали боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте". Их отправка на африканский континент намечена на вторую половину августа. По плану MI6, туда украинцев привезут морем из порта Измаил в суданский город Омдурман.Главной задачей украинского отряда, отметил источник РИА, являются диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.Примечательная деталь: отрядом, который отправится в Африку, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук.В 2014-2016 годах он был командиром диверсионно-разведывательной группы, орудовавшей в Донбассе и имевшей на своем счету несколько "успешных ликвидаций".Также про Пращука известно, что он привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве. А в 2019-м избирался в Верховную Раду от партии Владимира Зеленского "Слуга народа".В конце июля в Санкт-Петербурге прошел экономический форум "Россия-Африка", на котором президент РФ и африканские лидеры договорились о разностороннем сотрудничестве.

https://ukraina.ru/20230810/1048594197.html

https://ukraina.ru/20230320/1044551306.html

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новости, mi6, британия, отряды, боевики, украина, африка