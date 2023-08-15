https://ukraina.ru/20230815/1048711273.html

Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. ВИДЕО

Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. ВИДЕО - 15.08.2023 Украина.ру

Как остановить "всепожирающую машину" Запада: Ясинский о борьбе за независимость. ВИДЕО

Вместе с одним из наших постоянных гостей, независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским обсудили ситуации в Эквадоре и Африке, борьбу с "эпохой неоколониализма", а также вопросы прогресса и гуманизма

2023-08-15T17:45

2023-08-15T17:45

2023-08-15T17:45

видео

олег ясинский

африка

нигер

эквадор

сша

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048711153_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_643993d574ff7d2475e67c9a32415d18.jpg

0:48 – Убийство кандидата в президенты Эквадора; 3:34 – Интервенция в Нигер; 8:16 – Противостояние в Африке и внимание к Украине; 12:44 – Конец "эпохи неоколониализма"; 15:37 – Где человечество свернуло не туда? Вопрос прогресса и гуманизма; 20:30 – Что ознаменует возвращение на путь прогресса? ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky

нигер

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, олег ясинский, африка, нигер, эквадор, сша, франция, видео