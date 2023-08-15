В Белгороде заставили арендатора заменить желто-синюю плитку в подземном переходе - 15.08.2023 Украина.ру
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В Белгороде заставили арендатора заменить желто-синюю плитку в подземном переходе
В Белгороде заставили арендатора заменить желто-синюю плитку в подземном переходе - 15.08.2023 Украина.ру
В Белгороде заставили арендатора заменить желто-синюю плитку в подземном переходе
Арендатора подземного перехода "Родина" в Белгороде, который при ремонте стал укладывать желто-синюю плитку, заставят все переделать. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба мэрии города.
2023-08-15T17:31
2023-08-15T17:31
новости
белгород
тротуар
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По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, арендатор подземного перехода не согласовал цветовое решение с городскими властями.В мэрии также уточнили, что ремонтные работы в переходе "Родина" в центре Белгорода начались в конце июня. В рамках ремонта было запланировано обновление тротуарной плитки. До реконструкции проводился опрос, в ходе которого жителям было предложено выбрать одно из трех цветовых решений. В соответствии с выбранным дизайн-проектом, основными цветами должны были быть голубой, белый и серый.Демидов также отметил, что ремонт выполняется на средства арендатора. В данном случае арендатор отклонился от утвержденных цветовых решений, но замечания граждан уже учтены и плитка будет заменена в кратчайшие сроки, сказал мэр Белгорода.Увидев новую плитку в подземном переходе "Родина", жители Белгорода высказали возмущение в телеграм-каналах. Позже очевидцы опубликовали фотографии, свидетельствующие о том, что демонтаж плитки начался.
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новости, белгород, тротуар
Новости, Белгород, тротуар

В Белгороде заставили арендатора заменить желто-синюю плитку в подземном переходе

17:31 15.08.2023
 
© Марина Полякова, Украина.руфлаг Украины
флаг Украины
© Марина Полякова, Украина.ру
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Арендатора подземного перехода "Родина" в Белгороде, который при ремонте стал укладывать желто-синюю плитку, заставят все переделать. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба мэрии города.
По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, арендатор подземного перехода не согласовал цветовое решение с городскими властями.
В мэрии также уточнили, что ремонтные работы в переходе "Родина" в центре Белгорода начались в конце июня. В рамках ремонта было запланировано обновление тротуарной плитки. До реконструкции проводился опрос, в ходе которого жителям было предложено выбрать одно из трех цветовых решений. В соответствии с выбранным дизайн-проектом, основными цветами должны были быть голубой, белый и серый.
Демидов также отметил, что ремонт выполняется на средства арендатора. В данном случае арендатор отклонился от утвержденных цветовых решений, но замечания граждан уже учтены и плитка будет заменена в кратчайшие сроки, сказал мэр Белгорода.
Увидев новую плитку в подземном переходе "Родина", жители Белгорода высказали возмущение в телеграм-каналах. Позже очевидцы опубликовали фотографии, свидетельствующие о том, что демонтаж плитки начался.
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