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Фонд Сороса уходит из стран ЕС, но Украину не бросит

Фонд Сороса уходит из стран ЕС, но Украину не бросит - 15.08.2023 Украина.ру

Фонд Сороса уходит из стран ЕС, но Украину не бросит

Фонд Сороса планирует прекратить значительную часть своих проектов в ЕС и переключить внимание на другие части мира. Об этом говорится в электронном письме, которое фонд распространил среди своих сотрудников. Выдержки из документа публикуют западные информационные агентства 15 августа.

2023-08-15T13:59

2023-08-15T13:59

2023-08-15T13:59

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В письме отмечается, что это решение вызвано не неудовлетворительной работой сотрудников, а скорее "дальновидными планами, основанными на будущих возможностях оказать значительное влияние".Также в обращении к сотрудникам было указано, что группа продолжит поддерживать гражданское сообщество по всей Европе, в том числе, те организации, которые оказывают содействие европейским цыганским общинам.Организация, которая выделяет примерно 1,5 миллиарда долларов в год на реализацию проектов по всему миру, продолжит финансировать программы в странах Европы, включая Украину, Молдавию, страны Западных Балкан, а также Киргизию, сообщил представитель фонда "Открытое общество"."В рамках новой модели большая часть наших грантов будет распределена вокруг конкретных возможностей воздействия, которые будут определены в ближайшие месяцы", - добавил представитель.В июне было объявлено, что 93-летний финансист и учредитель фонда "Открытое общество" Джордж Сорос передаст свой фонд сыну Алексу. В июле появилась информация, что фонд планирует уволить 40% своего глобального персонала.Весной этого года появились слухи о смерти Сороса, которые не подтвердились. На Украине в 2019 году Сорос в рейтинге "самые влиятельные люди Украины", по версии газеты "Вести", занимал второе место. Первое — Владимир Зеленский. Но все понимали, что это просто формальность, отмечала в своем материале автор издания Украина.ру Елена Мурзина. Именно Сорос и "тихие американцы" за его спиной стали настоящими управляющими портфельного актива "Украина". Так что совсем не важно, жив или нет Сорос. Все плохое, что он мог сделать для Украины, он уже сделал, считает Мурзина.

https://ukraina.ru/20230812/1048564918.html

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новости, джордж сорос, фонд, ес, украина