Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание - 15.08.2023 Украина.ру
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Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание
Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание - 15.08.2023 Украина.ру
Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание
Португальский тренер, бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека призвал бойкотировать российский футбол, но встретился с непониманием среди своих соотечественников. Об этом 15 августа написал Sportbox
2023-08-15T15:36
2023-08-15T15:36
новости
тренер
футбол
россия
украина
"шахтер"
скандал
португалия
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Поводом к негодованию Фонсеки послужили слухи о том, что полузащитник "Бенфики" Шикинью и защитник "Браги" Витор Тормена могут оказаться в Российской премьер-лиге. В СМИ появилась информация, что первым интересуются московское "Динамо" и ЦСКА, а второй якобы уже согласился выступать за "Краснодар". В итоге пару дней назад Фонсека разразился в соцсетях гневным комментарием, в котором призвал бойкотировать российский футбол как явление и заявил, что португальские клубы должны последовать примеру итальянского "Сассуоло", который недавно отказался продавать "Спартаку" защитника Рожерио Оливиа де Сильву.Однако понимания среди своих португальских коллег тренер не встретил. Дело в том, что еще в феврале лиссабонский клуб продал в "Спартак" Томаша Тавареша за 2 миллиона евро, но тогда Фонсека никаких претензий не высказывал."Во-вторых, пример "Сассуоло" крайне неудачен. Если бы португалец внимательнее изучал спортивную прессу, то увидел бы, насколько лицемерна позиция итальянцев. Компания Mapei, владеющая клубом, имеет миллиардный бизнес в России и даже была аффилирована с государственными проектами. После этого заявления боссов "Сассуоло" выглядят довольно смешно", - говорится в комментарии Sportbox.Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Фонсека не понимает очевидных вещей, очевидных для всех португальцев: смешивать политику и спорт нельзя. "Судя по всему, Фонсека забыл, что местные клубы уже осуществляли сделки с российскими командами. Думаю, никаких изменений в этом отношении не будет. Политика не должна влиять на спорт и вмешиваться во взаимоотношения между клубами, - сказал Барбоза.В четверг, 10 августа, разгорелся другой футбольный скандал. В этот день состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". Фанаты "Ариса" на этой игре развернули баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова"* и "Выбейте нацистов из футбола".В Украинской ассоциации футбола были крайне возмущены произошедшим и направили письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола, требуя наказать виновных.* –Признан в РФ террористической организацией.
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новости, тренер, футбол, россия, украина, "шахтер", скандал, португалия
Новости, тренер, футбол, Россия, Украина, "Шахтер", скандал, Португалия

Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание

15:36 15.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФутбол. Тренировка ФК "Порту"
Футбол. Тренировка ФК Порту - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Португальский тренер, бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека призвал бойкотировать российский футбол, но встретился с непониманием среди своих соотечественников. Об этом 15 августа написал Sportbox
Поводом к негодованию Фонсеки послужили слухи о том, что полузащитник "Бенфики" Шикинью и защитник "Браги" Витор Тормена могут оказаться в Российской премьер-лиге. В СМИ появилась информация, что первым интересуются московское "Динамо" и ЦСКА, а второй якобы уже согласился выступать за "Краснодар".
В итоге пару дней назад Фонсека разразился в соцсетях гневным комментарием, в котором призвал бойкотировать российский футбол как явление и заявил, что португальские клубы должны последовать примеру итальянского "Сассуоло", который недавно отказался продавать "Спартаку" защитника Рожерио Оливиа де Сильву.

"В течение недели читал, что "Бенфика" и моя "Брага" рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены российским клубам. Я не хочу в это верить. Я отказываюсь это делать", - написал Фонсека.

Однако понимания среди своих португальских коллег тренер не встретил. Дело в том, что еще в феврале лиссабонский клуб продал в "Спартак" Томаша Тавареша за 2 миллиона евро, но тогда Фонсека никаких претензий не высказывал.
"Во-вторых, пример "Сассуоло" крайне неудачен. Если бы португалец внимательнее изучал спортивную прессу, то увидел бы, насколько лицемерна позиция итальянцев. Компания Mapei, владеющая клубом, имеет миллиардный бизнес в России и даже была аффилирована с государственными проектами. После этого заявления боссов "Сассуоло" выглядят довольно смешно", - говорится в комментарии Sportbox.
Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Фонсека не понимает очевидных вещей, очевидных для всех португальцев: смешивать политику и спорт нельзя.
"Судя по всему, Фонсека забыл, что местные клубы уже осуществляли сделки с российскими командами. Думаю, никаких изменений в этом отношении не будет. Политика не должна влиять на спорт и вмешиваться во взаимоотношения между клубами, - сказал Барбоза.
Вчера, 17:11
Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиковУкраинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола по поводу баннера "Разгромите нацистов "Азова"*, развернутого на матче между ФК "Арис" и киевским "Динамо" греческими болельщиками. Сообщение об этом появилось 14 августа на сайте УАФ
В четверг, 10 августа, разгорелся другой футбольный скандал. В этот день состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". Фанаты "Ариса" на этой игре развернули баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова"* и "Выбейте нацистов из футбола".
В Украинской ассоциации футбола были крайне возмущены произошедшим и направили письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола, требуя наказать виновных.
* –Признан в РФ террористической организацией.
 
НовоститренерфутболРоссияУкраина"Шахтер"скандалПортугалия
 
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