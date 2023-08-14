Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры - 14.08.2023 Украина.ру
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Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры
Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры - 14.08.2023 Украина.ру
Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры
В "Укрэнерго" призвали жителей Украины отказаться от использования кондиционеров. Сообщение об этом появилось на официальной странице компании в соцсетях
2023-08-14T10:37
2023-08-14T10:37
новости
украина
укрэнерго
кондиционеры
энергосистема украины
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Специалисты "Укрэнерго" посоветовали жителям страны пользоваться основными бытовыми приборами только утром и вечером, чтобы дополнительно не нагревать помещение, избавиться от всех щелей вокруг окон и дверей, сменить лампы накаливания на LED-лампы, а также использовать вентилятор вместо кондиционера.Также в "Укрэнерго" добавили, что восстановление энергосистемы продолжается и чтобы специалисты успели сделать все необходимые работы до наступления отопительного сезона, "необходимо бережно потреблять электроэнергию"."Интересно, а откуда это у них кондиционеры? Кричали же, что русские все позабирали, нет? Или история про вырванные унитазы или кондиционеры - вранье???" - отреагировала одна из пользовательниц сети.Несколько дней назад заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев объявил о том, что в августе в городе планируется проведение тренировок по поводу устойчивости системы жизнеобеспечения столицы во время блэкаута. Отрабатывать собираются 15 сценариев, в том числе "самые плохие".
https://ukraina.ru/20230807/1048541269.html
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новости, украина, укрэнерго, кондиционеры, энергосистема украины
Новости, Украина, Укрэнерго, кондиционеры, Энергосистема Украины

Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры

10:37 14.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПроспект Жукова в Харькове
Проспект Жукова в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В "Укрэнерго" призвали жителей Украины отказаться от использования кондиционеров. Сообщение об этом появилось на официальной странице компании в соцсетях
"Если, несмотря на умеренные +25˚С, вам в эти дни без кондиционера будет все же слишком жарко, предлагаем несколько советов, как охладить помещение с минимальными энергопотерями", - говорится в сообщении компании.
Специалисты "Укрэнерго" посоветовали жителям страны пользоваться основными бытовыми приборами только утром и вечером, чтобы дополнительно не нагревать помещение, избавиться от всех щелей вокруг окон и дверей, сменить лампы накаливания на LED-лампы, а также использовать вентилятор вместо кондиционера.
Также в "Укрэнерго" добавили, что восстановление энергосистемы продолжается и чтобы специалисты успели сделать все необходимые работы до наступления отопительного сезона, "необходимо бережно потреблять электроэнергию".
"Интересно, а откуда это у них кондиционеры? Кричали же, что русские все позабирали, нет? Или история про вырванные унитазы или кондиционеры - вранье???" - отреагировала одна из пользовательниц сети.
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