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Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России
Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России - 11.08.2023 Украина.ру
Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России
Бывший председатель Национального совета по разведке США Грегори Треверсон обратился в министерство финансов Соединенных Штатов с просьбой помешать американскому миллиардеру Остину Расселу купить журнал Forbes. Об этом 11 августа написало польское издание onet.pl
2023-08-11T18:02
2023-08-11T18:02
2023-08-11T18:02
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По мнению экс-сотрудника разведки США, миллиардер Рассел сотрудничает как с крупнейшим китайским государственным производителем автомобилей SAIC Motor Corporation, так и с индийской компанией Sun Group.Треверсон подчеркивает, что ее вице-президент Шив Хемка прожил 22 года в России, был членом Консультативного совета по иностранным инвестициям при премьер-министре России."Есть даже фотография, на которой он (Хемка - Ред.) сидит рядом с президентом России Владимиром Путиным во время приема в Санкт-Петербурге в 2014 году", - поясняет свои опасения за судьбу Forbes бывший сотрудник американской разведки.Также в качестве довода против продажи журнала Рассел Треверсон ссылается на возраст миллиардера, заявляя, что 28-летний человек, не имеющий опыта в СМИ, не может владеть 82% акций издателя, имеющего огромное влияние на американского избирателя.Представитель Forbes Билл Хэнкес опроверг все заявления о том, что издательство контролируется иностранными державами."Forbes уже принадлежит и контролируется гонконгской инвестиционной фирмой с 2014 года и регулярно публикует статьи с критикой правительства Китая. В результате поглощения Forbes Расселом? Он по контракту является единственным лицом, принимающим решения, и держателем контрольного пакета акций, что возвращает контроль американцам, а большая часть его инвестиционного капитала поступает от американцев. Окончательное соглашение о сделке было подписано в мае, и мы закрываем его по графику", - сказал Хэнкес.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, forbes, журналы, миллиардеры, разведчик, сша
Не продавайте ему! Экс-разведчик США испугался, что Forbes окажется под контролем России
Бывший председатель Национального совета по разведке США Грегори Треверсон обратился в министерство финансов Соединенных Штатов с просьбой помешать американскому миллиардеру Остину Расселу купить журнал Forbes. Об этом 11 августа написало польское издание onet.pl
"Тревертон и другие опасаются, что Китай и Россия могут использовать платформу для влияния на общественное мнение США. Сенаторы-республиканцы Том Коттон и Марко Рубио в среду также написали министру финансов Джанет Йеллен о своих опасениях, что "широкий охват Forbes может быть использован для влияния на избирателей на предстоящих выборах", - говорится в публикации.
По мнению экс-сотрудника разведки США, миллиардер Рассел сотрудничает как с крупнейшим китайским государственным производителем автомобилей SAIC Motor Corporation, так и с индийской компанией Sun Group.
Треверсон подчеркивает, что ее вице-президент Шив Хемка прожил 22 года в России, был членом Консультативного совета по иностранным инвестициям при премьер-министре России.
"Есть даже фотография, на которой он (Хемка - Ред.) сидит рядом с президентом России Владимиром Путиным во время приема в Санкт-Петербурге в 2014 году", - поясняет свои опасения за судьбу Forbes бывший сотрудник американской разведки.
Также в качестве довода против продажи журнала Рассел Треверсон ссылается на возраст миллиардера, заявляя, что 28-летний человек, не имеющий опыта в СМИ, не может владеть 82% акций издателя, имеющего огромное влияние на американского избирателя.
Представитель Forbes Билл Хэнкес опроверг все заявления о том, что издательство контролируется иностранными державами.
"Forbes уже принадлежит и контролируется гонконгской инвестиционной фирмой с 2014 года и регулярно публикует статьи с критикой правительства Китая. В результате поглощения Forbes Расселом? Он по контракту является единственным лицом, принимающим решения, и держателем контрольного пакета акций, что возвращает контроль американцам, а большая часть его инвестиционного капитала поступает от американцев. Окончательное соглашение о сделке было подписано в мае, и мы закрываем его по графику", - сказал Хэнкес.