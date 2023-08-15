https://ukraina.ru/20230815/1048657254.html

Бородинский клад из Бессарабии. Как в Причерноморье решалась судьба Древней Греции

Бородинский клад из Бессарабии. Как в Причерноморье решалась судьба Древней Греции - 15.08.2023 Украина.ру

Бородинский клад из Бессарабии. Как в Причерноморье решалась судьба Древней Греции

Важнейшей частью собрания Государственного исторического музея России являются артефакты из Бородинского клада. Но обнаружили их отнюдь не в Подмосковье, а на юге Бессарабской губернии

2023-08-15T18:00

2023-08-15T18:00

2023-08-15T18:00

история

история

археология

клад

греки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0d/1048657132_0:80:801:530_1920x0_80_0_0_5484e59c51f2a21c11064eb75ee6db56.jpg

Дело в том, что сразу после окончания войн с Наполеоном российские власти приступили к раздаче земель в малолюдной Буджакской степи ветеранам. Основывая населённые пункты, они называли их в честь недавно отгремевших битв. Так в Бессарабской губернии России появились новые Бородино, Тарутино, Малоярославец Первый, Второй.111 лет назад неподалёку от Бородино Аккерманского уезда обнаружили богатейший клад позднего бронзового века. 15 августа, в день археолога есть повод вспомнить об этой уникальной находке.В глиняном горшке находились древние наконечники копий с золотыми кольцами у основания, искусственно выточенные каменные топорики и навершия для булав, кинжал и скипетр стародавнего правителя.С тех пор артефакты Бородинского клада неоднократно изучались специалистами. Эти исследования выявили очень широкую географию международных связей начала второго тысячелетия до нашей эры (когда был заложен клад).Так, один из наконечников копий, был сделан за несколько веков до эпичной Троянской войны (XIII в. до н.э.) мастерами древнего металлургического центра в Приуралье. Кинжал и другой копейный наконечник были продуктами местных мастеров из Северо-Западного Причерноморья. Большинство же боевых топориков, согласно последним выводам экспертов Курчатовского института, произведены из минерала под названием жадеит. Более четырех тысячелетий назад его добывали в Греции, Испании и Альпах.Но настоящим сокровищем является скипетр. Долгое время археологи его принимали за большую булавку и считали, что он изготовлен из серебра, украшенного золотом. Однако недавние изыскания показали, что этот предмет являлся олицетворением верховной власти и изготовлен из полихромного золота.Основным предназначение этих сокровищ являлась демонстрация высочайшего статуса древних владык: вождей, полководцев и царей. К примеру, сделанный из серебра кинжал с золотыми накладками так и не был должным образом заточен. Наконечники копий также вероятно использовались не по прямому назначению, а в качестве наверший жезлов.Но кто же мог быть обладателем столь внушительной сокровищницы? Очевидно, что он одержал много побед, либо являлся преемником такого человека. А это было под силу лишь лидеру крупного племенного союза.В евразийских степях (частью которых является Буджак) в тот период хозяйничали ираноязычные кочевники – киммерийцы. В ходе своей миграции на запад они заимствовали, к примеру, инновационную для Европы форму копий, найденных при бессарабском Бородине.В Подунавье же кочевники входили в контакт с фракийцами. Именно на данном этапе, скорее всего, и был сделан Бородинский клад, поскольку его элементы включают также предметы фракийского происхождения (кинжал и булава - скипетр).Происходило формирование тесного киммерийско-фракийского союза. В археологии применительно к Карпатскому бассейну конца бронзового – начала железного века даже принят термин "фрако-киммерийцы". Их культура считается местной, но очень связанной с восточноевропейской степью и Кавказом.Создав свой плацдарм на Нижнем Дунае и объединившись с фракийцами, киммерийцы стали совершать набеги на Пелопоннес. Под их ударами оказались города греков-ахейцев, которые совместно с другими "народами моря" (как их называли древние египтяне) вынуждены были мигрировать на юг. Так, в истории человечества происходило самое древнее из известных нам великих переселений народов, которое еще называют "Катастрофой бронзового века". Вполне возможно, в рамках неё произошло наложение описанного нами вторжения на Пелопоннес "северных варваров" и экспансии греков-дорийцев, вытеснивших ахейцев.Нашествие киммерийцев с союзниками на ахейские города нашло отражение в древнегреческой историко-мифологической традиции. Согласно одной из легенд, большое войско амазонок переправилось через Боспор Киммерийский (современный Керченский пролив) в Северное Причерноморье и прошло через Нижнее Подунавье и Фракию к Афинам.Столь масштабное событие было обусловлено проказами древнегреческого героя Тесея. Последний к тому времени уже успел одолеть на Крите Минотавра и правил в Афинах. Из этого города он совершил (по некоторым мифам, совместно с Гераклом) поход в черноморский бассейн против амазонок. В ходе него Тесей захватил в плен принцессу Антиопу и увез ее с собой в Элладу.Соплеменники похищенной выступили в поход, чтобы восстановить справедливость. Под стенами Афин состоялось длительное и кровопролитное сражение амазонок с греками, которое завершилось победой последних. Воительницы же вернулись в причерноморские степи, где Гомер в своей "Илиаде" локализовывал в период Троянской войны "удивительных доильщиков кобылиц – млекоедов, бедных и справедливейших из смертных". А "отец истории" Геродот передавал свидетельства о существовании в Приднестровье курганов – захоронений киммерийских царей."Поход амазонок" на Афины имеет и археологические подтверждения. Ими являются остатки большого количества керамики фрако-киммерийского облика, находимые на побережье Адриатического моря, Северо-Западных Балканах и на Апеннинском полуострове.Амазонский же характер киммерийского войска современные историки склонны объяснять высоким положением женщин в социальной иерархии этих скотоводов. Также существует версия, что за женщин бородатые греки могли принять мужчин-киммерийцев, среди которых был распространен обычай брить бороды.Конечно, в этом сплетении древних легенд и реальных археологических находок остается очень много загадок. Но бесспорными фактом, о котором свидетельствует в том числе Бородинский клад, является то, север Причерноморья конца бронзового века являлся важной частью древней ойкумены. Регионом, тесно встроенным в международную торговлю, и во многом определявшим мировые геополитические процессы.

https://ukraina.ru/20210621/1031686383.html

https://ukraina.ru/20210703/1031763775.html

https://ukraina.ru/20211003/1032266754.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, археология, клад, греки