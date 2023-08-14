https://ukraina.ru/20230814/1048676289.html

Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов"

Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов" - 14.08.2023 Украина.ру

Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов"

Российское министерство обороны заказало партию автомобилей "Тигр-М" в новейшем варианте "Безумный Макс". Об этом 14 августа сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник

2023-08-14T16:28

2023-08-14T16:28

2023-08-14T16:28

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Известно, что российское оборонное ведомство уже получило несколько рабочих образцов таких машин.Бронеавтомобиль впервые представлен на всеобщее обозрение в рамках форума "Армия-2023". Разработчики пояснили, что необычный вид "Тигра-М" схож с техникой из голливудского приключенческого боевика "Безумный Макс", поэтому машина и получила такое название.Не так давно депутаты Госдумы приняли закон, ускоряющий процедуру госзакупок для Министерства обороны РФ, чтобы исключить волокиту при закупке необходимой военной продукции.

https://ukraina.ru/20230814/1048673244.html

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новости, автомобиль, форум, армия, тигр, "безумный макс"