Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов" - 14.08.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов"
Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов" - 14.08.2023 Украина.ру
Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов"
Российское министерство обороны заказало партию автомобилей "Тигр-М" в новейшем варианте "Безумный Макс". Об этом 14 августа сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник
2023-08-14T16:28
2023-08-14T16:28
новости
автомобиль
форум
армия
тигр
"безумный макс"
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Известно, что российское оборонное ведомство уже получило несколько рабочих образцов таких машин.Бронеавтомобиль впервые представлен на всеобщее обозрение в рамках форума "Армия-2023". Разработчики пояснили, что необычный вид "Тигра-М" схож с техникой из голливудского приключенческого боевика "Безумный Макс", поэтому машина и получила такое название.Не так давно депутаты Госдумы приняли закон, ускоряющий процедуру госзакупок для Министерства обороны РФ, чтобы исключить волокиту при закупке необходимой военной продукции.
https://ukraina.ru/20230814/1048673244.html
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новости, автомобиль, форум, армия, тигр, "безумный макс"
Новости, автомобиль, форум, армия, тигр, "Безумный Макс"

Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов"

16:28 14.08.2023
 
© РИА Новости . Иван Сураев
- РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Иван Сураев
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Российское министерство обороны заказало партию автомобилей "Тигр-М" в новейшем варианте "Безумный Макс". Об этом 14 августа сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник

"В новой версии "Тигр-М" оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название "Безумный Макс". Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что бронемашины нужны для охраны колонн боевой техники.

Известно, что российское оборонное ведомство уже получило несколько рабочих образцов таких машин.
Бронеавтомобиль впервые представлен на всеобщее обозрение в рамках форума "Армия-2023". Разработчики пояснили, что необычный вид "Тигра-М" схож с техникой из голливудского приключенческого боевика "Безумный Макс", поэтому машина и получила такое название.
Не так давно депутаты Госдумы приняли закон, ускоряющий процедуру госзакупок для Министерства обороны РФ, чтобы исключить волокиту при закупке необходимой военной продукции.
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
13:43
Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооруженияЗападная техника оказалась не такой безукоризненной, как это преподносилось. Доказательство тому - трофеи, привезенные на форум "Армия-2023". Такое заявление 14 августа на открытии этого мероприятия сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
Новостиавтомобильфорумармиятигр"Безумный Макс"
 
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