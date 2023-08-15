Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят - 15.08.2023 Украина.ру
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Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят
Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят - 15.08.2023 Украина.ру
Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят
На Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу в условиях военного положения. Для этого будет налажено взаимодействие между Государственной пограничной службой Украины и Минобороны страны. Об этом 15 августа в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко
2023-08-15T15:30
2023-08-15T15:43
новости
контроль
украина
призывники
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Он уточнил, что сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска сотрудников военкоматов в базу данных пограничной службы и наоборот.Накануне британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".Во вторник, 15 августа, пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство раскрыло новую схему, с помощью которой украинские уклонисты избегали мобилизации и получали возможность выехать за границу.Предприимчивая группа украинцев организовала "бизнес". Они выдавали желающим поддельные документы, где значилось, что потенциальный призывник является многодетным отцом. Каждый несуществующий ребенок обходился клиентам в четыре тысячи долларов.На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230814/1048668562.html
https://ukraina.ru/20230815/1048689312.html
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новости, контроль, украина, призывники
Новости, контроль, Украина, призывники

Военные договорились с пограничниками: контроль над выездом украинцев призывного возраста усилят

15:30 15.08.2023 (обновлено: 15:43 15.08.2023)
 
© AP / Oleksandr Ratushniakграница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП
граница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP / Oleksandr Ratushniak
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На Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу в условиях военного положения. Для этого будет налажено взаимодействие между Государственной пограничной службой Украины и Минобороны страны. Об этом 15 августа в комментарии "РБК-Украина" рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко
"Мы фиксируем, что достаточно значительное количество человек пытается пересечь границу, используя поддельные документы. Именно поэтому уже некоторое время ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины - Ред.) сотрудничает с Минобороны, чтобы наладить информационный обмен между базами данных", - сказал Демченко.
Он уточнил, что сейчас разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска сотрудников военкоматов в базу данных пограничной службы и наоборот.
Накануне британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Также в публикации отмечается, что распоряжение Владимира Зеленского решить эту проблему путем массового увольнения начальников областных военкоматов страны вряд ли даст какой-либо результат.
Причина, уверены авторы статьи, кроется в том, что "украинская система набора в армию не была модернизирована, а некоторые офицеры военкоматов все еще пытаются выполнять спускаемые им планы, чтобы получить повышение".
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
Вчера, 12:04
Британская газета назвала число уклонистов на УкраинеЧисло украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну эквивалентно пяти бригадам ВСУ. Такой вывод сделали журналисты британской газеты Financial Times
Во вторник, 15 августа, пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство раскрыло новую схему, с помощью которой украинские уклонисты избегали мобилизации и получали возможность выехать за границу.
Предприимчивая группа украинцев организовала "бизнес". Они выдавали желающим поддельные документы, где значилось, что потенциальный призывник является многодетным отцом. Каждый несуществующий ребенок обходился клиентам в четыре тысячи долларов.
СБУ
10:28
Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизацииСБУ раскрыла схему, с помощью которой украинские уклонисты становились "многодетными отцами", чтобы избежать мобилизации и иметь возможность выехать за границу. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе ведомства
На прошлой неделе Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Чуть позже, в субботу, 12 августа, американская газета New York Times написала, что по подсчетам западных аналитиков, с начала СВО Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных.
 
НовостиконтрольУкраинапризывники
 
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