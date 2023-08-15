"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов - 15.08.2023 Украина.ру
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"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов
"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов - 15.08.2023 Украина.ру
"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов
Десятки тысяч мужчин нелегально покинули Украину с начала спецоперации. Об этом сообщила 15 августа британская газета The Guardian
2023-08-15T14:45
2023-08-15T14:45
военком
мобилизация
взятка
новости
украинец
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"Считается, что десятки тысяч украинских мужчин нелегально покинули страну [с начала СВО], многие из них - благодаря взяткам", - говорится в материале.Один из украинцев признался изданию, что дал взятку (пять тысяч долларов), чтобы избежать потенциального призыва в украинские войска и службы на передовой.Его отправили в больницу, где выдали поддельную справку о проблемах с позвоночником.Весь процесс занял две недели, после чего украинец смог уехать за границу.На Украине проводят масштабную проверку военкомов на предмет коррупции. Президент Владимир Зеленский называл ее предварительные результаты неутешительными. В ГБР указывали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.На прошлой неделе Зеленский заявил, что решил уволить всех областных начальников военкоматов, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
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военком, мобилизация, взятка, новости, украинец
военком, мобилизация, взятка, Новости, украинец

"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов

14:45 15.08.2023
 
© CC0, Pixabayкоррупция взятка доллары деньги конверт
коррупция взятка доллары деньги конверт
© CC0, Pixabay
Читать в
Десятки тысяч мужчин нелегально покинули Украину с начала спецоперации. Об этом сообщила 15 августа британская газета The Guardian
"Считается, что десятки тысяч украинских мужчин нелегально покинули страну [с начала СВО], многие из них - благодаря взяткам", - говорится в материале.
Один из украинцев признался изданию, что дал взятку (пять тысяч долларов), чтобы избежать потенциального призыва в украинские войска и службы на передовой.
"Я знал, что ни за что не смогу сидеть в окопе, поэтому взял свои сбережения и связался с посредником, которые решает такие проблемы. Каждый знает, где их найти", - сказал он.
Его отправили в больницу, где выдали поддельную справку о проблемах с позвоночником.
Весь процесс занял две недели, после чего украинец смог уехать за границу.
На Украине проводят масштабную проверку военкомов на предмет коррупции. Президент Владимир Зеленский называл ее предварительные результаты неутешительными. В ГБР указывали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
На прошлой неделе Зеленский заявил, что решил уволить всех областных начальников военкоматов, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
10:56
Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнении военкомов После серии коррупционных скандалов с украинскими военкомами Зеленский решил подытожить пиар-акцию по борьбе с продажными военными и сменить весь этот аппарат. Областные военкоматы должны пройти очистку и получить новых начальников
 
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