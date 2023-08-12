Морят голодом. Полиция запрещает передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам

Государственный терроризм и религия. Что происходит с УПЦ на Украине и выживет ли православие

Если после СВО на Украине останутся территории, которые будут интегрированы в западный мир, никакой православной церкви там не останется. Так полагает сербский эксперт по церковному праву Зоран Чворович.