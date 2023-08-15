ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении - 15.08.2023 Украина.ру
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ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении
ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении - 15.08.2023 Украина.ру
ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении
Украинское командование перебросило резервы на лимано-купянское направление. Об этом 15 августа заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона
2023-08-15T15:25
2023-08-15T15:25
всу
военные
россия
украина
новости
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По его словам, это сделано, чтобы сдержать наступление российских военных.Он добавил, что были даны четкие приказы на построение эшелонированной обороны и усиление огневых позиций.Ранее во вторник подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". По его словам, на восточных окраинах Купянска между жилыми домами ВСУ начали возводить фортификационные сооружения.Главное в российском наступлении сейчас - это купянское направление в сторону Харькова. В первую очередь стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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всу, военные, россия, украина, новости
ВСУ, военные, Россия, Украина, Новости

ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении

15:25 15.08.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP / Roman Chop
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Украинское командование перебросило резервы на лимано-купянское направление. Об этом 15 августа заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона
По его словам, это сделано, чтобы сдержать наступление российских военных.
Он добавил, что были даны четкие приказы на построение эшелонированной обороны и усиление огневых позиций.
Ранее во вторник подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". По его словам, на восточных окраинах Купянска между жилыми домами ВСУ начали возводить фортификационные сооружения.
Главное в российском наступлении сейчас - это купянское направление в сторону Харькова. В первую очередь стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Александр Перенджиев интервью
14:40
Александр Перенджиев: Когда ВСУ совсем истощатся, США используют Польшу для битвы с Россией за Арктику Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого нам не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером. Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин нам поможет
 
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