Минобороны РФ вызвало на работу "Безумных Максов"
Российское министерство обороны заказало партию автомобилей "Тигр-М" в новейшем варианте "Безумный Макс". Об этом 14 августа сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник
"В новой версии "Тигр-М" оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название "Безумный Макс". Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что бронемашины нужны для охраны колонн боевой техники.
Известно, что российское оборонное ведомство уже получило несколько рабочих образцов таких машин.
Бронеавтомобиль впервые представлен на всеобщее обозрение в рамках форума "Армия-2023". Разработчики пояснили, что необычный вид "Тигра-М" схож с техникой из голливудского приключенческого боевика "Безумный Макс", поэтому машина и получила такое название.
Не так давно депутаты Госдумы приняли закон, ускоряющий процедуру госзакупок для Министерства обороны РФ, чтобы исключить волокиту при закупке необходимой военной продукции.
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