https://ukraina.ru/20230815/1048705897.html
Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернатор
Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернатор - 15.08.2023 Украина.ру
Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернатор
В районе села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Об этом 15 августа сообщил в своем "ВКонтакте" губернатор региона Александр Богомаз
2023-08-15T16:15
2023-08-15T16:15
2023-08-15T16:25
новости
брянская область
губернатор
александр богомаз
дрг
украина
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Кроме того, в результате действий украинских диверсантов на территории области погибло одно животное сельхозпредприятия, а также имеются частичные повреждения производственных помещений и одного автомобиля.Украинские диверсанты уже предпринимали попытки прорваться на территорию Российской Федерации. Три самых громких из них произошли на границе с Белгородской областью.Первая - 22 мая. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, ДРГ потеряла 70 человек. При эвакуации населения один человек погиб, еще 13 жителей пострадали.Позже нацисты попытались пересечь границу с Россией 4 июня, а потом и 27 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, брянская область, губернатор, александр богомаз, дрг, украина
Новости, Брянская область, губернатор, Александр Богомаз, ДРГ, Украина
Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернатор
16:15 15.08.2023 (обновлено: 16:25 15.08.2023)
В районе села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Об этом 15 августа сообщил в своем "ВКонтакте" губернатор региона Александр Богомаз
"В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил он.
Кроме того, в результате действий украинских диверсантов на территории области погибло одно животное сельхозпредприятия, а также имеются частичные повреждения производственных помещений и одного автомобиля.
Украинские диверсанты уже предпринимали попытки прорваться на территорию Российской Федерации. Три самых громких из них произошли на границе с Белгородской областью.
Первая - 22 мая. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, ДРГ потеряла 70 человек. При эвакуации населения один человек погиб, еще 13 жителей пострадали.
Позже нацисты попытались пересечь границу с Россией 4 июня, а потом и 27 июля.