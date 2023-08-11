https://ukraina.ru/20230811/1048640912.html

Наступление на Харьков, бои под Артёмовском. О чём говорили эксперты 11 августа

Наступление на Харьков, бои под Артёмовском. О чём говорили эксперты 11 августа - 11.08.2023 Украина.ру

Наступление на Харьков, бои под Артёмовском. О чём говорили эксперты 11 августа

Украина.ру, 11.08.2023

2023-08-11T16:56

2023-08-11T16:56

2023-08-11T16:59

эксклюзив

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артемовск

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украина

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Почему так важен ХарьковНакануне появилась версия, что США готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три конкретных украинских города: Одессу, Днепропетровск, Полтаву.Подобные американские рассуждения показывают, насколько снизился интеллектуальный уровень в США, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.Он полагает, что вместо Полтавы американцы имели в виду Харьков.«Посмотрите, какое количество железных и автомобильных дорог проходит через Харьков. Это огромный транспортный и промышленный центр. Поэтому ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск, вместе взятые», — сказал аналитик.При этом обойти и блокировать такой огромный город не получится — нужно очень много людей и техники. Не получится оставить в тылу почти 2 миллиона населения, чтобы они не предпринимали вылазки в тылу и не пытались ударить во фланг.Также, отмечает Самойлов, в Харькове есть несколько объектов с повышенной радиоактивной опасностью, о которых Украина часто говорила, а потом резко забыла. Это физико-технический институт, где впервые расщепили ядро атома. Кроме того, в 20 километрах от Харькова находится огромный могильник с радиоактивными отходами, который функционирует и сейчас.«Так что из этих трех городов для нас имеют значение Одесса и Харьков. Если мы заблокируем Харьков, Днепропетровск и Одесса останутся без снабжения. Потому что главная дорога в Днепропетровск идет через Харьков и Одессу.Поэтому, когда ВС РФ идут на Купянск, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область», — сообщил аналитик.Бои за Клещеевку и не толькоДоброволец российского батальона «БАРС-13» Ярослав Манцевич рассказал об обстановке на фронте, в частности на Артемовском направлении.Все попытки ВСУ захватить Артемовск проваливаются, отметил доброволец.«Наш батальон "БАРС-13" стоит у Клещеевки и все атаки ВСУ отражает. Также в этом активно участвуют друзья из 72-й бригады.По сравнению с тем, что было в начале лета, сейчас обстановка относительно спокойная — за счет того, что пошло наступление наших войск со стороны Красного Лимана. То есть ВСУ вынуждены были часть своих сил перебросить туда и, соответственно, натиск противника стал намного легче», — заявил Манцевич.При этом Клещеевка остается ключевой точкой — ВСУ пытаются ее все-таки добить. Само по себе село значения никакого не имеет. Это населённый пункт, который находится в низине. Но высоты вокруг Клещеевки имеют стратегическое значение, поэтому ВСУ пытаются их взять.Что касается непосредственно Артёмовска, город важен для Украины не столько стратегически, сколько геополитически. Они много раз хвастали, что взяли его; потратили на это очень много сил — поэтому вполне могут пойти ва-банк, допускает доброволец.«Англичане обещали предоставить ВСУ дальнобойные ракеты — я думаю, украинцы на них делают акцент. То есть рассчитывают наносить удары по объектам на российской территории — нашим резервам, чтобы уничтожить места скопления боеприпасов, ремонтные батальоны и так далее. Плюс сломать дух российской армии», — сообщил Манцевич.Нападения на людей, связанных с СВОЗа последнюю неделю произошло два резонансных случая, связанных с нападением на людей, связанных с СВО.В частности, 56-летний мужчина, оскорбивший в Екатеринбурге пятиклассника из-за шапки с буквой Z (у которого отец сражается на фронте), отделался штрафом в 7 тыс. руб., в связи «с деятельным раскаянием».А в Забайкалье пьяная компания избила участника боевых действий, потерявшего ногу в зоне военной операции, разбив его автомобиль.Социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин объяснил, в чем причина в такой агрессии. Он считает, что большинство подобных случаев связаны с маргинализацией общества. Те, кто напал на инвалидов и школьника, — люди с заниженной самооценкой. Они бросают вызов только тем, кто вообще никак не может ответить. Это пример вандализма и маргинализации общества в принципе.«Поэтому я не уверен, можно ли назвать мужчиной человека, который оскорбил ребенка. И можно ли назвать женщинами тех, кто поддакивал, когда избивали участника СВО. Мужественность и женственность должна проявляться совсем в другом», — рассказал Алехин.Они могли напасть на кого угодно, но принадлежность к СВО стала раздражающим фактором, который ударил по их необоснованной гордыне, добавил эксперт.Политической подоплеки же здесь искать не нужно, считает Алехин.«Большинство из них ничего не смогли бы объяснить, почему они, например, любят Запад или не любят Путина. У них для этого интеллект не развит.Если бы они сделали это из политических соображений, они ушли бы в оппозицию или в иноагенты. А когда у них нет интеллекта, то они могут только нападать на тех, кто слабее их.Именно поэтому для них наказание должно быть максимально жестким. Потому что эти категории лиц боятся только силы. Никаких штрафов. Должен быть реальный тюремный срок. А в идеале — в "Шторм-Z" на перевоспитание», — сообщил эксперт.

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https://ukraina.ru/20230811/1048634015.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, артемовск, всу, вадим самойлов, харьков, сша, одесса, днепропетровск, украина, вс рф