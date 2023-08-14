https://ukraina.ru/20230814/1048666909.html
Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении - 14.08.2023 Украина.ру
Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб, утонув в озере Севан. Информацию об этом 14 августа обнародовало местное МВД
2023-08-14T10:20
2023-08-14T10:20
2023-08-14T10:20
новости
дипломат
украина
армения
озеро
смерть
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Из сообщения спасательной службы МВД Армении следует, что 13 августа в 20:17 (19:17 мск) спасатели заметили в 25 метрах от берега плавающего человека, который затем исчез. Через несколько минут мужчину вытащили из воды, однако подоспевшие медики уже не смогли ему помочь.Сенченко работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года."Надо было на русском языке кричать о помощи, а не на мове, которую даже гугл-переводчик не понимает", "Он просто не хотел мобилизовываться", "Армянская акула, наверное, съела", "Севан холодное озеро. Только идиот в жару будет там купаться", "Может, ему кто помог?", "Жалко человека в любом случае, хоть он и враг. О мертвых, как говорится, или хорошо или ничего", - отреагировали пользователи сети.
https://ukraina.ru/20230814/1048666426.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дипломат, украина, армения, озеро, смерть
Новости, дипломат, Украина, Армения, озеро, смерть
Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб, утонув в озере Севан. Информацию об этом 14 августа обнародовало местное МВД
Из сообщения спасательной службы МВД Армении следует, что 13 августа в 20:17 (19:17 мск) спасатели заметили в 25 метрах от берега плавающего человека, который затем исчез. Через несколько минут мужчину вытащили из воды, однако подоспевшие медики уже не смогли ему помочь.
Сенченко работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года.
"Надо было на русском языке кричать о помощи, а не на мове, которую даже гугл-переводчик не понимает", "Он просто не хотел мобилизовываться", "Армянская акула, наверное, съела", "Севан холодное озеро. Только идиот в жару будет там купаться", "Может, ему кто помог?", "Жалко человека в любом случае, хоть он и враг. О мертвых, как говорится, или хорошо или ничего", - отреагировали пользователи сети.