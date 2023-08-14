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Талызина: Пугачева и Ахеджакова предали Россию и родителей
Талызина: Пугачева и Ахеджакова предали Россию и родителей - 14.08.2023 Украина.ру
Талызина: Пугачева и Ахеджакова предали Россию и родителей
Артистки Алла Пугачева и Лия Ахеджакова, отвернувшись от своего народа, предали не только страну, но и собственных родителей. Такого мнения придерживается советская и российская актриса Валентина Талызина. Соответствующее заявление она сделала 14 августа в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи"
2023-08-14T16:26
2023-08-14T16:26
2023-08-14T16:26
новости
талызина
алла пугачева
ахеджакова
предательство
россия
родители
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"У Пугачевой папку звали Борух. Борух. Она - не холопка и не раба, переименовала папку в Бориску. Бориска – славянское имя. Алла - не Боруховна, а Алла Борисовна. "Не раба и не холопка", угу, русской захотела быть. И такая же история и Лии Меджидовны. Папка был Нахим, она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего… Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. Ой, какие они бессовестные. Как можно, страна находится в тяжелом состоянии, в войне. Как можно говорить плохо про страну, говорить плохо про русских? Родилась, воспитывалась, училась, играла для русских. Без чести и без совести", – сказала Талызина.Она также выразила уверенность, что всех беглых российских знаменитостей, всегда будет мучить ностальгия по Родине.Отец певицы Аллы Пугачевой - Борис Пугачев - был участником Великой Отечественной войны, оборонял Москву. На фронте потерял глаз. Был награжден медалями "За оборону Москвы" и "За боевые заслуги".После войны был директором по сбыту Талдомской обувной фабрики, играл в народном театре на Варшавке. В 1963 году Пугачева приговорили к трем годам исправительных работ за хозяйственные злоупотребления, но уже через 1,5 года он был освобожден "за примерное поведение".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, талызина, алла пугачева, ахеджакова, предательство, россия, родители
Талызина: Пугачева и Ахеджакова предали Россию и родителей
Артистки Алла Пугачева и Лия Ахеджакова, отвернувшись от своего народа, предали не только страну, но и собственных родителей. Такого мнения придерживается советская и российская актриса Валентина Талызина. Соответствующее заявление она сделала 14 августа в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи"
"У Пугачевой папку звали Борух. Борух. Она - не холопка и не раба, переименовала папку в Бориску. Бориска – славянское имя. Алла - не Боруховна, а Алла Борисовна. "Не раба и не холопка", угу, русской захотела быть. И такая же история и Лии Меджидовны. Папка был Нахим, она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего… Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. Ой, какие они бессовестные. Как можно, страна находится в тяжелом состоянии, в войне. Как можно говорить плохо про страну, говорить плохо про русских? Родилась, воспитывалась, училась, играла для русских. Без чести и без совести", – сказала Талызина.
Она также выразила уверенность, что всех беглых российских знаменитостей, всегда будет мучить ностальгия по Родине.
Отец певицы Аллы Пугачевой - Борис Пугачев - был участником Великой Отечественной войны, оборонял Москву. На фронте потерял глаз. Был награжден медалями "За оборону Москвы" и "За боевые заслуги".
После войны был директором по сбыту Талдомской обувной фабрики, играл в народном театре на Варшавке. В 1963 году Пугачева приговорили к трем годам исправительных работ за хозяйственные злоупотребления, но уже через 1,5 года он был освобожден "за примерное поведение".