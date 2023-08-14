"Парализующая осторожность": Болтон назвал "новую" причину неудач ВСУ
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция советника президента США по нацбезопасности Дж. Болтона
Неудачи ВСУ и успехи российских войск связаны с "парализующей осторожностью" Запада, то есть "медленным, прерывистым, нестратегическим" предоставлением Киеву военной помощи. Такое заявление 14 августа сделал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в колонке для The Wall Street Journal
Он заявил, что на Западе постоянно ведется дискуссия о том, следует ли поставлять Киеву ту или иную систему вооружений из-за опасения прямого столкновения России и НАТО. Это обстоятельство, а также "заявления Кремля о ядерном оружии" "вселили парализующую осторожность в западные столицы", отметил Болтон.
В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте стала результатом не столько осторожности Вашингтона, сколько усилий Москвы.
Ранее Болтон заявлял, что конфликт на Украине - "сама по себе подготовительная стадия" для Киева к присоединению к НАТО, а украинские военные "фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются" альянсом.
За последние 1,5 года Вашингтон направил Украине на 66,2 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи. Это больше, чем получал любой другой американский союзник со времен Второй мировой войны.
За последние 1,5 года Вашингтон направил Украине на 66,2 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи. Это больше, чем получал любой другой американский союзник со времен Второй мировой войны.
Украинские и западные политики признают, что контрнаступление ВСУ, начатое в начале июня, провалилось. Правда до сих пор в качестве основной причины неудачи назывались минные поля, мешающие продвижению украинских боевиков.
В начале августа британская разведка сообщила, что еще одним фактором, сдерживающим продвижение ВСУ на юге, стали кустарники и мелкие деревья, стихийно растущие на полях сражений.
Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
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