https://ukraina.ru/20230811/1048642518.html

Большая чистка военкоматов. Итоги 11 августа на Украине

Большая чистка военкоматов. Итоги 11 августа на Украине - 11.08.2023 Украина.ру

Большая чистка военкоматов. Итоги 11 августа на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов и об отправке многих из них на фронт

2023-08-11T18:00

2023-08-11T18:00

2023-08-11T18:00

эксклюзив

хроники

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Заявление Зеленского прозвучало после специального заседанияСовета национальной безопасности и обороны Украины, посвящённого проверке территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог российского военкомата — Ред.).Украинский президент отметил, что в целом по "старым" военкомам открыли 112 уголовных производств. При этом злоупотребления произошли в разных областях Украины."Кто-то брал [взятки]наличностью, кто-то криптовалютой. Разве что в этом разница. Цинизм везде одинаковый. Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу", - описал он прегрешения тех, кто ранее возглавлял ТЦК.Зеленский заявил о масштабном увольнении военкомов."Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - рассказал Зеленский украинцам в видеообращении, которое транслировалось в соцсетях.По его словам, новыми руководителями ТЦК станут украинские военные, "которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, ведь потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма"."Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины", - отметил Зеленский.Он также сообщил, что каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность "целиком справедливую, полную"."Уволенные военкомы и другие должностные лица, которые имеют погоны и в отношении которых не выявлены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать своё достоинство — на фронт. Но, подчёркиваю, армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Должностные лица, которые перепутали погоны и выгоду — точно под суд!" - заявил Зеленский.Он также рассказал, что рассматривался вопрос военно-врачебных комиссий, заявив, что так, как на ВВК "относятся к воинам, относятся к своим заданиям — это просто аморально"."Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас - проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - пообещал Зеленский.Некоторые усмотрели в этом намёк на ужесточение мобилизации."Наш источник в ОП рассказал, что Залужный докладывал Зеленскому на ставке, об усталости подразделений и падении морального духа у ВСУ на линии фронта. Ситуация с каждым днем усугубляется, из-за кровавых позиционных боев и неудачных попыток ВСУ прорвать линии обороны противника. Главком настаивает на ротации подразделений, которые должны иметь возможность восстановить силы, а для этого необходимо мобилизовать дополнительные силы", - сообщил телеграм-канал "Резидент".Ранее работающий на Офис президента политтехнолог Владимир Петров отмечал, что проверка военкомов шла одновременно с проверкой отсрочек, которые они выдали."По "белому билету" сейчас очень большие проблемы у чуваков. Ты знаешь, что началась реорганизация ТЦК, военкоматов, и в первую очередь проверяют тех, кто получил "белый билет". Всех проверяют потому, что много купили", - рассказал Петров 3 августа волонтёру Александру Барабошко.Барабошко подтвердил, что слышал много таких историй.Позже, 10 августа, глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут в интервью РБК-Украина также заявил об усталости людей на фронте."К сожалению, за эти полтора года мы потеряли безвозвратно или по ранениям огромное количество мотивированных, подготовленных, с боевым опытом людей. И их место очень часто занимают уже не такие люди как минимум. Ведь кто-то с 2014 года воюет и имеет 10 лет за плечами: "АТО", "ООС" и там ещё с первых годов, а кто-то взял оружие полгода назад и ещё не прошёл свой путь эволюции. Но при этом существующий уровень потерь выбивает людей — по ранениям, по здоровью, ведь кроме смерти и ранений есть ещё и понятие здоровья, когда люди просто сыпятся. И это сейчас тотальная проблема. Люди, которые год-полтора года в окопах на передовой, физиологически требуют восстановления. А чтобы это сделать, их нужно в окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придётся мобилизовать. В придачу к тем, кто уже есть. А это означает, что из нас троих кого-то точно заберут, а потом второго, а потом третьего", - подчеркнул Чмут.По его словам, измениться эта ситуация может лишь в том случае, если что-то внезапно произойдёт и боевые действия прекратятся.Примечательно, что в самой армии выступают против повальной мобилизации."Однозначно, так, как происходит [мобилизация] сейчас, не надо делать. 100%. Я не хочу никого обидеть, но, к сожалению, бывают случаи, когда привозят парней, мужиков, которых вот так мобилизовали — без подготовки, без ничего. Они попадают в первый бой, причём не просто в бой, а в такую, извините, задницу, что... Они выходят оттуда и начинают писать "отказные". Т.е. они не боятся ни уголовной ответственности, ничего. И смотришь на них... Это вопрос не "струсил, не струсил". Каждый из нас не хочет умереть и это нормально. Я многое не могу понять. По официальным данным у нас воюет меньше 300 тыс. - это первая, вторая, третья линия. Опять же, по официальным данным ВСУ — миллион, где-то плюс-минус. Т.е. 17 месяцев 700 тыс. где-то находятся, тренируются, что-то делают. Мы прошли абсолютно все фронты: Киевская область, Луганская область, Донецкая область, Запорожская область, Херсонская область, Харьковская область — т. е. везде. Воюют по сути дела одни и те же бригады. Выводят на ротацию, доукомплектовали, опять вернули <...> У нас очень много вопросов. Почему? Где эти люди? Почему не меняют нас?" - задал вопрос во время интервью Юрию Романенко и Николаю Фельдману украинский снайпер под позывным "Дед" и псевдонимом Константин Прошинский.Он признал большие потери украинских военных под Артёмовском. Также Прошинский рассказал о том, как его знакомому командиру дали в качестве пополнения бойцов, самый молодой из которых был 53-летним. При этом мобилизованных никто ничему не учил. Также снайпер раскритиковал идею ограничения выезда с Украины мужчин.Лидер "Повернись живим" Чмут во время интервью также коснулся вопросы реформы ТЦК. Он заявил, что проблема не только в устаревшей системе, но и в военкомах, которые на своих должностях находятся десятилетиями. При этом Чмут раскритиковал идею отправки военкомов на фронт."Реально сейчас послать полковника на фронт — ну он же не будет там в штурмовой группе зачищать окоп. Он сразу сляжет на "больничку", он спину потянет, ещё что-то, анализы. И он где-то зашарится, как в армии говорят, и не пропадёт. УБД (статус участника боевых действий — Ред). у него уже точно есть, возможно, оно и было до "полномасштабки", и где-то он медаль ещё получит, а возможно и орден Богдана Хмельницкого. Три месяца отлежался, а потом пойдёт на повышение — будет где-то областным военкомом. Нужно менять эту парадигму и систему", - отметил он.Последнее, по словам Чмута, является сложной задачей.Некоторые популярные на Украине СМИ указали, что даже увольнение всех областных военкомов не исправит ситуацию."В кулуарах пошли слухи, что увольнение всех военкомов ничего не изменит. Это просто пиар Президента, который пытается хоть как-то исправить ситуацию по кейсу мобилизации, которая в народе называется могилизацией. Такое уже проходили в 2016 году, тогда военкомами назначали всех, кто прошел "АТО", но как видим коррупция никуда не ушла", - сообщил 11 августа популярный на Украине телеграм-канал "Женщина с косой".Таким образом, мобилизация на Украине ужесточится. И среди мобилизованных с большой долей вероятности окажутся те, кто ранее купил себе документы, позволяющие избежать мобилизации.

https://ukraina.ru/20230811/1048633295.html

https://ukraina.ru/20230811/1048621808.html

https://ukraina.ru/20230810/1048616391.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники