https://ukraina.ru/20230816/1048715164.html

Новая атака дронов, "Мир без Зеленского", националисты в Африке. Главное на Украине на утро 16 августа

Новая атака дронов, "Мир без Зеленского", националисты в Африке. Главное на Украине на утро 16 августа - 16.08.2023 Украина.ру

Новая атака дронов, "Мир без Зеленского", националисты в Африке. Главное на Украине на утро 16 августа

Украина.ру, 16.08.2023

2023-08-16T09:00

2023-08-16T09:00

2023-08-16T09:03

гур моу

африка

украина

хроники

эксклюзив

спецоперация

калужская область

беспилотники

"ланцет"

владимир зеленский

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Система ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Калужской областью. В Крыму предложили назвать мирный план по Украине "Миром без Зеленского". Британская разведслужба MI6 руками украинских боевиков хочет ликвидировать ориентированных на Россию лидеров стран АфрикиКомплексы противовоздушной обороны утром в среду уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Там уточнили, что разрушений и пострадавших нет.Накануне вечером украинские войска также атаковали дронами поселок Днепряны Херсонской области. Населенный пункт остался без света. Информация по пострадавшим и раненым уточняется.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский с командой посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где встретился с бригадами Вооруженных сил страны (ВСУ) на Мелитопольском направлении. Ему доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО и беспилотниках.Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после общения с украинскими военными признал, что российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы и несут угрозу для ВСУ."Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности – ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую не имеем права игнорировать. Принял во внимание", - написал Ермак в своем телеграм-канале."Мир без Зеленского"Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что одним из названий будущего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может стать "Мир без Зеленского"."Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — "Мир без Зеленского". Но это точно будет не "Мир Зеленского". Он заигрался в реалити-шоу "Слуга народа", не отдавая себе отчёт, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства", - сказал Константинов.По его словам, киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений.По его словам, главная насущная проблема состоит в том, что Украина покрылась сетью кладбищ."У них сотни тысяч убитых, а значит, сотни тысяч семей остались без своих кормильцев. И этим людям нужно что-то сказать, нужно объяснить, почему не были выполнены минские соглашения, когда имелся шанс сохранить страну, сохранить в ее составе Херсон, Запорожье, возможно, даже Донецк с Луганском. Почему это не было сделано? Потому что никто из хозяев киевского режима этого не хотел", - подчеркнул глава парламента.Накануне секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил газете la Repubblica, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в "мирном плане Зеленского", гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами его пункты. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Претензии к Зеленскому звучат не только в России, но и на Украине. Так, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сравнил президента Украины с "жабой из грязи" из-за отсутствия подготовки и неспособности ответить на удары России. С резкими заявлениями он выступил на своем YouTube-канале."Львов оказался абсолютно не прикрыт, и по Ивано-Франковщине опять ударили. [Российские войска] наступают на Купянск, наступают на Лиман, наступают на Харьков. Зеленский ничего не может сделать", — подчеркнул Соскин.Экс-советник потребовал, чтобы Зеленский дал в ближайшее время ответ на происходящее."Если сейчас Зеленский ничего не ответит, значит он слабак. Ему надо тогда идти в отставку", — резюмировал Олег Соскин.Ранее Соскин уже допускал скорую отставку нынешнего главы государства. По мнению политика, к этому может привести импичмент президента США Джо Байдена, поводом для которого могут послужить скандалы, связанные с его сыном Хантером. Экс-советник спрогнозировал, что американский сенат может отказаться предоставить очередной пакет военной и финансовой помощи Киеву уже осенью.В ночь на среду на Украине звучала воздушная тревога. В частности, ее объявили в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в указанных регионах страны прозвучал практически одновременно - в 00.38.Украинское издание "Страна.ua" сообщило позже о взрывах в Измаиле и Рени в Одесской области. Кроме того, издание информировало о взрывах в Харьковской области.Националисты в АфрикеБританская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков.Служба безопасности и Главное управление разведки минобороны Украины помогли подобрать для отряда 100 боевиков с опытом на "восточном фронте"."Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований", - сказал источник РИА Новости.Отряд планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из украинского порта Измаил.Одной из задач подготовленного британской MI6 украинского подразделения в Африке является ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.Подразделением украинских боевиков, подготовленным британской разведкой MI6 для диверсий в Африке, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который имеет опыт "успешных ликвидаций" и участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.Пращук родился 18 сентября 1980 года в посёлке городского типа Сутиски Тывровского района Винницкой области Украины. Окончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности "правоведение" и Национальную академию госуправления при президенте Украины.В 2014-2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы, имевшей на своем счету несколько "успешных ликвидаций", Пращук принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. В 2015 году поступил на службу в 73-й морской центр специального назначения и до 2017 года служил в ГУР. Привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве.После увольнения в запас в 2019 году избирался в Верховную Раду Украины 9-го созыва по мажоритарному округу № 15 от политической партии Зеленского "Слуга народа". К началу спецоперации России являлся офицером резерва ГУР.

https://ukraina.ru/20230815/1048695967.html

https://ukraina.ru/20230815/1048685962.html

https://ukraina.ru/20230814/1048672144.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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