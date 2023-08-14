https://ukraina.ru/20230814/1048672628.html
Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии
Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии - 14.08.2023 Украина.ру
Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии
Российского блогера Андрея Петрова, известного под ником Милана Петрова, оштрафовали сразу по двум статьям: "Пропаганда ЛГБТ" и "Дискредитация ВС РФ". Об этом 14 августа сообщили СМИ
2023-08-14T13:32
2023-08-14T13:32
2023-08-14T13:32
новости
трансгендер
штраф
суд
дискредитация вс рф
пропаганда гомосексуализма
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Оказалось, что пропаганда нетрадиционной любви "стоит" дороже. По этой статье злоумышленник получил штраф в 200 тысяч рублей, а за дискредитацию российских войск - 50 тысяч.Впервые блогера вызвали в полицию в 2021 году для проверки по статье о пропаганде ЛГБТ. Сразу после этого Петров экстренно покинул Россию. Спустя год он объявил о трансгендерном переходе и начал пропагандировать смену пола, однополую любовь, а заодно и высказываться против действий российской армии на Украине.К слову, в начале августа в ВСУ был назначен новый официальный спикер, им стал американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Транс-переход он совершил в 2019 году в возрасте 42 лет. Имеет звание младшего сержанта.Первым делом в новом качестве Чирилло заявил, что украинцы люди, а русские - нет.
https://ukraina.ru/20230808/1048550592.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трансгендер, штраф, суд, дискредитация вс рф, пропаганда гомосексуализма
Новости, трансгендер, штраф, Суд, Дискредитация ВС РФ, пропаганда гомосексуализма
Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии
Российского блогера Андрея Петрова, известного под ником Милана Петрова, оштрафовали сразу по двум статьям: "Пропаганда ЛГБТ" и "Дискредитация ВС РФ". Об этом 14 августа сообщили СМИ
Оказалось, что пропаганда нетрадиционной любви "стоит" дороже. По этой статье злоумышленник получил штраф в 200 тысяч рублей, а за дискредитацию российских войск - 50 тысяч.
Впервые блогера вызвали в полицию в 2021 году для проверки по статье о пропаганде ЛГБТ. Сразу после этого Петров экстренно покинул Россию. Спустя год он объявил о трансгендерном переходе и начал пропагандировать смену пола, однополую любовь, а заодно и высказываться против действий российской армии на Украине.
К слову, в начале августа в ВСУ был назначен новый официальный спикер, им стал американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Транс-переход он совершил в 2019 году в возрасте 42 лет. Имеет звание младшего сержанта.
Первым делом в новом качестве Чирилло заявил, что украинцы люди, а русские - нет.