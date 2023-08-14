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Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР

Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР - 14.08.2023 Украина.ру

Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Николая Кущака к пожизненному сроку заключения за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры

2023-08-14T10:47

2023-08-14T10:47

2023-08-14T10:48

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В сообщении прокуратуры отмечается, что в середине апреля 2022 года Кущ в Мариуполе, "во время охраны и патрулирования занимаемой территории", выстрелил в военнослужащего Народной милиции ДНР, а затем отобрал оружие у раненного, перевернул его на спину и выстрелил ему в голову из автомата АК-74. От полученных ранений военнослужащий скончался на месте.Кущу были предъявлены обвинения в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии и применении запрещенных методов ведения войны."Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры ДНР.Как сообщало издание Украина.ру, Верховный суд ДНР 7 августа вынес приговор военнослужащим ВСУ, которые в Мариуполе застрелили троих мирных жителей.* Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://ukraina.ru/20230807/1048543523.html

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новости, днр, суд, народная милиция лднр, убийство, приговор, всу, "азов"