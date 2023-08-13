Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге - 13.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге
Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге - 13.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге
В ходе наступления ВСУ на Южном направлении СВО складывается совершенно иная ситуация, чем во время наступления немецко-фашистских войск на Курской дуге времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-08-13T13:10
2023-08-13T13:10
новости
россия
всу
курская битва
сво
великая отечественная война
танки
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Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. А на Курской дуге три танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три танковых корпуса били в полосе 164 км, пояснил эксперт.Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования, добавил специалист.Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, курская битва, сво, великая отечественная война, танки
Новости, Россия, ВСУ, Курская битва, СВО, Великая Отечественная война, танки

Военный эксперт объяснил, почему Россия уничтожает ВСУ гораздо круче, чем СССР бил немцев на Курской дуге

13:10 13.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В ходе наступления ВСУ на Южном направлении СВО складывается совершенно иная ситуация, чем во время наступления немецко-фашистских войск на Курской дуге времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Сейчас мы видим основные силы противника и можем просчитать, какие средства огневого поражения нам нужно выставить на том или ином участке. А на Курской дуге три танковых корпуса на севере били в полосе 90 км, а на юге три танковых корпуса били в полосе 164 км, пояснил эксперт.
"Так что я повторюсь и буду повторять. Не нужна нам никакая Курская дуга. Нам нужно вскрывать противника на подходе, уничтожать его дистанционными средствами поражения и не заставлять наших бойцов держать оборону любой ценой", - подчеркнул Полищук.
Поэтому то, что произошло на Юго-Донецком направлении не похоже на Курскую дугу. Это была качественная работа нашего военного командования, добавил специалист.
Очень хорошо, что мы дошли до такого уровня, когда уничтожаем тысячи вражеских солдат и десятки единиц бронетехники с минимальными потерями и затратами, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУКурская битваСВОВеликая Отечественная войнатанки
 
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