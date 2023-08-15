https://ukraina.ru/20230815/1048706400.html
Почему падает рубль и что будет дальше: Делягин дал полный расклад. Видео
Почему падает рубль и что будет дальше: Делягин дал полный расклад. Видео - 15.08.2023 Украина.ру
Почему падает рубль и что будет дальше: Делягин дал полный расклад. Видео
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру... Украина.ру, 15.08.2023
2023-08-15T16:19
2023-08-15T16:19
2023-08-15T16:19
михаил делягин
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Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру прокомментировал решение Центрального банка о повышении ключевой ставки до 12%, а также рассказал, что ждёт российскую экономику к концу года: 00:47 - О последствиях решения Центробанка по ключевой ставке; 03:21 – О курсе рубля: чем грозит девальвация к концу года? 05:47 - К чему приведёт неравномерная налоговая нагрузка на различные отрасли? 08:44 - О зависимости России от импорта и импортозамещении; 10:10 – Российская экономика: причины и следствие; 11:00 - Как решить проблемы реального сектора?
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2023
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил делягин, видео, россия, украина, центробанк рф, валюта, курс, доллар, рубль, экономика, кредит, ключевая ставка, импортозамещение, девальвация, видео
Михаил Делягин, Видео, Россия, Украина, Центробанк РФ, валюта, курс, доллар, рубль, экономика, кредит, ключевая ставка, импортозамещение, девальвация
Почему падает рубль и что будет дальше: Делягин дал полный расклад. Видео
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру прокомментировал решение Центрального банка о повышении ключевой ставки до 12%, а также рассказал, что ждёт российскую экономику к концу года:
00:47 - О последствиях решения Центробанка по ключевой ставке;
03:21 – О курсе рубля: чем грозит девальвация к концу года?
05:47 - К чему приведёт неравномерная налоговая нагрузка на различные отрасли?
08:44 - О зависимости России от импорта и импортозамещении;
10:10 – Российская экономика: причины и следствие;
11:00 - Как решить проблемы реального сектора?