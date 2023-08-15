Нужно помнить. Фидель Кастро и Украина - 15.08.2023 Украина.ру
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Нужно помнить. Фидель Кастро и Украина
Нужно помнить. Фидель Кастро и Украина - 15.08.2023 Украина.ру
Нужно помнить. Фидель Кастро и Украина
В эти дни граждане пяти континентов, у которых остались память и совесть, вспомнили о дне рождения одного из величайших людей ХХ века – Фиделе Кастро
2023-08-15T16:16
2023-08-15T16:16
мнения
фидель кастро
украина
зарубежье
куба
горбачёв
оон
нато
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Если бы мне задали вопрос о политическом, историческом и этическом антагонизме нынешних государств, думаю, нет более яркого примера, чем Куба и то, что Запад любит называть Украиной.Нынешние колониальные власти Киева, ежегодно послушно поддерживающие в ООН преступную блокаду Кубы, никогда не поймут, почему эта страна, уже преданная Горбачёвым, голодная и одинокая, без рекламной шумихи и не требуя абсолютно ничего взамен, приняла на оздоровление больше 25 тысяч украинских, белорусских и российских детей Чернобыля, ставших для кубинцев родными.Вспомним, что это были времена, когда демократические постсоветские СМИ начали навязывать нам мантру о безальтернативности капитализму, потому что "социализм не работает". Это не только прошлое – и сегодня кубинские врачи продолжают спасать жизни в Африке и Латинской Америке. А в идущих "путём реформ" и интегрированных в мировую экономику новых странах НАТО и туда стремящихся хронически нет денег на лечение собственных граждан.Когда много лет назад Фидель говорил нам всем, что по всей логике истории или капитализм уничтожит человечество, или человечество покончит с капитализмом, многие смотрели на него, крутя пальцем у виска, и поражаясь нашей заидеологизированной слепоте. После этого разные мудрецы, ученые, социологи и просто разумные люди, привыкшие думать головой, из разных областей знания и философских кредо, часто приходили к тому же. В последние годы это становилось все очевиднее. Сейчас мы видим, как машина смерти пришла в движение. СМИ радостно подсовывают нам свою любимую версию о "Путине против цивилизованного мира". Это ложится на воспитанные телеэкраном эмоции многих и окончательно уносит нас течением в совсем безвыходные дебри полного непонимания. Чтобы защититься от навязанного нам безумия, мы должны вернуться к рациональному – мыслям Фиделя.Предвидя свой близкий уход, он писал последние тексты, чтобы поделиться с нами главным. Его волновало будущее человечества и огромные риски, которые нас ждут. 1 сентября 2014 года он писал об абсурде капиталистической глобализации:“.. Не лучше ли было бы производить больше продуктов питания и промышленности, строить больницы и школы для миллиардов людей, которые отчаянно в этом нуждаются, развивать искусство и культуру, бороться против массовых болезней, приводящих к смерти более половины заболевших, готовить работников здравоохранения или технологов, которые как нам видится, могли бы навсегда покончить с такими болезнями, как рак, эбола, малярия, денге, чикунгунья и диабет, разрушающими жизненные функции людей? Если уже сегодня мы можем продлевать жизни, здоровье и сроки активной деятельности людей, если уже сейчас вполне реально планировать развитие общества, согласно росту уровня производства, культуры и человеческих ценностей, чего ещё ждут, чтобы всерьёз заняться этим? Будущее станет или победой идей справедливости или нас всех ждёт неизбежная катастрофа...”В этом же тексте, который кажется написанным сегодня, он ясно называл тех, от кого происходит угроза: “Есть в мире негодяи, которых, как кажется, немало, считающие своей заслугой не только собственную готовность умереть, но и в первую очередь убивать других для защиты нынешних непристойных привилегий немногих. Многие уже привыкли выслушивать заявления некоторых европейских представителей НАТО, все больше по форме и по содержанию речей напоминающих нацистских эсэсовцев. Они часто появляются в тёмных костюмах даже в разгар лета. (…) Единственное, что осталось в мире от империи Адольфа Гитлера, опиравшейся на алчность, это вдохновение, унаследованное от неё буржуазными агрессивными правительствами НАТО, что превращает их в посмешище Европы и мира, евро которых, как и доллар, превратятся в папье-маше, которому будет суждено зависеть от юаня и российского рубля, перед лицом роста китайской экономики, которая будет тесно связана с гигантским техническим и экономическим потенциалом России.”В своём завещании Фидель просил кубинцев не ставить ему памятники и не называть его именем площади. Хочется думать, что на Кубе в этом нет необходимости, что им оставленное – прочнее и глубже любых официальных церемоний. Тем не менее, в остальном мире памятники Фиделю сегодня необходимы. Чтобы отлученные телевизором и соцсетями от истории дети хотя бы иногда спрашивали у нас о том, кто это и почему. И мы, уплывая к самым дальним островам нашей памяти, пытались рассказать им эту невероятную историю о невероятных людях, наивных временах борьбы и надежд, пока в глазах слушателей не родится блеск желания узнать, понять и почувствовать больше. Наши дети должны узнать о многом. Например о том, что Фидель – мировой рекордсмен (возможно, всех времен и народов) по числу неудачных покушений на его жизнь. Фабиан Эскаланте, известный кубинский военный разведчик, аналитик и автор знаменитого расследования убийства Кеннеди, пишет, что в период с 1958 по 2000 год кубинские службы безопасности пресекли в разных станах мира 634 заговора с целью убийства Фиделя Кастро, причем 167 из них – на последней стадии перед осуществлением.Вопреки лжепророчествам, заговорам, слухам и полувековым усилиям спецслужб главной империи в истории человечества, он умер в 90 лет, когда сам захотел. Сегодня Фидель одинаково неудобен как защитникам мировой капиталистической системы, так и псевдореволюционнным догматикам и бюрократам, привыкшим править от имени того, во что сами не верят.Рассказывают, что во время своего первого визита в Киев в начале 60-х Фидель, которого поселили в Марьинском дворце, сбежал от охраны, сам погулял по Киеву и вернулся к протокольным мероприятиям, когда захотел. Несколько часов поднятые на ноги спецслужбы его безуспешно искали. Хочется верить, что на новом витке истории нечто подобное обязано повториться. И Фидель, сегодня запрещенный, преследуемый и глубоко враждебный нынешней киевской власти, обязательно и навсегда вернется на Украину.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
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Олег Ясинский
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мнения, фидель кастро, украина, зарубежье, куба, горбачёв, оон, нато
Мнения, Фидель Кастро, Украина, Зарубежье, Куба, Горбачёв, ООН, НАТО

