Нужно помнить. Фидель Кастро и Украина
В эти дни граждане пяти континентов, у которых остались память и совесть, вспомнили о дне рождения одного из величайших людей ХХ века – Фиделе Кастро
Если бы мне задали вопрос о политическом, историческом и этическом антагонизме нынешних государств, думаю, нет более яркого примера, чем Куба и то, что Запад любит называть Украиной.
Нынешние колониальные власти Киева, ежегодно послушно поддерживающие в ООН преступную блокаду Кубы, никогда не поймут, почему эта страна, уже преданная Горбачёвым, голодная и одинокая, без рекламной шумихи и не требуя абсолютно ничего взамен, приняла на оздоровление больше 25 тысяч украинских, белорусских и российских детей Чернобыля, ставших для кубинцев родными.
Вспомним, что это были времена, когда демократические постсоветские СМИ начали навязывать нам мантру о безальтернативности капитализму, потому что "социализм не работает".
Это не только прошлое – и сегодня кубинские врачи продолжают спасать жизни в Африке и Латинской Америке. А в идущих "путём реформ" и интегрированных в мировую экономику новых странах НАТО и туда стремящихся хронически нет денег на лечение собственных граждан.
Когда много лет назад Фидель говорил нам всем, что по всей логике истории или капитализм уничтожит человечество, или человечество покончит с капитализмом, многие смотрели на него, крутя пальцем у виска, и поражаясь нашей заидеологизированной слепоте.
После этого разные мудрецы, ученые, социологи и просто разумные люди, привыкшие думать головой, из разных областей знания и философских кредо, часто приходили к тому же. В последние годы это становилось все очевиднее.
После этого разные мудрецы, ученые, социологи и просто разумные люди, привыкшие думать головой, из разных областей знания и философских кредо, часто приходили к тому же. В последние годы это становилось все очевиднее.
18 мая 2021, 15:05Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Сейчас мы видим, как машина смерти пришла в движение. СМИ радостно подсовывают нам свою любимую версию о "Путине против цивилизованного мира".
Это ложится на воспитанные телеэкраном эмоции многих и окончательно уносит нас течением в совсем безвыходные дебри полного непонимания. Чтобы защититься от навязанного нам безумия, мы должны вернуться к рациональному – мыслям Фиделя.
Предвидя свой близкий уход, он писал последние тексты, чтобы поделиться с нами главным. Его волновало будущее человечества и огромные риски, которые нас ждут.
1 сентября 2014 года он писал об абсурде капиталистической глобализации:
“.. Не лучше ли было бы производить больше продуктов питания и промышленности, строить больницы и школы для миллиардов людей, которые отчаянно в этом нуждаются, развивать искусство и культуру, бороться против массовых болезней, приводящих к смерти более половины заболевших, готовить работников здравоохранения или технологов, которые как нам видится, могли бы навсегда покончить с такими болезнями, как рак, эбола, малярия, денге, чикунгунья и диабет, разрушающими жизненные функции людей?
1 сентября 2014 года он писал об абсурде капиталистической глобализации:
“.. Не лучше ли было бы производить больше продуктов питания и промышленности, строить больницы и школы для миллиардов людей, которые отчаянно в этом нуждаются, развивать искусство и культуру, бороться против массовых болезней, приводящих к смерти более половины заболевших, готовить работников здравоохранения или технологов, которые как нам видится, могли бы навсегда покончить с такими болезнями, как рак, эбола, малярия, денге, чикунгунья и диабет, разрушающими жизненные функции людей?
Если уже сегодня мы можем продлевать жизни, здоровье и сроки активной деятельности людей, если уже сейчас вполне реально планировать развитие общества, согласно росту уровня производства, культуры и человеческих ценностей, чего ещё ждут, чтобы всерьёз заняться этим?
Будущее станет или победой идей справедливости или нас всех ждёт неизбежная катастрофа...”
В этом же тексте, который кажется написанным сегодня, он ясно называл тех, от кого происходит угроза:
“Есть в мире негодяи, которых, как кажется, немало, считающие своей заслугой не только собственную готовность умереть, но и в первую очередь убивать других для защиты нынешних непристойных привилегий немногих.
В этом же тексте, который кажется написанным сегодня, он ясно называл тех, от кого происходит угроза:
“Есть в мире негодяи, которых, как кажется, немало, считающие своей заслугой не только собственную готовность умереть, но и в первую очередь убивать других для защиты нынешних непристойных привилегий немногих.
Многие уже привыкли выслушивать заявления некоторых европейских представителей НАТО, все больше по форме и по содержанию речей напоминающих нацистских эсэсовцев. Они часто появляются в тёмных костюмах даже в разгар лета. (…)
Единственное, что осталось в мире от империи Адольфа Гитлера, опиравшейся на алчность, это вдохновение, унаследованное от неё буржуазными агрессивными правительствами НАТО, что превращает их в посмешище Европы и мира, евро которых, как и доллар, превратятся в папье-маше, которому будет суждено зависеть от юаня и российского рубля, перед лицом роста китайской экономики, которая будет тесно связана с гигантским техническим и экономическим потенциалом России.”
В своём завещании Фидель просил кубинцев не ставить ему памятники и не называть его именем площади. Хочется думать, что на Кубе в этом нет необходимости, что им оставленное – прочнее и глубже любых официальных церемоний.
Тем не менее, в остальном мире памятники Фиделю сегодня необходимы. Чтобы отлученные телевизором и соцсетями от истории дети хотя бы иногда спрашивали у нас о том, кто это и почему.
И мы, уплывая к самым дальним островам нашей памяти, пытались рассказать им эту невероятную историю о невероятных людях, наивных временах борьбы и надежд, пока в глазах слушателей не родится блеск желания узнать, понять и почувствовать больше.
Наши дети должны узнать о многом. Например о том, что Фидель – мировой рекордсмен (возможно, всех времен и народов) по числу неудачных покушений на его жизнь.
Фабиан Эскаланте, известный кубинский военный разведчик, аналитик и автор знаменитого расследования убийства Кеннеди, пишет, что в период с 1958 по 2000 год кубинские службы безопасности пресекли в разных станах мира 634 заговора с целью убийства Фиделя Кастро, причем 167 из них – на последней стадии перед осуществлением.
Вопреки лжепророчествам, заговорам, слухам и полувековым усилиям спецслужб главной империи в истории человечества, он умер в 90 лет, когда сам захотел.
Сегодня Фидель одинаково неудобен как защитникам мировой капиталистической системы, так и псевдореволюционнным догматикам и бюрократам, привыкшим править от имени того, во что сами не верят.
Вопреки лжепророчествам, заговорам, слухам и полувековым усилиям спецслужб главной империи в истории человечества, он умер в 90 лет, когда сам захотел.
Сегодня Фидель одинаково неудобен как защитникам мировой капиталистической системы, так и псевдореволюционнным догматикам и бюрократам, привыкшим править от имени того, во что сами не верят.
Рассказывают, что во время своего первого визита в Киев в начале 60-х Фидель, которого поселили в Марьинском дворце, сбежал от охраны, сам погулял по Киеву и вернулся к протокольным мероприятиям, когда захотел. Несколько часов поднятые на ноги спецслужбы его безуспешно искали.
Хочется верить, что на новом витке истории нечто подобное обязано повториться. И Фидель, сегодня запрещенный, преследуемый и глубоко враждебный нынешней киевской власти, обязательно и навсегда вернется на Украину.