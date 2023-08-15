https://ukraina.ru/20230815/1048706400.html

Почему падает рубль и что будет дальше: Делягин дал полный расклад. Видео

Почему падает рубль и что будет дальше: Делягин дал полный расклад. Видео - 15.08.2023 Украина.ру

Почему падает рубль и что будет дальше: Делягин дал полный расклад. Видео

Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру... Украина.ру, 15.08.2023

2023-08-15T16:19

2023-08-15T16:19

2023-08-15T16:19

михаил делягин

видео

россия

украина

центробанк рф

валюта

курс

доллар

рубль

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048705798_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_40cb803272cdb373c281382ae75f2034.jpg

Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру прокомментировал решение Центрального банка о повышении ключевой ставки до 12%, а также рассказал, что ждёт российскую экономику к концу года: 00:47 - О последствиях решения Центробанка по ключевой ставке; 03:21 – О курсе рубля: чем грозит девальвация к концу года? 05:47 - К чему приведёт неравномерная налоговая нагрузка на различные отрасли? 08:44 - О зависимости России от импорта и импортозамещении; 10:10 – Российская экономика: причины и следствие; 11:00 - Как решить проблемы реального сектора?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

михаил делягин, видео, россия, украина, центробанк рф, валюта, курс, доллар, рубль, экономика, кредит, ключевая ставка, импортозамещение, девальвация, видео