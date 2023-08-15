Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма - 15.08.2023 Украина.ру
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Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма
Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма - 15.08.2023 Украина.ру
Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма
России сегодня противостоит не ВСУ, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны. Об этом заявил 15 августа в ходе Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу
2023-08-15T11:20
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новости
сергей шойгу
запад
сво
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По словам министра, речь идет об отдельных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.Тем не менее, российская специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, отметил он.По словам министра, поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму."Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всём мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит для противодействия современному неоколониализму", — подчеркнул Шойгу.Россия готова делиться знаниями о слабых сторонах западной военной техники со своими партнерами, добавил он.Как сообщало издание Украина.ру, на полях саммита Россия-Африка 27 июля в Санкт-Петербурге представители партии "Единая Россия" заявили о намерении учредить неформальное движение против практик современного неоколониализма.
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452
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новости, сергей шойгу, запад, сво, колонии
Новости, Сергей Шойгу, Запад, СВО, колонии

Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма

11:20 15.08.2023 (обновлено: 11:30 15.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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России сегодня противостоит не ВСУ, а коллективный Запад и некоторые примкнувшие к нему страны. Об этом заявил 15 августа в ходе Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу
По словам министра, речь идет об отдельных государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Тем не менее, российская специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, отметил он.

"Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств", - сказал Шойгу.

По словам министра, поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму.
"Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всём мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит для противодействия современному неоколониализму", — подчеркнул Шойгу.
Россия готова делиться знаниями о слабых сторонах западной военной техники со своими партнерами, добавил он.
Как сообщало издание Украина.ру, на полях саммита Россия-Африка 27 июля в Санкт-Петербурге представители партии "Единая Россия" заявили о намерении учредить неформальное движение против практик современного неоколониализма.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 10:48
Очередной удар по неоколониализму. О том, зачем России Африка, говорят экспертыВ Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия-Африка 2023". Примечательно, что именно в это время в Нигере произошел переворот, президент страны смещен. На африканском континенте сейчас происходят тектонические изменения, за передел глобального Юга в том числе идет мировое противостояние. Участие в этой схватке России нельзя недооценивать.
 
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