https://ukraina.ru/20230815/1048699614.html
"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов
"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов - 15.08.2023 Украина.ру
"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов
Десятки тысяч мужчин нелегально покинули Украину с начала спецоперации. Об этом сообщила 15 августа британская газета The Guardian
2023-08-15T14:45
2023-08-15T14:45
2023-08-15T14:45
военком
мобилизация
взятка
новости
украинец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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"Считается, что десятки тысяч украинских мужчин нелегально покинули страну [с начала СВО], многие из них - благодаря взяткам", - говорится в материале.Один из украинцев признался изданию, что дал взятку (пять тысяч долларов), чтобы избежать потенциального призыва в украинские войска и службы на передовой.Его отправили в больницу, где выдали поддельную справку о проблемах с позвоночником.Весь процесс занял две недели, после чего украинец смог уехать за границу.На Украине проводят масштабную проверку военкомов на предмет коррупции. Президент Владимир Зеленский называл ее предварительные результаты неутешительными. В ГБР указывали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.На прошлой неделе Зеленский заявил, что решил уволить всех областных начальников военкоматов, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
https://ukraina.ru/20230815/1048687946.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военком, мобилизация, взятка, новости, украинец
"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов
Десятки тысяч мужчин нелегально покинули Украину с начала спецоперации. Об этом сообщила 15 августа британская газета The Guardian
"Считается, что десятки тысяч украинских мужчин нелегально покинули страну [с начала СВО], многие из них - благодаря взяткам", - говорится в материале.
Один из украинцев признался изданию, что дал взятку (пять тысяч долларов), чтобы избежать потенциального призыва в украинские войска и службы на передовой.
"Я знал, что ни за что не смогу сидеть в окопе, поэтому взял свои сбережения и связался с посредником, которые решает такие проблемы. Каждый знает, где их найти", - сказал он.
Его отправили в больницу, где выдали поддельную справку о проблемах с позвоночником.
Весь процесс занял две недели, после чего украинец смог уехать за границу.
На Украине проводят масштабную проверку военкомов на предмет коррупции. Президент Владимир Зеленский называл ее предварительные результаты неутешительными. В ГБР указывали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
На прошлой неделе Зеленский заявил, что решил уволить всех областных начальников военкоматов, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.