Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма
11:20 15.08.2023 (обновлено: 11:30 15.08.2023)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
России сегодня противостоит не ВСУ, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны. Об этом заявил 15 августа в ходе Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу
По словам министра, речь идет об отдельных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Тем не менее, российская специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, отметил он.
"Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств", - сказал Шойгу.
По словам министра, поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму.
"Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всём мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит для противодействия современному неоколониализму", — подчеркнул Шойгу.
Россия готова делиться знаниями о слабых сторонах западной военной техники со своими партнерами, добавил он.
Как сообщало издание Украина.ру, на полях саммита Россия-Африка 27 июля в Санкт-Петербурге представители партии "Единая Россия" заявили о намерении учредить неформальное движение против практик современного неоколониализма.
28 июля, 10:48Очередной удар по неоколониализму. О том, зачем России Африка, говорят экспертыВ Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия-Африка 2023". Примечательно, что именно в это время в Нигере произошел переворот, президент страны смещен. На африканском континенте сейчас происходят тектонические изменения, за передел глобального Юга в том числе идет мировое противостояние. Участие в этой схватке России нельзя недооценивать.