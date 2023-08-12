https://ukraina.ru/20230812/1048648772.html
Морят голодом. Полиция запрещает передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам
Морят голодом. Полиция запрещает передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам - 12.08.2023 Украина.ру
Морят голодом. Полиция запрещает передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам
Украинская полиция запрещает передавать хлеб для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской Лавры. Об этом 12 августа сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ)
2023-08-12T13:17
2023-08-12T13:17
2023-08-12T13:17
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"Часть паломников оказалась заблокированной в корпусах лавры, перед входом сейчас стоит полиция, она запрещает заходить в отели лавры. Мы располагаем видеозаписью, на которой зафиксировано как в субботу работники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одном из заблокированных отелей. Действия полиции указывают на то, что организаторы незаконного опечатывания корпусов лавры, вероятно, рассматривают морение голодом как одно из средств изгнания православных монахов и верующих из корпусов", - говорится в материале. Там указывается, что действия заповедника по опечатыванию корпусов нижней Лавры до сих пор не имеют даже формально законных оснований.Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Адвокат канонической Украинской православной церкви протоиерей Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины".В пятницу, 11 августа, на территории лавры в очередной раз произошло противостояние полиции с монахами. Причиной послужило выселение последних из их комнат, где они жили последние годы.Прихожане решили помочь священникам и забаррикадировались в 58 корпусе - гостинице на территории лавры. Таким образом они пытаются отстоять право представителей канонической церкви пользоваться помещениями храма.
https://ukraina.ru/20230812/1048642952.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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упц, лавра, киево-печерская лавра, новости, украина, прихожане
УПЦ, Лавра, Киево-Печерская лавра, Новости, Украина, прихожане
Морят голодом. Полиция запрещает передавать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам
Украинская полиция запрещает передавать хлеб для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской Лавры. Об этом 12 августа сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ)
"Часть паломников оказалась заблокированной в корпусах лавры, перед входом сейчас стоит полиция, она запрещает заходить в отели лавры. Мы располагаем видеозаписью, на которой зафиксировано как в субботу работники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одном из заблокированных отелей. Действия полиции указывают на то, что организаторы незаконного опечатывания корпусов лавры, вероятно, рассматривают морение голодом как одно из средств изгнания православных монахов и верующих из корпусов", - говорится в материале.
Там указывается, что действия заповедника по опечатыванию корпусов нижней Лавры до сих пор не имеют даже формально законных оснований.
"Последнее решение Хозяйственного суда г. Киева в пользу заповедника вступает в силу только в случае его подтверждения в апелляционной инстанции", - отметили в УПЦ.
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом.
Адвокат канонической Украинской православной церкви протоиерей Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины".
В пятницу, 11 августа, на территории лавры в очередной раз произошло противостояние полиции с монахами. Причиной послужило выселение последних из их комнат, где они жили последние годы.
Прихожане решили помочь священникам и забаррикадировались в 58 корпусе - гостинице на территории лавры. Таким образом они пытаются отстоять право представителей канонической церкви пользоваться помещениями храма.