Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками

"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве Украинская певица Светлана Лобода, посетившая на днях один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве, получила от них волну негатива. Украинцы, которым она привезла бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки, назвали ее предательницей. Об этом 11 августа написал УНИАН