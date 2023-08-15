https://ukraina.ru/20230815/1048702881.html

Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание

Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание - 15.08.2023 Украина.ру

Бывший португальский наставник "Шахтера" решил подыграть Украине, но нарвался на непонимание

Португальский тренер, бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека призвал бойкотировать российский футбол, но встретился с непониманием среди своих соотечественников. Об этом 15 августа написал Sportbox

2023-08-15T15:36

2023-08-15T15:36

2023-08-15T15:36

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Поводом к негодованию Фонсеки послужили слухи о том, что полузащитник "Бенфики" Шикинью и защитник "Браги" Витор Тормена могут оказаться в Российской премьер-лиге. В СМИ появилась информация, что первым интересуются московское "Динамо" и ЦСКА, а второй якобы уже согласился выступать за "Краснодар". В итоге пару дней назад Фонсека разразился в соцсетях гневным комментарием, в котором призвал бойкотировать российский футбол как явление и заявил, что португальские клубы должны последовать примеру итальянского "Сассуоло", который недавно отказался продавать "Спартаку" защитника Рожерио Оливиа де Сильву.Однако понимания среди своих португальских коллег тренер не встретил. Дело в том, что еще в феврале лиссабонский клуб продал в "Спартак" Томаша Тавареша за 2 миллиона евро, но тогда Фонсека никаких претензий не высказывал."Во-вторых, пример "Сассуоло" крайне неудачен. Если бы португалец внимательнее изучал спортивную прессу, то увидел бы, насколько лицемерна позиция итальянцев. Компания Mapei, владеющая клубом, имеет миллиардный бизнес в России и даже была аффилирована с государственными проектами. После этого заявления боссов "Сассуоло" выглядят довольно смешно", - говорится в комментарии Sportbox.Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Фонсека не понимает очевидных вещей, очевидных для всех португальцев: смешивать политику и спорт нельзя. "Судя по всему, Фонсека забыл, что местные клубы уже осуществляли сделки с российскими командами. Думаю, никаких изменений в этом отношении не будет. Политика не должна влиять на спорт и вмешиваться во взаимоотношения между клубами, - сказал Барбоза.В четверг, 10 августа, разгорелся другой футбольный скандал. В этот день состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". Фанаты "Ариса" на этой игре развернули баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова"* и "Выбейте нацистов из футбола".В Украинской ассоциации футбола были крайне возмущены произошедшим и направили письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола, требуя наказать виновных.* –Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20230814/1048681640.html

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новости, тренер, футбол, россия, украина, "шахтер", скандал, португалия