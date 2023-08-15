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Полиция штурмует корпуса Киево-Печерской лавры

Полиция штурмует корпуса Киево-Печерской лавры - 15.08.2023 Украина.ру

Полиция штурмует корпуса Киево-Печерской лавры

Сотрудники полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть монахов, начался штурм помещений. Об этом сообщили 15 августа в в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ)

2023-08-15T09:51

2023-08-15T09:51

2023-08-15T09:51

лавра

киево-печерская лавра

полиция

штурм

новости

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"Прямо сейчас происходит штурм 54, 57 и 58 корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57 корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры", - говорится в материале.Ранее во вторник Союз православных журналистов сообщил, что с гостиничного корпуса Киево-Печерской лавры срезали замки, внутрь зашла полиция с автоматами.Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Адвокат Лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.

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лавра, киево-печерская лавра, полиция, штурм, новости