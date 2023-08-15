Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. ВИДЕО - 15.08.2023 Украина.ру
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Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. ВИДЕО
Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. ВИДЕО - 15.08.2023 Украина.ру
Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. ВИДЕО
Вместе с одним из наших постоянных гостей, независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским обсудили ситуации в Эквадоре и Африке, борьбу с "эпохой неоколониализма", а также вопросы прогресса и гуманизма
2023-08-15T17:45
2023-08-15T17:45
видео
олег ясинский
африка
нигер
эквадор
сша
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0:48 – Убийство кандидата в президенты Эквадора; 3:34 – Интервенция в Нигер; 8:16 – Противостояние в Африке и внимание к Украине; 12:44 – Конец "эпохи неоколониализма"; 15:37 – Где человечество свернуло не туда? Вопрос прогресса и гуманизма; 20:30 – Что ознаменует возвращение на путь прогресса? ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, олег ясинский, африка, нигер, эквадор, сша, франция, видео
Видео, Олег Ясинский, Африка, Нигер, Эквадор, США, Франция

Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. ВИДЕО

17:45 15.08.2023
 
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Вместе с одним из наших постоянных гостей, независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским обсудили ситуации в Эквадоре и Африке, борьбу с "эпохой неоколониализма", а также вопросы прогресса и гуманизма
0:48 – Убийство кандидата в президенты Эквадора;
3:34 – Интервенция в Нигер;
8:16 – Противостояние в Африке и внимание к Украине;
12:44 – Конец "эпохи неоколониализма";
15:37 – Где человечество свернуло не туда? Вопрос прогресса и гуманизма;
20:30 – Что ознаменует возвращение на путь прогресса?
ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky
 
ВидеоОлег ЯсинскийАфрикаНигерЭквадорСШАФранция
 
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