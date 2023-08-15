Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят
15:30 15.08.2023 (обновлено: 15:43 15.08.2023)
© AP / Oleksandr Ratushniakграница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП
© AP / Oleksandr Ratushniak
На Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу в условиях военного положения. Для этого будет налажено взаимодействие между Государственной пограничной службой Украины и Минобороны страны. Об этом 15 августа в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко
"Мы фиксируем, что достаточно значительное количество человек пытается пересечь границу, используя поддельные документы. Именно поэтому уже некоторое время ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины - Ред.) сотрудничает с Минобороны, чтобы наладить информационный обмен между базами данных", - сказал Демченко.
Он уточнил, что сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска сотрудников военкоматов в базу данных пограничной службы и наоборот.
Накануне британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.
Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".
Во вторник, 15 августа, пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство раскрыло новую схему, с помощью которой украинские уклонисты избегали мобилизации и получали возможность выехать за границу.
Предприимчивая группа украинцев организовала "бизнес". Они выдавали желающим поддельные документы, где значилось, что потенциальный призывник является многодетным отцом. Каждый несуществующий ребенок обходился клиентам в четыре тысячи долларов.
10:28Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизацииСБУ раскрыла схему, с помощью которой украинские уклонисты становились "многодетными отцами", чтобы избежать мобилизации и иметь возможность выехать за границу. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ведомства
На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.