Нужно помнить. Фидель Кастро и Украина

16:16 15.08.2023
 
© РИА Новости . Давид Шоломович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Давид Шоломович
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
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В эти дни граждане пяти континентов, у которых остались память и совесть, вспомнили о дне рождения одного из величайших людей ХХ века – Фиделе Кастро
Если бы мне задали вопрос о политическом, историческом и этическом антагонизме нынешних государств, думаю, нет более яркого примера, чем Куба и то, что Запад любит называть Украиной.
Нынешние колониальные власти Киева, ежегодно послушно поддерживающие в ООН преступную блокаду Кубы, никогда не поймут, почему эта страна, уже преданная Горбачёвым, голодная и одинокая, без рекламной шумихи и не требуя абсолютно ничего взамен, приняла на оздоровление больше 25 тысяч украинских, белорусских и российских детей Чернобыля, ставших для кубинцев родными.
Вспомним, что это были времена, когда демократические постсоветские СМИ начали навязывать нам мантру о безальтернативности капитализму, потому что "социализм не работает".
Это не только прошлое – и сегодня кубинские врачи продолжают спасать жизни в Африке и Латинской Америке. А в идущих "путём реформ" и интегрированных в мировую экономику новых странах НАТО и туда стремящихся хронически нет денег на лечение собственных граждан.
Когда много лет назад Фидель говорил нам всем, что по всей логике истории или капитализм уничтожит человечество, или человечество покончит с капитализмом, многие смотрели на него, крутя пальцем у виска, и поражаясь нашей заидеологизированной слепоте.

После этого разные мудрецы, ученые, социологи и просто разумные люди, привыкшие думать головой, из разных областей знания и философских кредо, часто приходили к тому же. В последние годы это становилось все очевиднее.
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Сейчас мы видим, как машина смерти пришла в движение. СМИ радостно подсовывают нам свою любимую версию о "Путине против цивилизованного мира".
Это ложится на воспитанные телеэкраном эмоции многих и окончательно уносит нас течением в совсем безвыходные дебри полного непонимания. Чтобы защититься от навязанного нам безумия, мы должны вернуться к рациональному – мыслям Фиделя.
Предвидя свой близкий уход, он писал последние тексты, чтобы поделиться с нами главным. Его волновало будущее человечества и огромные риски, которые нас ждут.

