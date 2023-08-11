Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048642062.html
Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России
Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России - 11.08.2023 Украина.ру
Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России
Бывший председатель Национального совета по разведке США Грегори Треверсон обратился в министерство финансов Соединенных Штатов с просьбой помешать американскому миллиардеру Остину Расселу купить журнал Forbes. Об этом 11 августа написало польское издание onet.pl
2023-08-11T18:02
2023-08-11T18:02
новости
forbes
журналы
миллиардеры
разведчик
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047074908_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_20e6fae078fe1d575d432e496ccfd0ee.jpg.webp
По мнению экс-сотрудника разведки США, миллиардер Рассел сотрудничает как с крупнейшим китайским государственным производителем автомобилей SAIC Motor Corporation, так и с индийской компанией Sun Group.Треверсон подчеркивает, что ее вице-президент Шив Хемка прожил 22 года в России, был членом Консультативного совета по иностранным инвестициям при премьер-министре России."Есть даже фотография, на которой он (Хемка - Ред.) сидит рядом с президентом России Владимиром Путиным во время приема в Санкт-Петербурге в 2014 году", - поясняет свои опасения за судьбу Forbes бывший сотрудник американской разведки.Также в качестве довода против продажи журнала Рассел Треверсон ссылается на возраст миллиардера, заявляя, что 28-летний человек, не имеющий опыта в СМИ, не может владеть 82% акций издателя, имеющего огромное влияние на американского избирателя.Представитель Forbes Билл Хэнкес опроверг все заявления о том, что издательство контролируется иностранными державами."Forbes уже принадлежит и контролируется гонконгской инвестиционной фирмой с 2014 года и регулярно публикует статьи с критикой правительства Китая. В результате поглощения Forbes Расселом? Он по контракту является единственным лицом, принимающим решения, и держателем контрольного пакета акций, что возвращает контроль американцам, а большая часть его инвестиционного капитала поступает от американцев. Окончательное соглашение о сделке было подписано в мае, и мы закрываем его по графику", - сказал Хэнкес.
https://ukraina.ru/20230811/1048639134.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047074908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_688602256774cc5b2eed7b6a6bde658e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, forbes, журналы, миллиардеры, разведчик, сша
Новости, Forbes, журналы, миллиардеры, разведчик, США

Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России

18:02 11.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкономический форум в Крынице
Экономический форум в Крынице - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший председатель Национального совета по разведке США Грегори Треверсон обратился в министерство финансов Соединенных Штатов с просьбой помешать американскому миллиардеру Остину Расселу купить журнал Forbes. Об этом 11 августа написало польское издание onet.pl
"Тревертон и другие опасаются, что Китай и Россия могут использовать платформу для влияния на общественное мнение США. Сенаторы-республиканцы Том Коттон и Марко Рубио в среду также написали министру финансов Джанет Йеллен о своих опасениях, что "широкий охват Forbes может быть использован для влияния на избирателей на предстоящих выборах", - говорится в публикации.
По мнению экс-сотрудника разведки США, миллиардер Рассел сотрудничает как с крупнейшим китайским государственным производителем автомобилей SAIC Motor Corporation, так и с индийской компанией Sun Group.
Треверсон подчеркивает, что ее вице-президент Шив Хемка прожил 22 года в России, был членом Консультативного совета по иностранным инвестициям при премьер-министре России.
"Есть даже фотография, на которой он (Хемка - Ред.) сидит рядом с президентом России Владимиром Путиным во время приема в Санкт-Петербурге в 2014 году", - поясняет свои опасения за судьбу Forbes бывший сотрудник американской разведки.
Также в качестве довода против продажи журнала Рассел Треверсон ссылается на возраст миллиардера, заявляя, что 28-летний человек, не имеющий опыта в СМИ, не может владеть 82% акций издателя, имеющего огромное влияние на американского избирателя.
Представитель Forbes Билл Хэнкес опроверг все заявления о том, что издательство контролируется иностранными державами.
"Forbes уже принадлежит и контролируется гонконгской инвестиционной фирмой с 2014 года и регулярно публикует статьи с критикой правительства Китая. В результате поглощения Forbes Расселом? Он по контракту является единственным лицом, принимающим решения, и держателем контрольного пакета акций, что возвращает контроль американцам, а большая часть его инвестиционного капитала поступает от американцев. Окончательное соглашение о сделке было подписано в мае, и мы закрываем его по графику", - сказал Хэнкес.
Сборы военных в Грозном
16:42
"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с КиевомПредставители западных стран все громче обсуждают тему переговоров по Украине, кто-то даже предлагает конкретный план мирного урегулирования конфликта. Однако ситуация изменилась, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Такое заявление он сделал 11 августа в своем телеграм-канале
 
НовостиForbesжурналымиллиардерыразведчикСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России
18:00Большая чистка военкоматов. Итоги 11 августа на Украине
17:30Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками
17:30Красный атаман Черняк
17:04Алексей Самойлов: Пока ВСУ превращают Харьков в Артемовск и Мариуполь, Россия отбивает новую атаку Запада
16:56Наступление на Харьков, бои под Артёмовском. О чём говорили эксперты 11 августа
16:53Больше, чем фильм. 50 лет назад начался показ сериала "Семнадцать мгновений весны"
16:42"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с Киевом
16:35Киев может получить ракеты Taurus, но у Шольца есть условие: что говорили об Украине в мире 11 августа
16:09Власти Украины хотят разместить в Киево-Печерской лавре пленных
15:57Завели дело. Почему СБУ боится Петра Симоненко
15:56Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео
15:23"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой
15:17"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве
15:05Зеленский решил уволить всех областных военкомов
14:56"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"
13:58Роман Алехин: Вандалов, которые напали на безногого ветерана СВО, перевоспитает только "Шторм – Z"
13:55Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео
13:49Прихожане канонической церкви забаррикадировались в гостинице Киево-Печерской лавры
13:23Здесь становятся сильными и страшными. Заметки из "волчьего логова"
Лента новостейМолния