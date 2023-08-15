https://ukraina.ru/20230815/1048699614.html

"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов

"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов - 15.08.2023 Украина.ру

"Каждый знает, где найти посредников": СМИ обнародовали откровения украинских уклонистов

Десятки тысяч мужчин нелегально покинули Украину с начала спецоперации. Об этом сообщила 15 августа британская газета The Guardian

2023-08-15T14:45

2023-08-15T14:45

2023-08-15T14:45

военком

мобилизация

взятка

новости

украинец

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"Считается, что десятки тысяч украинских мужчин нелегально покинули страну [с начала СВО], многие из них - благодаря взяткам", - говорится в материале.Один из украинцев признался изданию, что дал взятку (пять тысяч долларов), чтобы избежать потенциального призыва в украинские войска и службы на передовой.Его отправили в больницу, где выдали поддельную справку о проблемах с позвоночником.Весь процесс занял две недели, после чего украинец смог уехать за границу.На Украине проводят масштабную проверку военкомов на предмет коррупции. Президент Владимир Зеленский называл ее предварительные результаты неутешительными. В ГБР указывали, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.На прошлой неделе Зеленский заявил, что решил уволить всех областных начальников военкоматов, тех, кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.

https://ukraina.ru/20230815/1048687946.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военком, мобилизация, взятка, новости, украинец