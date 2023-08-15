Актер Павел Устинов спас товарищей в зоне СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Актер театра и кино Павел Устинов, известный по фильмам "Лед 2" и "Притяжение", спас товарищей под обстрелами в зоне СВО. Об этом эпизоде с фронта он рассказал 15 августа в эфире программы "Жизнь и судьба" на "России 1"
"Мы в очередной раз были на позиции, на линии соприкосновения с противником. По нам работала артиллерия, ракеты прилетали все ближе и ближе. Нам пришлось прятаться в подвале. В очередной из прилетов мне нужно было определить, по какой цели работает артиллерия. Как только я начал выходить, меня дверью отшибло обратно, взрывной волной", - рассказал актер.
В это время бойцы получили сообщение по рации о том, что их однополчан завалило в подвале. Тогда мужчины бросились на их спасение, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Такие ситуации, подытожил артист, помогают человеку понять, на что он способен.
"Было страшно всегда. Каждый, кто находится там, испытывает страх. Но нужно обуздать его, чтобы достичь своих целей. Это большой труд. Не только физический, но и психологический", - сказал Устинов.
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