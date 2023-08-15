https://ukraina.ru/20230815/1048702424.html

ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении

ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении - 15.08.2023 Украина.ру

ВСУ пытаются сдержать наступление российских военных на купянском направлении

Украинское командование перебросило резервы на лимано-купянское направление. Об этом 15 августа заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

2023-08-15T15:25

2023-08-15T15:25

2023-08-15T15:25

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По его словам, это сделано, чтобы сдержать наступление российских военных.Он добавил, что были даны четкие приказы на построение эшелонированной обороны и усиление огневых позиций.Ранее во вторник подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". По его словам, на восточных окраинах Купянска между жилыми домами ВСУ начали возводить фортификационные сооружения.Главное в российском наступлении сейчас - это купянское направление в сторону Харькова. В первую очередь стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html

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всу, военные, россия, украина, новости