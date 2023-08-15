https://ukraina.ru/20230815/1048705897.html

Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернатор

Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернатор - 15.08.2023 Украина.ру

Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернатор

В районе села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Об этом 15 августа сообщил в своем "ВКонтакте" губернатор региона Александр Богомаз

2023-08-15T16:15

2023-08-15T16:15

2023-08-15T16:25

новости

брянская область

губернатор

александр богомаз

дрг

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/10/1046240761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31155c153956c53ca0f3b6ffc1313fa7.jpg

Кроме того, в результате действий украинских диверсантов на территории области погибло одно животное сельхозпредприятия, а также имеются частичные повреждения производственных помещений и одного автомобиля.Украинские диверсанты уже предпринимали попытки прорваться на территорию Российской Федерации. Три самых громких из них произошли на границе с Белгородской областью.Первая - 22 мая. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, ДРГ потеряла 70 человек. При эвакуации населения один человек погиб, еще 13 жителей пострадали.Позже нацисты попытались пересечь границу с Россией 4 июня, а потом и 27 июля.

https://ukraina.ru/20230604/1046884582.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, губернатор, александр богомаз, дрг, украина