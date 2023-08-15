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Актер Павел Устинов спас товарищей в зоне СВО

Актер Павел Устинов спас товарищей в зоне СВО - 15.08.2023 Украина.ру

Актер Павел Устинов спас товарищей в зоне СВО

Актер театра и кино Павел Устинов, известный по фильмам "Лед 2" и "Притяжение", спас товарищей под обстрелами в зоне СВО. Об этом эпизоде с фронта он рассказал 15 августа в эфире программы "Жизнь и судьба" на "России 1"

2023-08-15T14:08

2023-08-15T14:08

2023-08-15T14:08

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павел устинов

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В это время бойцы получили сообщение по рации о том, что их однополчан завалило в подвале. Тогда мужчины бросились на их спасение, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Такие ситуации, подытожил артист, помогают человеку понять, на что он способен."Было страшно всегда. Каждый, кто находится там, испытывает страх. Но нужно обуздать его, чтобы достичь своих целей. Это большой труд. Не только физический, но и психологический", - сказал Устинов.

https://ukraina.ru/20230815/1048694782.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, актер, спасение, павел устинов