https://ukraina.ru/20230813/1048657908.html

Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге

Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге - 13.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге

В ходе наступления ВСУ на Южном направлении СВО складывается совершенно иная ситуация, чем во время наступления немецко-фашистских войск на Курской дуге времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-08-13T13:10

2023-08-13T13:10

2023-08-13T13:10

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Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. А на Курской дуге три танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три танковых корпуса били в полосе 164 км, пояснил эксперт.Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования, добавил специалист.Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, курская битва, сво, великая отечественная война, танки