Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении - 14.08.2023 Украина.ру
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Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении - 14.08.2023 Украина.ру
Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб, утонув в озере Севан. Информацию об этом 14 августа обнародовало местное МВД
2023-08-14T10:20
2023-08-14T10:20
новости
дипломат
украина
армения
озеро
смерть
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Из сообщения спасательной службы МВД Армении следует, что 13 августа в 20:17 (19:17 мск) спасатели заметили в 25 метрах от берега плавающего человека, который затем исчез. Через несколько минут мужчину вытащили из воды, однако подоспевшие медики уже не смогли ему помочь.Сенченко работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года."Надо было на русском языке кричать о помощи, а не на мове, которую даже гугл-переводчик не понимает", "Он просто не хотел мобилизовываться", "Армянская акула, наверное, съела", "Севан холодное озеро. Только идиот в жару будет там купаться", "Может, ему кто помог?", "Жалко человека в любом случае, хоть он и враг. О мертвых, как говорится, или хорошо или ничего", - отреагировали пользователи сети.
https://ukraina.ru/20230814/1048666426.html
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новости, дипломат, украина, армения, озеро, смерть
Новости, дипломат, Украина, Армения, озеро, смерть

Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении

10:20 14.08.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване
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Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб, утонув в озере Севан. Информацию об этом 14 августа обнародовало местное МВД
Из сообщения спасательной службы МВД Армении следует, что 13 августа в 20:17 (19:17 мск) спасатели заметили в 25 метрах от берега плавающего человека, который затем исчез. Через несколько минут мужчину вытащили из воды, однако подоспевшие медики уже не смогли ему помочь.
Сенченко работал в дипломатической службе в Армении с 2022 года.
"Надо было на русском языке кричать о помощи, а не на мове, которую даже гугл-переводчик не понимает", "Он просто не хотел мобилизовываться", "Армянская акула, наверное, съела", "Севан холодное озеро. Только идиот в жару будет там купаться", "Может, ему кто помог?", "Жалко человека в любом случае, хоть он и враг. О мертвых, как говорится, или хорошо или ничего", - отреагировали пользователи сети.
пёс Адольф - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
09:53
Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августаПрезидент Украины Владимир Зеленский признал ответственность его страны в атаке на Крымский мост. Греция ведёт переговоры о производстве боеприпасов для Украины. История о собаке женщины, служившей в "Азове"*, завирусилась в соцсетях
 
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