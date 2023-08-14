"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУ - 14.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230814/1048666000.html
"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУ
"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУ - 14.08.2023 Украина.ру
"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУ
Неудачи ВСУ и успехи российских войск связаны с "парализующей осторожностью" Запада, то есть "медленным, прерывистым, нестратегическим" предоставлением Киеву военной помощи. Такое заявление 14 августа сделал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal
2023-08-14T09:49
2023-08-14T09:49
новости
болтон
всу
причина
контрнаступление
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102478/81/1024788198_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f4d82fc2e5af78dcc9f6b3b843da3610.jpg.webp
Он заявил, что на Западе постоянно ведется дискуссия о том, следует ли поставлять Киеву ту или иную систему вооружений из-за опасения прямого столкновения России и НАТО. Это обстоятельство, а также "заявления Кремля о ядерном оружии" "вселили парализующую осторожность в западные столицы", отметил Болтон.В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте стала результатом не столько осторожности Вашингтона, сколько усилий Москвы.Ранее Болтон заявлял, что конфликт на Украине - "сама по себе подготовительная стадия" для Киева к присоединению к НАТО, а украинские военные "фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются" альянсом.За последние 1,5 года Вашингтон направил Украине на 66,2 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи. Это больше, чем получал любой другой американский союзник со времен Второй мировой войны.Украинские и западные политики признают, что контрнаступление ВСУ, начатое в начале июня, провалилось. Правда до сих пор в качестве основной причины неудачи назывались минные поля, мешающие продвижению украинских боевиков.В начале августа британская разведка сообщила, что еще одним фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали кустарники и мелкие деревья, стихийно растущие на полях сражений.Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
https://ukraina.ru/20230814/1048644317.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102478/81/1024788198_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_b2407bf784822c9fca1f81f2fc7c2518.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болтон, всу, причина, контрнаступление, украина
Новости, Болтон, ВСУ, причина, контрнаступление, Украина

"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУ

09:49 14.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция советника президента США по нацбезопасности Дж. Болтона
Пресс-конференция советника президента США по нацбезопасности Дж. Болтона - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Неудачи ВСУ и успехи российских войск связаны с "парализующей осторожностью" Запада, то есть "медленным, прерывистым, нестратегическим" предоставлением Киеву военной помощи. Такое заявление 14 августа сделал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal
Он заявил, что на Западе постоянно ведется дискуссия о том, следует ли поставлять Киеву ту или иную систему вооружений из-за опасения прямого столкновения России и НАТО. Это обстоятельство, а также "заявления Кремля о ядерном оружии" "вселили парализующую осторожность в западные столицы", отметил Болтон.
В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте стала результатом не столько осторожности Вашингтона, сколько усилий Москвы.
Ранее Болтон заявлял, что конфликт на Украине - "сама по себе подготовительная стадия" для Киева к присоединению к НАТО, а украинские военные "фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются" альянсом.

За последние 1,5 года Вашингтон направил Украине на 66,2 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи. Это больше, чем получал любой другой американский союзник со времен Второй мировой войны.
Украинские и западные политики признают, что контрнаступление ВСУ, начатое в начале июня, провалилось. Правда до сих пор в качестве основной причины неудачи назывались минные поля, мешающие продвижению украинских боевиков.
В начале августа британская разведка сообщила, что еще одним фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали кустарники и мелкие деревья, стихийно растущие на полях сражений.
Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
06:00
Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиБолтонВСУпричинаконтрнаступлениеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины
11:10Украинского дирижера затравили за "силу Вагнера"
10:55Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе
10:47Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР
10:37Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры
10:20Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
10:12Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО
09:53Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августа
09:49"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУ
08:00Екатерина II, Запорожская Сечь и традиционные ценности
06:00Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
05:32Ростислав Ищенко о том, почему не стоит торопиться садиться за стол переговоров с Киевом
04:30Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"
04:00"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
00:29Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступления
00:18Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент — это совершенно не смешно
00:05Олег Неменский: Партия войны в Евросоюзе добивается разгрома России и разграбления ее природных ресурсов
21:04Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры
19:25Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражение
18:32Военный инструктор "Заря" о том, что такое настоящая война и как к ней готовиться
Лента новостейМолния