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Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе
Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе - 14.08.2023 Украина.ру
Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе
Планы России увеличить численность войск на границе с Финляндией не беспокоят Хельсинки. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен 14 августа в интервью газете Financial Times.
2023-08-14T10:55
2023-08-14T10:55
2023-08-14T10:55
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Так Валтонен прокомментировала заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск на своих западных границах. Он также заявил, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе – Швеции.Министр иностранных дел Финляндии отметила, что во время конфликта на Украине граница ее страны с Россией "довольно пуста".Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине. Две страны, которые долгое время придерживались военного нейтралитета, заявили, что действия России кардинально изменили вызовы и риски для их национальной безопасности.Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Вступление Швеции в НАТО затянулось из-за отказа Турции и Венгрии ратифицировать протокол о приеме этой страны в альянс. В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно скорее обеспечить ратификацию протокола.Парламент Венгрии еще не одобрил договор о вступлении Швеции в НАТО из-за бойкота заседания со стороны фракции правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров в лице христианских демократов.После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, россия, войска
Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе
Планы России увеличить численность войск на границе с Финляндией не беспокоят Хельсинки. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен 14 августа в интервью газете Financial Times.
Так Валтонен прокомментировала заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск на своих западных границах. Он также заявил, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе – Швеции.
"На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо", - заявила Валтонен.
Министр иностранных дел Финляндии отметила, что во время конфликта на Украине граница ее страны с Россией "довольно пуста".
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине. Две страны, которые долгое время придерживались военного нейтралитета, заявили, что действия России кардинально изменили вызовы и риски для их национальной безопасности.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Вступление Швеции в НАТО затянулось из-за отказа Турции и Венгрии ратифицировать протокол о приеме этой страны в альянс. В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно скорее обеспечить ратификацию протокола.
Парламент Венгрии еще не одобрил договор о вступлении Швеции в НАТО из-за бойкота заседания со стороны фракции правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров в лице христианских демократов.
После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.