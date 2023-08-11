https://ukraina.ru/20230811/1048639252.html

Больше, чем фильм. 50 лет назад начался показ сериала "Семнадцать мгновений весны"

Больше, чем фильм. 50 лет назад начался показ сериала "Семнадцать мгновений весны" - 11.08.2023 Украина.ру

Больше, чем фильм. 50 лет назад начался показ сериала "Семнадцать мгновений весны"

Ровно полвека лет назад – 11 августа 1973 года – состоялась премьера самого популярного советского сериала всех времен – военно-исторической драмы "Семнадцать мгновений весны", которую сняла режиссер Татьяна Лиознова, по одноименному роману популярного писателя Юлиана Семенова

2023-08-11T16:53

2023-08-11T16:53

2023-08-11T17:26

эксклюзив

кино

юбилей

германия

ссср

разведка

литература

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Телесериал должны были показать в мае – на День Победы. Однако генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев совершал в это время важный дипломатический визит в Федеративную Республику Германия, где его принимал канцлер Вилли Брандт. И советское руководство решило перестраховаться, придержав премьеру фильма до конца лета – чтобы не сорвать наметившуюся разрядку между Москвой и Бонном.Август считался не лучшим месяцем для удачных кинодебютов. Множество советских граждан традиционно проводили его в отпусках, на море, на даче или в деревне. И это обстоятельство снижало аудиторию телезрителей.Однако "Семнадцать мгновений весны" сразу получил в огромной стране огромную популярность.Улицы и дворы пустели – потому что все бежали к голубым экранам, едва услышав написанную для фильма музыку Микаэла Таривердиева. Старые и молодые зрители с одинаковым энтузиазмом следили за приключениями штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица – советского разведчика Максима Исаева – который вступил в смертельно опасный поединок с нацистскими спецслужбами, срывая сепаратные переговоры между Третьим Рейхом и западными союзниками.Во время первого показа сериал посмотрели около 80 миллионов человек, что считается одним из лучших показателей в истории советского телевидения. А повтор фильма стартовал уже через три месяца, после целого вала писем, что было лучшим свидетельством царящего вокруг картины ажиотажа."Популярность эта была для нас совершенно неожиданной. Ведь когда картина вышла, она совершенно не рекламировалась. И с первого же дня началось то, что началось.Ну, вы знаете, что улицы пустели, а в магазинах можно было купить все что угодно, потому что почти не было покупателей. Потом поступили статистические данные, в частности, о том, что Мосэнерго пришлось запускать дополнительные мощности, потому что потребление электричества во время показа сильно возрастало.А потом был последний аккорд – письма. Я всегда получала много писем по своим картинам, потому что я делаю картины, понятные людям. И вот через пару месяцев после того, как "Семнадцать мгновений" прошли по телеэкранам, мне позвонили с телевидения и спросили: "Татьяна Михайловна, Вас почта интересует?".Я отвечаю: "Конечно, интересует" – "Значит, можно присылать?" – "Присылайте". Я тогда жила на Звездном бульваре, неподалеку от Телецентра – и буквально через полчаса в дверях стояли трое мужчин, и у каждого на плечах было по четыре мешка писем", – вспоминала об этом режиссер фильма.Любовь к кинодраме "Семнадцать мгновений весны" была поистине всенародной. Она завоевала сердца простых граждан, и, в то же время, была высоко отмечена среди советского руководства, а также в профессиональной среде чекистов.Создатели сериала получили специальную премию КГБ СССР в области литературы и искусства – которая считалась в то время весьма престижной. А генсек Брежнев распорядился наградить их высокими правительственными наградами.Актер Вячеслав Тихонов, исполнивший роль Штрилица, получил звание Героя Социалистического Труда, а писателю Юлиану Семенову и режиссеру Лиозновой вручили орден Октябрьской Революции.Были отмечены и другие представители блистательной команды, работавшей над этой картиной – Леонид Броневой, Олег Табаков, Юрий Визбор, Ростислав Плятт, Евгений Евстигнеев, Василий Лановой, Леонид Куравлёв, Роберт Рождественский. И этот состав поныне считается самым звездным в истории советского кино.Но главным признанием фильма стала его непреходящая со временем популярность."Семнадцать мгновений весны" – не просто культовый фильм. Это главный фильм целого поколения, которое выросло в эпоху так называемого "застоя", в момент, когда Советский Союз находился на пике своего политического и экономического могущества.Ранее, в тридцатые года такой же эпохальной картиной стал фильм "Чапаев", созданный Георгием и Сергеем Васильевыми, на основе автобиографического романа писателя-комиссара Дмитрия Фурманова.Эти ленты превратились в целое культурное явление, породив огромное количество анекдотов, сохраняющих свою популярность даже сейчас – спустя более тридцати лет после разрушения Советского Союза, в эпоху искусственного интеллекта, продвинутых гаджетов и интернета."Семнадцать мгновений весны" полюбили даже в Германии – несмотря на опасение советских брежневских дипломатов. Сериал перевели, продублировали и транслировали на государственном телевидении Германской Демократической Республики. И там его смотрели почти так же активно, как в СССР.Там оценили, что эта картина не отклонялась от исторической правды и не демонизировала немецкий народ, проводя разделяющую черту между нацистскими преступниками и участниками немецкого антифашистского подполья, сотрудничавшего с советской разведкой.Ведь создавая образы Штирлица, Юлиан Семенов использовал для этого реальные биографии немцев, которые передавали в Москву важнейшие сведения о намерениях нацистской Германии – Харро Шульце-Бойзена, Арвида Харнака, Вилли Лемана."Мне, человеку, у которого отец воевал от звонка до звонка, многое было известно о Второй мировой войне. Но я хорошо знаю, как к этой картине отнеслись в Германии.Из немецких уст было высказано уважение к маленькой черноглазой женщине, которая сумела рассказать честную, суровую правду о войне, выставив врагов не в привычном, водевильном духе, а показав их достойными противниками.Она увидела и отразила на экране сильных, умных завоевателей, замахнувшихся покорить весь мир. И в этом объективном взгляде неоспоримая заслуга Татьяны Лиозновой – выдающегося мастера российского экрана", – вспоминал Олег Табаков, сыгравший в картине роль Вальтера Шелленберга.Прошло пятьдесят лет, и новое поколение жителей бывшего СССР до сих пор прекрасно знают, что такой Штирлиц – хотя название популярных некогда сериалов, вроде "Спрута", "Санта-Барбары", и "Твин Пикса", уже ничего не говорят для современных тинейджеров.Это напоминает о том, что отечественная культура была способна создавать оригинальный и высококачественный продукт, рассчитанный на широкую массовую аудиторию.На такие нетленные образцы как раз и нужно равняться сегодня – чтобы получить новые знаковые картины, которые будут оставаться с нами на долгие годы – и в сердцах, и в анекдотах.

https://ukraina.ru/20230106/1042379709.html

https://ukraina.ru/20230808/1048513254.html

https://ukraina.ru/20230716/1048044163.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, кино, юбилей, германия, ссср, разведка, литература