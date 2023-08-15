https://ukraina.ru/20230815/1048692179.html

Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма

Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма - 15.08.2023 Украина.ру

Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма

России сегодня противостоит не ВСУ, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны. Об этом заявил 15 августа в ходе Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу

2023-08-15T11:20

2023-08-15T11:20

2023-08-15T11:30

новости

сергей шойгу

запад

сво

колонии

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По словам министра, речь идет об отдельных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.Тем не менее, российская специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, отметил он.По словам министра, поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму."Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всём мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит для противодействия современному неоколониализму", — подчеркнул Шойгу.Россия готова делиться знаниями о слабых сторонах западной военной техники со своими партнерами, добавил он.Как сообщало издание Украина.ру, на полях саммита Россия-Африка 27 июля в Санкт-Петербурге представители партии "Единая Россия" заявили о намерении учредить неформальное движение против практик современного неоколониализма.

https://ukraina.ru/20230728/1048323547.html

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новости, сергей шойгу, запад, сво, колонии