Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками
Польская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в организации сети секс-услуг, куда втягивали в том числе украинских женщин. Известно, что злоумышленники маскировали свою деятельность под фирму, специализирующуюся на аренде и уборке помещений. Об этом 10 августа сообщило польское издание onet.pl
"Члены преступной группы размещали рекламные объявления в интернете с указанием помещений для сексуальных услуг и контактами клиентов", - рассказал журналистам представитель Воеводской комендатуры полиции в Люблине Анджей Фийолек.
В числе задержанных - трое мужчин и одна женщина. Если их вина будет доказана, 49-летнему главарю грозит до 10 лет тюрьмы, остальным - до 5.
15:17"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в ВаршавеУкраинская певица Светлана Лобода, посетившая на днях один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве, получила от них волну негатива. Украинцы, которым она привезла бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки, назвали ее предательницей. Об этом 11 августа написал УНИАН