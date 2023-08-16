https://ukraina.ru/20230816/1048716579.html

На Украине муниципальные власти проводят дорогие ремонты: население возмущается

На Украине муниципальные власти проводят дорогие ремонты: население возмущается - 16.08.2023 Украина.ру

На Украине муниципальные власти проводят дорогие ремонты: население возмущается

Волонтер Юрий Касьянов упрекнул власти в том, что они жалуются на недостаточную военную помощь Запада, но при этом проводят дорогостоящие ремонты дорог

2023-08-16T10:23

2023-08-16T10:23

2023-08-16T10:23

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украина

местные власти

ремонт

дороги

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Дорогие капитальные ремонты, которые украинские муниципальные власти проводят повсеместно, возмутили Касьянова.Свое недовольство суммой тендера на ремонт автомобильной дороги Ясиня – Черная Тиса волонтер высказал в соцсетях 16 августа.Украинский сайт tsn.ua в публикации, посвященной реакции волонтера Касьянова, отмечает, что в последнее время на платформе Prozorro начали появляться резонансные тендеры на большие суммы денег. Так, например, Ивано-Франковский областной совет заключил договор на закупку трех тысяч медалей "Рыцарь боевого чина", на что из местного бюджета будет выделен 1 миллион гривен (2,6 млн рублей).Издание отмечает, что это весьма разозлило украинцев, так как эти деньги можно было потратить на поддержку ВСУ.В июле Владимир Зеленский упрекнул представителей муниципальных властей за нецелевой расход бюджетных средств. "Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут", – сказал Зеленский.

https://ukraina.ru/20230609/1047065586.html

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новости, украина, местные власти, ремонт, дороги