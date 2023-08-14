Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии - 14.08.2023 Украина.ру
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Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии
Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии - 14.08.2023 Украина.ру
Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии
Российского блогера Андрея Петрова, известного под ником Милана Петрова, оштрафовали сразу по двум статьям: "Пропаганда ЛГБТ" и "Дискредитация ВС РФ". Об этом 14 августа сообщили СМИ
2023-08-14T13:32
2023-08-14T13:32
новости
трансгендер
штраф
суд
дискредитация вс рф
пропаганда гомосексуализма
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Оказалось, что пропаганда нетрадиционной любви "стоит" дороже. По этой статье злоумышленник получил штраф в 200 тысяч рублей, а за дискредитацию российских войск - 50 тысяч.Впервые блогера вызвали в полицию в 2021 году для проверки по статье о пропаганде ЛГБТ. Сразу после этого Петров экстренно покинул Россию. Спустя год он объявил о трансгендерном переходе и начал пропагандировать смену пола, однополую любовь, а заодно и высказываться против действий российской армии на Украине.К слову, в начале августа в ВСУ был назначен новый официальный спикер, им стал американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Транс-переход он совершил в 2019 году в возрасте 42 лет. Имеет звание младшего сержанта.Первым делом в новом качестве Чирилло заявил, что украинцы люди, а русские - нет.
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новости, трансгендер, штраф, суд, дискредитация вс рф, пропаганда гомосексуализма
Новости, трансгендер, штраф, Суд, Дискредитация ВС РФ, пропаганда гомосексуализма

Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии

13:32 14.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЛГБТ-парад в Киеве
ЛГБТ-парад в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Российского блогера Андрея Петрова, известного под ником Милана Петрова, оштрафовали сразу по двум статьям: "Пропаганда ЛГБТ" и "Дискредитация ВС РФ". Об этом 14 августа сообщили СМИ
Оказалось, что пропаганда нетрадиционной любви "стоит" дороже. По этой статье злоумышленник получил штраф в 200 тысяч рублей, а за дискредитацию российских войск - 50 тысяч.
Впервые блогера вызвали в полицию в 2021 году для проверки по статье о пропаганде ЛГБТ. Сразу после этого Петров экстренно покинул Россию. Спустя год он объявил о трансгендерном переходе и начал пропагандировать смену пола, однополую любовь, а заодно и высказываться против действий российской армии на Украине.
К слову, в начале августа в ВСУ был назначен новый официальный спикер, им стал американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Транс-переход он совершил в 2019 году в возрасте 42 лет. Имеет звание младшего сержанта.
Первым делом в новом качестве Чирилло заявил, что украинцы люди, а русские - нет.
8 августа, 09:47
"Мы - люди, русские - нет" - новый спикер-трансгендер ВСУМы - люди, а русские - нет. Это заявление стало первым публичным высказыванием нового официального спикера ВСУ, американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Соответствующее видео 7 августа было распространено Вооруженными силами Украины
 
НовоститрансгендерштрафСудДискредитация ВС РФпропаганда гомосексуализма
 
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