1 сентября 2014 года он писал об абсурде капиталистической глобализации:

“.. Не лучше ли было бы производить больше продуктов питания и промышленности, строить больницы и школы для миллиардов людей, которые отчаянно в этом нуждаются, развивать искусство и культуру, бороться против массовых болезней, приводящих к смерти более половины заболевших, готовить работников здравоохранения или технологов, которые как нам видится, могли бы навсегда покончить с такими болезнями, как рак, эбола, малярия, денге, чикунгунья и диабет, разрушающими жизненные функции людей?
Если уже сегодня мы можем продлевать жизни, здоровье и сроки активной деятельности людей, если уже сейчас вполне реально планировать развитие общества, согласно росту уровня производства, культуры и человеческих ценностей, чего ещё ждут, чтобы всерьёз заняться этим?
Будущее станет или победой идей справедливости или нас всех ждёт неизбежная катастрофа...”

В этом же тексте, который кажется написанным сегодня, он ясно называл тех, от кого происходит угроза:

“Есть в мире негодяи, которых, как кажется, немало, считающие своей заслугой не только собственную готовность умереть, но и в первую очередь убивать других для защиты нынешних непристойных привилегий немногих.
Многие уже привыкли выслушивать заявления некоторых европейских представителей НАТО, все больше по форме и по содержанию речей напоминающих нацистских эсэсовцев. Они часто появляются в тёмных костюмах даже в разгар лета. (…)
Единственное, что осталось в мире от империи Адольфа Гитлера, опиравшейся на алчность, это вдохновение, унаследованное от неё буржуазными агрессивными правительствами НАТО, что превращает их в посмешище Европы и мира, евро которых, как и доллар, превратятся в папье-маше, которому будет суждено зависеть от юаня и российского рубля, перед лицом роста китайской экономики, которая будет тесно связана с гигантским техническим и экономическим потенциалом России.”
В своём завещании Фидель просил кубинцев не ставить ему памятники и не называть его именем площади. Хочется думать, что на Кубе в этом нет необходимости, что им оставленное – прочнее и глубже любых официальных церемоний.
Тем не менее, в остальном мире памятники Фиделю сегодня необходимы. Чтобы отлученные телевизором и соцсетями от истории дети хотя бы иногда спрашивали у нас о том, кто это и почему.
И мы, уплывая к самым дальним островам нашей памяти, пытались рассказать им эту невероятную историю о невероятных людях, наивных временах борьбы и надежд, пока в глазах слушателей не родится блеск желания узнать, понять и почувствовать больше.
Президенты России и Кубы В. Путин и М. Диас-Канель приняли участие в открытии памятника Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 17:04
Вместе против США: президенты России и Кубы встретились в Москве на площади Фиделя КастроПрезиденты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель встретились в Москве на открытии памятника многолетнему кубинскому лидеру Фиделю Кастро, сообщает РИА "Новости" 22 ноября
Наши дети должны узнать о многом. Например о том, что Фидель – мировой рекордсмен (возможно, всех времен и народов) по числу неудачных покушений на его жизнь.
Фабиан Эскаланте, известный кубинский военный разведчик, аналитик и автор знаменитого расследования убийства Кеннеди, пишет, что в период с 1958 по 2000 год кубинские службы безопасности пресекли в разных станах мира 634 заговора с целью убийства Фиделя Кастро, причем 167 из них – на последней стадии перед осуществлением.

Вопреки лжепророчествам, заговорам, слухам и полувековым усилиям спецслужб главной империи в истории человечества, он умер в 90 лет, когда сам захотел.

Сегодня Фидель одинаково неудобен как защитникам мировой капиталистической системы, так и псевдореволюционнным догматикам и бюрократам, привыкшим править от имени того, во что сами не верят.
Рассказывают, что во время своего первого визита в Киев в начале 60-х Фидель, которого поселили в Марьинском дворце, сбежал от охраны, сам погулял по Киеву и вернулся к протокольным мероприятиям, когда захотел. Несколько часов поднятые на ноги спецслужбы его безуспешно искали.
Хочется верить, что на новом витке истории нечто подобное обязано повториться. И Фидель, сегодня запрещенный, преследуемый и глубоко враждебный нынешней киевской власти, обязательно и навсегда вернется на Украину.
 
МненияФидель КастроУкраинаЗарубежьеКубаГорбачёвООННАТО
 
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