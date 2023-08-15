Скрипка объяснил популярность украинских женщин в мире - 15.08.2023 Украина.ру
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Скрипка объяснил популярность украинских женщин в мире
Скрипка объяснил популярность украинских женщин в мире - 15.08.2023 Украина.ру
Скрипка объяснил популярность украинских женщин в мире
Украинки отличаются от других женщин. Такое заявление 15 августа сделал лидер украинской группы ""Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в новом подкасте, который он опубликовал в своем YouTube-канале
2023-08-15T17:33
2023-08-15T17:52
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По его словам, украинские женщины покорные, хозяйственные, сексуальные и умные "как менеджеры", а европейские дамы - феминистки."Феминизм - это женский эгоизм, на самом деле. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Этот феминизм, действительно, есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", - сказал музыкант.Однако, оговорился артист, и среди украинок все же есть "невоспитанные инстасамки", но и у них внутри есть "золотая женщина", которую нужно "доставать на поверхность".Олег Скрипка - украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона "Днепр". Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.
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Скрипка объяснил популярность украинских женщин в мире

17:33 15.08.2023 (обновлено: 17:52 15.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДесятый юбилейный фестиваль "Нашествие 2011" Олег Скрипка
Десятый юбилейный фестиваль Нашествие 2011 Олег Скрипка - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинки отличаются от других женщин. Такое заявление 15 августа сделал лидер украинской группы ""Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в новом подкасте, который он опубликовал в своем YouTube-канале
По его словам, украинские женщины покорные, хозяйственные, сексуальные и умные "как менеджеры", а европейские дамы - феминистки.
"Феминизм - это женский эгоизм, на самом деле. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Этот феминизм, действительно, есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", - сказал музыкант.
Однако, оговорился артист, и среди украинок все же есть "невоспитанные инстасамки", но и у них внутри есть "золотая женщина", которую нужно "доставать на поверхность".
"Французы на нас женятся, потому что мы душевные и мы пластичные. Мы очень комфортны в общении. С нами очень приятно и удобно спариваться, с украинцами. Вот есть четыре группы крови, а я какая-то группа крови донорская. И мы доноры", - заявил Скрипка в новом подкасте, которым он поделился на своем официальном YouTube-канале.
Олег Скрипка
5 июня, 16:58
"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в ШвейцарииКонцерт украинской фолк-рок-группы "Вопли Видоплясова", запланированный на 25 июня в Швейцарии, отменен, сообщает 5 июня в своих соцсетях солист коллектива Олег Скрипка
Олег Скрипка - украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона "Днепр". Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.
 
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