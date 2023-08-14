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Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР
Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР - 14.08.2023 Украина.ру
Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Николая Кущака к пожизненному сроку заключения за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры
2023-08-14T10:47
2023-08-14T10:47
2023-08-14T10:48
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днр
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народная милиция лднр
убийство
приговор
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"азов"
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В сообщении прокуратуры отмечается, что в середине апреля 2022 года Кущ в Мариуполе, "во время охраны и патрулирования занимаемой территории", выстрелил в военнослужащего Народной милиции ДНР, а затем отобрал оружие у раненного, перевернул его на спину и выстрелил ему в голову из автомата АК-74. От полученных ранений военнослужащий скончался на месте.Кущу были предъявлены обвинения в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии и применении запрещенных методов ведения войны."Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры ДНР.Как сообщало издание Украина.ру, Верховный суд ДНР 7 августа вынес приговор военнослужащим ВСУ, которые в Мариуполе застрелили троих мирных жителей.* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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новости, днр, суд, народная милиция лднр, убийство, приговор, всу, "азов"
Новости, ДНР, Суд, Народная милиция ЛДНР, убийство, приговор, ВСУ, "Азов"
Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР
10:47 14.08.2023 (обновлено: 10:48 14.08.2023)
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Николая Кущака к пожизненному сроку заключения за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры
В сообщении прокуратуры отмечается, что в середине апреля 2022 года Кущ в Мариуполе, "во время охраны и патрулирования занимаемой территории", выстрелил в военнослужащего Народной милиции ДНР, а затем отобрал оружие у раненного, перевернул его на спину и выстрелил ему в голову из автомата АК-74. От полученных ранений военнослужащий скончался на месте.
Кущу были предъявлены обвинения в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии и применении запрещенных методов ведения войны.
"Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры ДНР.
Как сообщало издание Украина.ру, Верховный суд ДНР 7 августа вынес приговор военнослужащим ВСУ, которые в Мариуполе застрелили троих мирных жителей.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