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В Белгороде заставили арендатора заменить желто-синюю плитку в подземном переходе

В Белгороде заставили арендатора заменить желто-синюю плитку в подземном переходе - 15.08.2023 Украина.ру

В Белгороде заставили арендатора заменить желто-синюю плитку в подземном переходе

Арендатора подземного перехода "Родина" в Белгороде, который при ремонте стал укладывать желто-синюю плитку, заставят все переделать. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба мэрии города.

2023-08-15T17:31

2023-08-15T17:31

2023-08-15T17:31

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белгород

тротуар

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По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, арендатор подземного перехода не согласовал цветовое решение с городскими властями.В мэрии также уточнили, что ремонтные работы в переходе "Родина" в центре Белгорода начались в конце июня. В рамках ремонта было запланировано обновление тротуарной плитки. До реконструкции проводился опрос, в ходе которого жителям было предложено выбрать одно из трех цветовых решений. В соответствии с выбранным дизайн-проектом, основными цветами должны были быть голубой, белый и серый.Демидов также отметил, что ремонт выполняется на средства арендатора. В данном случае арендатор отклонился от утвержденных цветовых решений, но замечания граждан уже учтены и плитка будет заменена в кратчайшие сроки, сказал мэр Белгорода.Увидев новую плитку в подземном переходе "Родина", жители Белгорода высказали возмущение в телеграм-каналах. Позже очевидцы опубликовали фотографии, свидетельствующие о том, что демонтаж плитки начался.

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новости, белгород, тротуар