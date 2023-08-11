Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками - 11.08.2023 Украина.ру
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Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками
Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками - 11.08.2023 Украина.ру
Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками
Польская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в организации сети секс-услуг, куда втягивали в том числе украинских женщин. Известно, что злоумышленники маскировали свою деятельность под фирму, специализирующуюся на аренде и уборке помещений. Об этом 10 августа сообщило польское издание onet.pl
2023-08-11T17:30
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В числе задержанных - трое мужчин и одна женщина. Если их вина будет доказана, 49-летнему главарю грозит до 10 лет тюрьмы, остальным - до 5.
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новости, новости украины, украина, проституция, польша, задержание
Новости, Новости Украины, Украина, проституция, Польша, задержание

Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками

17:30 11.08.2023
 
© Yu Nguyen / flickr
© Yu Nguyen / flickr
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Польская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в организации сети секс-услуг, куда втягивали в том числе украинских женщин. Известно, что злоумышленники маскировали свою деятельность под фирму, специализирующуюся на аренде и уборке помещений. Об этом 10 августа сообщило польское издание onet.pl
"Члены преступной группы размещали рекламные объявления в интернете с указанием помещений для сексуальных услуг и контактами клиентов", - рассказал журналистам представитель Воеводской комендатуры полиции в Люблине Анджей Фийолек.
В числе задержанных - трое мужчин и одна женщина. Если их вина будет доказана, 49-летнему главарю грозит до 10 лет тюрьмы, остальным - до 5.
Лобода
15:17
"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в ВаршавеУкраинская певица Светлана Лобода, посетившая на днях один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве, получила от них волну негатива. Украинцы, которым она привезла бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки, назвали ее предательницей. Об этом 11 августа написал УНИАН
 
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Заголовок открываемого материала
17:30Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками
17:30Красный атаман Черняк
17:04Алексей Самойлов: Пока ВСУ превращают Харьков в Артемовск и Мариуполь, Россия отбивает новую атаку Запада
16:56Наступление на Харьков, бои под Артёмовском. О чём говорили эксперты 11 августа
16:53Больше, чем фильм. 50 лет назад начался показ сериала "Семнадцать мгновений весны"
16:42"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с Киевом
16:35Киев может получить ракеты Taurus, но у Шольца есть условие: что говорили об Украине в мире 11 августа
16:09Власти Украины хотят разместить в Киево-Печерской лавре пленных
15:57Завели дело. Почему СБУ боится Петра Симоненко
15:56Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео
15:23"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой
15:17"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве
15:05Зеленский решил уволить всех областных военкомов
14:56"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"
13:58Роман Алехин: Вандалов, которые напали на безногого ветерана СВО, перевоспитает только "Шторм – Z"
13:55Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео
13:49Прихожане канонической церкви забаррикадировались в гостинице Киево-Печерской лавры
13:23Здесь становятся сильными и страшными. Заметки из "волчьего логова"
13:20Беспилотник в Москве, изгнание из Лавры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа
13:13"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца
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