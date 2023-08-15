https://ukraina.ru/20230815/1048710040.html

Артиллерийские дуэли и жуткая "Баба-Яга". Что происходит на фронте

Артиллерийские дуэли и жуткая "Баба-Яга". Что происходит на фронте - 15.08.2023 Украина.ру

Артиллерийские дуэли и жуткая "Баба-Яга". Что происходит на фронте

Российские войска наступают на Купянск, у ВСУ есть некоторое продвижение на Времевском выступе. Старший лейтенант, волонтер Александр "Варяг" Матюшин рассказал... Украина.ру, 15.08.2023

2023-08-15T17:41

2023-08-15T17:41

2023-08-15T17:41

эксклюзив

спецоперация

купянск

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Российские войска наступают на Купянск, у ВСУ есть некоторое продвижение на Времевском выступе. Старший лейтенант, волонтер Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на линии соприкосновения.Херсонское направлениеВСУ удалось создать два небольших плацдарма в районе Антоновского моста и населенного пункта Казачьи лагеря в районе ответственности российской оперативно-тактической группы "Днепр". Несмотря на то, что там постоянно работает российская артиллерия и наносит удары российская авиация, украинские позиции на левом берегу Днепра сохраняются."Враг пока действует в этом районе только с помощью пехоты. Его задача – навести переправу и постараться перетащить на левый берег свои БМП, БТР и БМД, и с их помощью двинуть в тыл нашей группировки, сражающейся на запорожском направлении, но пока ему это не удается – авиация не дает", – говорит Матюшин.Запорожское направлениеВ районе Пятихаток (Запорожская область), которые контролируют российские силы, ВСУ наступают малыми группами одним-двумя отделениями (10-20 человек). Они подъезжают на пикапах, на кузовах которых установлены крупнокалиберные пулеметы, как можно ближе к нашим позициям. Потом под прикрытием пулеметов украинцы пытаются наступать. Но в силу того, что по ним сразу начинает бить российская артиллерия, у них нет никаких шансов продвинуться."Что касается Работино на запорожском направлении, оно под нами. ВСУ в том районе применяют тут тактику мясных штурмов. Лобовые атаки следуют одна за одной. Там везде поля заминированы. Их саперы разминируют узкую полоску, по которой украинцы хотят подойти к нашим позициям, но их обнаруживают наша разведка и БПЛА. Координаты передаются танкистам и авиации. Подразделения ВСУ начинают уничтожаться. Те, кто выжил, идут на наши траншеи и опорники. На этом участке фронта очень сильно работает вражеская арта. Особенно Хаймарсы. Бьют по нашим окопам и опорникам, в том числе и кассетными боеприпасами.В районе Гуляй-Поля мы сдерживаем противника, который наступает на нас под прикрытием танков. Там они применяют коптеры "Баба-Яга". Поясню, что это такое. Обычно коптеры – с 4 моторами, а у этих – 8. К ним прицепляются четыре 82-мм мины, которые работают по нашим позициям. Очень, скажу я вам, неприятная штука. Там же украинцы применяют и дроны-камикадзе. В последние две недели враг пытается бить Хаймарсами по нашим располагам. Но с помощью РЭБ мы сбиваем им координаты и ракеты бьют рядом с целью, а не по ней.Кстати, наше ПВО, начиная с середины июля, наконец-то, научилась сбивать британо-французские ракеты Storm Shadow, чего до этого не было. Наше ПВО научилось их засекать и сбивать", – рассказал Матюшин.Южнодонецкое направлениеНа Времевском выступе российской группировке пришлось уйти из села Урожайное, от которого, как и от другого села – Старомайорского – не осталось камня на камне. Но Урожайное находится под российским огневым контролем. Российские силы, которые там сражаются, контролируют высоты вокруг."Почему мы ушли из Урожайного? Причины две. Первая: там была сосредоточено очень много украинской артиллерии, которая била по нам непрерывно. Вторая: там действовала украинская армейская элита – силы специальных операций ГУР. Они очень хорошо обучены. Обходят наши позиции, снимают наши растяжки", – говорит Матюшин.Донецкое направлениеИдут упорные бои в Марьинке и Красногоровке. Несколько недель назад в районе Красногоровки был взят украинский укреп под названием Муравейник. Что касается Авдеевки, то донецкому подразделению "Пятнашка" удалось перерезать трассу на Орловку, по которой идет снабжение авдеевского гарнизона. Сейчас его снабжают по грунтовым дорогам.Артемовск/Бахмут и Купянск"Верховка под Артемовском обороняется, Клещеевка за нами. Украинскому генералу Сырскому, который хочет отбить у нас назад Артемовск, пришлось перекинуть резервы из-под Артемовска под Купянск, чтобы хоть как-то затормозить наше успешное наступление. Если раньше мы могли под Купянском за сутки взять 28 опорников, то теперь берем только 7, но мы все равно продвигаемся. К городу мы можем подойти через неделю, а, может, к середине сентября. Вообще, харьковское направление очень перспективно. Если на запорожском направлении – одни степи, поэтому резервы тяжело в этом районе перебрасывать скрытно, то на харьковском – большие лесные массивы, и это сделать легче. Учитывая, что на Харьковщине нет больших населенных пунктов, там мы можем хорошо продвинуться", – полагает Матюшин.

https://ukraina.ru/20230814/1048674250.html

https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, спецоперация, купянск, марьинка, авдеевка, всу, вс рф, россия, украина