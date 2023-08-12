https://ukraina.ru/20230812/1048642952.html

Государственный терроризм и религия. Что происходит с УПЦ на Украине и выживет ли православие

Государственный терроризм и религия. Что происходит с УПЦ на Украине и выживет ли православие - 12.08.2023 Украина.ру

Государственный терроризм и религия. Что происходит с УПЦ на Украине и выживет ли православие

Если после СВО на Украине останутся территории, которые будут интегрированы в западный мир, никакой православной церкви там не останется. Так полагает сербский эксперт по церковному праву Зоран Чворович.

2023-08-12T06:19

2023-08-12T06:19

2023-08-12T06:19

киево-печерская лавра

украина

эксклюзив

православие

упц

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Монахов Киево-Печерской лавры в любой момент могут в буквальном смысле этого слова выгнать на улицу. Суд в Киеве 10 августа постановил, что Киево-Печерский историко-культурный заповедник, сформированный на территории лавры, имеет право беспрепятственно пользоваться имуществом. Сразу же после оглашения судебного решения его представители заявили, что у монахов уже "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.Днем ранее хозяйственный суд Киева отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику, признав решение о разрыве договора аренды с монастырем законным. После этих двух судебных решений можно говорить о том, что окончательный захват одного из древнейших монастырей Киевской Руси и одной из важнейших православных святынь фактически совершился.Этот самый последний в череде ударов по канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), оскотинившийся в край киевский режим, несомненно, будет считать триумфом. Ведь Киево-Печерская лавра – это символ не только русского, но и мирового православия, это третий Удел Богородицы. И это как раз то, чего не хватает духовному чаду этого режима – неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Получив томос из рук константинопольского патриарха Ванфоломея, ПЦУ, может быть, приобрела "политическую независимость", но не настоящую церковную автокефалию. Для истинной автокефалии нужно мистическое обоснование – каждая церковь должна иметь своих небесных заступников в лице национальных святых, таких, какими в Сербской церкви являются святой Симеон и Святой Савва, а в Русской - святой равноапостольный князь Владимир, святой преподобный Сергий Радонежский или святой преподобный Серафим Саровский. Должна иметь и свои святыни. Более ценной Киево-Печерской лавры в духовном, историческом и художественном смысле не найти на всей территории Украины и не только. Понятно почему ни одно поколение киевских властей так и не захотело вернуть собственность над этим церковно-архитектурным комплексом Украинской православной церкви.Борьба УПЦ с киевским режимом за право занимать территорию Киево-Печерского монастыря напомнила нескольких важных вопросах. Как получилось так, что УПЦ МП фактически является арендатором собственного дома? По словам сербского эксперта по церковному праву, профессора юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зорана Чворовича, причину нужно искать в том, что украинское государство за три десятилетия своего существования не сделало ничего для того, чтобы вернуть отнятое у РПЦ в эпоху коммунизма церковное имущество."Это только показывает, что построение правового государства на Украине существовало только на словах. С точки зрения обеспечения свободы вероисповедания, гарантированного в том числе европейской конвенцией о правах человека и другими международно-правовыми актами, мы не можем говорить о том, что свобода вероисповедания существует, если религиозные объекты не находятся в собственности церкви", - отметил юрист.Также остается открытым вопрос, почему УПЦ как автономная часть Русской православной церкви, не требовала более активно, даже через определенный вид конфронтации с государством, реституцию своего имущества."Непонятно, почему УПЦ довольствовалась всего лишь правом пользоваться имуществом на основании договора аренды, заключенного с государством, вместо того, чтобы постараться вернуть себе право собственности. Тем более, в средние века РПЦ, также, как и другие православные церкви, выступала носителем идеи правового государства, она учила славянских народов что такое закон, перенимая право из развитой Византии", - рассказал Чворович.Действительно, совсем недавно в другом православном государстве – в Черногории, попытка режима уже бывшего президента Мило Джукановича отнять право собственности над храмами у Сербской православной церкви вызвала волну массовых протестов среди верующих, которая не стихала почти полгода. Народные шествия возглавил митрополит Черногорско-приморский Амфилохий, пользовавшийся значительным авторитетом среди населения. В разных городах Черногории на шествия выходило до 250 000 человек, что для страны с 600 000 населением чрезвычайно большая цифра. В итоге государству пришлось договориться с Сербской православной церковью. Сам Джуканович за конфликт с церковью поплатился президентским креслом. На Украине также в разные времена организовались массовые шествия с участием верующих УПЦ. Тем не менее, до борьбы за реальное восстановление имущественных прав так и не дошло.