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Талызина: Пугачева и Ахеджакова предали Россию и родителей

Талызина: Пугачева и Ахеджакова предали Россию и родителей - 14.08.2023 Украина.ру

Талызина: Пугачева и Ахеджакова предали Россию и родителей

Артистки Алла Пугачева и Лия Ахеджакова, отвернувшись от своего народа, предали не только страну, но и собственных родителей. Такого мнения придерживается советская и российская актриса Валентина Талызина. Соответствующее заявление она сделала 14 августа в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи"

2023-08-14T16:26

2023-08-14T16:26

2023-08-14T16:26

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талызина

алла пугачева

ахеджакова

предательство

россия

родители

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"У Пугачевой папку звали Борух. Борух. Она - не холопка и не раба, переименовала папку в Бориску. Бориска – славянское имя. Алла - не Боруховна, а Алла Борисовна. "Не раба и не холопка", угу, русской захотела быть. И такая же история и Лии Меджидовны. Папка был Нахим, она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего… Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. Ой, какие они бессовестные. Как можно, страна находится в тяжелом состоянии, в войне. Как можно говорить плохо про страну, говорить плохо про русских? Родилась, воспитывалась, училась, играла для русских. Без чести и без совести", – сказала Талызина.Она также выразила уверенность, что всех беглых российских знаменитостей, всегда будет мучить ностальгия по Родине.Отец певицы Аллы Пугачевой - Борис Пугачев - был участником Великой Отечественной войны, оборонял Москву. На фронте потерял глаз. Был награжден медалями "За оборону Москвы" и "За боевые заслуги".После войны был директором по сбыту Талдомской обувной фабрики, играл в народном театре на Варшавке. В 1963 году Пугачева приговорили к трем годам исправительных работ за хозяйственные злоупотребления, но уже через 1,5 года он был освобожден "за примерное поведение".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, талызина, алла пугачева, ахеджакова, предательство, россия, родители