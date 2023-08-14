https://ukraina.ru/20230814/1048667331.html

Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры

Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры - 14.08.2023 Украина.ру

Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры

В "Укрэнерго" призвали жителей Украины отказаться от использования кондиционеров. Сообщение об этом появилось на официальной странице компании в соцсетях

2023-08-14T10:37

2023-08-14T10:37

2023-08-14T10:37

новости

украина

укрэнерго

кондиционеры

энергосистема украины

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Специалисты "Укрэнерго" посоветовали жителям страны пользоваться основными бытовыми приборами только утром и вечером, чтобы дополнительно не нагревать помещение, избавиться от всех щелей вокруг окон и дверей, сменить лампы накаливания на LED-лампы, а также использовать вентилятор вместо кондиционера.Также в "Укрэнерго" добавили, что восстановление энергосистемы продолжается и чтобы специалисты успели сделать все необходимые работы до наступления отопительного сезона, "необходимо бережно потреблять электроэнергию"."Интересно, а откуда это у них кондиционеры? Кричали же, что русские все позабирали, нет? Или история про вырванные унитазы или кондиционеры - вранье???" - отреагировала одна из пользовательниц сети.Несколько дней назад заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев объявил о том, что в августе в городе планируется проведение тренировок по поводу устойчивости системы жизнеобеспечения столицы во время блэкаута. Отрабатывать собираются 15 сценариев, в том числе "самые плохие".

https://ukraina.ru/20230807/1048541269.html

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новости, украина, укрэнерго, кондиционеры, энергосистема украины