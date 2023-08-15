https://ukraina.ru/20230815/1048703702.html

Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят

Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят - 15.08.2023 Украина.ру

Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят

На Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу в условиях военного положения. Для этого будет налажено взаимодействие между Государственной пограничной службой Украины и Минобороны страны. Об этом 15 августа в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко

2023-08-15T15:30

2023-08-15T15:30

2023-08-15T15:43

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Он уточнил, что сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска сотрудников военкоматов в базу данных пограничной службы и наоборот.Накануне британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".Во вторник, 15 августа, пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство раскрыло новую схему, с помощью которой украинские уклонисты избегали мобилизации и получали возможность выехать за границу.Предприимчивая группа украинцев организовала "бизнес". Они выдавали желающим поддельные документы, где значилось, что потенциальный призывник является многодетным отцом. Каждый несуществующий ребенок обходился клиентам в четыре тысячи долларов.На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230814/1048668562.html

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новости, контроль, украина, призывники