https://ukraina.ru/20230814/1048667876.html

Украинского дирижера затравили за "силу Вагнера"

Украинского дирижера затравили за "силу Вагнера" - 14.08.2023 Украина.ру

Украинского дирижера затравили за "силу Вагнера"

Украинский дирижер Оксана Лынив на днях опубликовала в своих соцсетях фото с Байрейтского музыкального фестиваля в Германии, который проводится в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера. На снимке она стоит в футболке с принтом Wagner Power ("Сила Вагнера"). На Украине тут же разгорелся скандал, артистку обвиняют в "игнорировании контекстов"

2023-08-14T11:10

2023-08-14T11:10

2023-08-14T11:10

новости

дирижер

украина

футболка

надпись

чвк "вагнер"

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"Это Оксана Лынив. Всемирно известный украинский дирижер, представляющая Украину в мире в футболке Wagner Power. Вы скажете: "Вагнер просто писал музыку, ее одежда – ее дело, здесь очевидно не о ЧВК". Но игнорирование контекстов я считаю определенным знаком людоедства", – добавил украинский писатель Остап Украинец.Присоединились к критике дирижера и многие украиноязычные пользователи сети. Однако, оказалось, что не все увидели в надписи "Сила Вагнера" лицо Евгения Пригожина."Лынив вполне могла бы не надевать эту футболку, аргументированно объяснив организаторам причину", "Если бы это был первый такой прокол, ок. Но она исполняет произведения русских авторов и сотрудничает с россиянами", "Не натягивайте сову на глобус, Вагнер - композитор", "Распространенный порок мира - идиотизм. Дирижер на основанном им [композитором Вагнером] фестивале. Сейчас его творчеству и посвященному. Или надпись на стене вам, патриотам с пламенным сердцем, ни о чем не говорит?! А, ну да, это же любимый композитор [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера", - написали пользователи.Буквально через считанные часы публикация о фестивале была удалена со стены Лынив.В апреле 2022 года украинские оперные певицы отказались от участия в постановке оперы "Иоланта" российского композитора Петра Чайковского под руководством Лынив, объяснив это тем, что не хотят, чтобы их имена ассоциировались с российской музыкой.В ответ дирижер заявила, что "призывы сделать Чайковского, который был бы первым, кто выступил бы в защиту Украины, ответственным за действия президента России ее не убеждают", но позже отказалась от выступления, сославшись на проблемы со здоровьем.Через несколько месяцев после этой истории на сайте президента Украины появилась петиция о лишении Лынив звания почетного амбассадора Львова.

https://ukraina.ru/20230814/1048666000.html

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новости, дирижер, украина, футболка, надпись, чвк "вагнер"