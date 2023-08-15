https://ukraina.ru/20230815/1048710455.html

Скрипка объяснил популярность украинских женщин в мире

Скрипка объяснил популярность украинских женщин в мире - 15.08.2023 Украина.ру

Скрипка объяснил популярность украинских женщин в мире

Украинки отличаются от других женщин. Такое заявление 15 августа сделал лидер украинской группы ""Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в новом подкасте, который он опубликовал в своем YouTube-канале

2023-08-15T17:33

2023-08-15T17:33

2023-08-15T17:52

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По его словам, украинские женщины покорные, хозяйственные, сексуальные и умные "как менеджеры", а европейские дамы - феминистки."Феминизм - это женский эгоизм, на самом деле. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Этот феминизм, действительно, есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", - сказал музыкант.Однако, оговорился артист, и среди украинок все же есть "невоспитанные инстасамки", но и у них внутри есть "золотая женщина", которую нужно "доставать на поверхность".Олег Скрипка - украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона "Днепр". Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.

https://ukraina.ru/20230605/1046919684.html

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