По мнению Зорана Чворовича, это говорит о том, что УПЦ была не готова к активному противостоянию по этому вопросу, независимо от того, что с момента получения независимости и до Майдана у власти на Украине были в основном или открытые украинские националисты, или криптошовинисты. С другой стороны, держа церковное имущество при государстве, власти Украины знали, что таким образом УПЦ будет в зависимом положении, добавил эксперт."Сегодня мы видим, что УПЦ, ее прихожане и клирики, находятся в весьма незавидном положении. С одной стороны, режим в Киеве подвергает ее настоящему государственному террору. С другой, под влиянием властей, внутри самой УПЦ укрепляют свои позиции те клирики, которые поддерживают близкие отношения с киевским режимом и хотят полностью отделить УПЦ от Московской патриархии. Клир пытается "задабривать" режим, но власти в Киеве не сменят гнев на милость пока УПЦ не согласится прервать все отношения с Московским патриархатом и провозгласить неканоническую автокефалию", - считает Чворович.По мнению эксперта, всему виной сепаратизм, который в Русской православной церкви зародился давно и в 1992 году привел, как мы сегодня понимаем, к ошибочному решению, создать автономную УПЦ в рамках Московского патриархата."Очевидно епископат русской церкви принял тогда решение под впечатлением от политических событий, которые происходили на территории развалившегося Советского Союза. Новые независимые государства на месте бывших советских республик стали появляться одно за другим и церковные иерархи, по всей видимости, хотели приспособиться к новой политической реальности, считая, что это облегчить их духовную миссию. Сегодня видим, что произошло с точностью наоборот", - заявил сербский эксперт по церковному праву.Правды радыинадо сказать, что есть и другое мнение. Ряд экспертов подчеркивает, что в начале 1990-х просто невозможно было препятствовать формированию автономной Украинской православной церкви в рамках Московского патриархата и что это не было сделано по велению момента, этого просто нельзя было избежать.Тем не менее, давно уже стало очевидным то, что только в каноническом единстве с Русской православной церковью для Украинской православной церкви есть будущее. По словам Зорана Чворовича, надо вернуться в историю, и тогда ответ на вопрос какое будущее ждет Украинскую православную церковь в украинском государстве становится очевидным."Современную Украину Запад задумал как антироссию. Это не что иное как продолжение Великого Литовского княжевства, в котором в прошлом также состоялись русские земли. Оно должно было стать западным противовесом Московскому государству. Разница в том, что Московское государство было не только русским, но и православным – это был Третий Рим. В рамках Литвы, в ее персональной унии с Польшей, проводилось униатство. Такая же судьба ждет православных, если пронатовская Украина выживет как проект", - рассказал Зоран Чворович.По словам эксперта, сегодняшняя цель государства - отделить полностью УПЦ МП от Московского патриархата и отдать под полный контроль Константинопольской патриархии. С другой стороны, Константинополь заинтересован в том, чтобы произошло объединение УПЦ с его неканоническим творением – "Православной церковью Украины", так как у УПЦ есть авторитет, которым ПЦУ не обладает, полагает Чворович."Объединенная церковь оказалась бы под ударом греко-католической церкви. Не исключено повторение того, что происходило в шестнадцатом и семнадцатом веке в польско-литовском государстве. Остаток православной церкви на Украине под контролем Константинополя и Рима, мог бы объединиться в одну церковь. Есть предположения, что это могло бы произойти в 2025 году, в годовщину Первого вселенского собора, который состоялся в 325 году в Никее", - сказал эксперт.Значит ли это, что православная церковь на Украине обречена? По словам Чворовича, история нас учит, что православие на Украине может защитить только Русская православная церковь, но действуя совместно с государством."Миссия Русской православной церкви на древней русской земле рядом с Днепром расширялась параллельно с расширением русского государства. Единственный шанс защитить православие на Украине от агрессивных действий униатов – это сохранить их в лоне Русской православной церкви, но пользуясь при этом всесторонней поддержкой государства. На территориях, которые по окончанию украинского конфликта не присоединятся к России, все будет зависеть от их политического статуса. Если у них будет нейтральный статус, тогда там православных сможет защитить Москва. Если эти территории будут включены в западный мир, судьба православия будет предрешена", - подытожил Зоран Чворович.

https://ukraina.ru/20230811/1048611131.html

https://ukraina.ru/20230727/1048285888.html

https://ukraina.ru/20230811/1048638191.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

киево-печерская лавра, украина, эксклюзив, православие, упц