"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с Киевом - 11.08.2023 Украина.ру
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"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с Киевом
"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с Киевом - 11.08.2023 Украина.ру
"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с Киевом
Представители западных стран все громче обсуждают тему переговоров по Украине, кто-то даже предлагает конкретный план мирного урегулирования конфликта. Однако ситуация изменилась, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Такое заявление он сделал 11 августа в своем телеграм-канале
2023-08-11T16:42
2023-08-11T16:42
новости
кадыров
переговоры
украина
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Он добавил, что Запад, рассчитывавший на разрушение российской экономики, просчитался. Москва вопреки санкциям нарастила темпы производства и модернизировала экономику страны, а ее противники "неожиданно для себя сами оказались на грани экономического коллапса"."Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам - как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца", - заявил глава Чечни.Перед саммитом по Украине в Джидде американское издание The New York Times написало, что давление на Владимира Зеленского в ближайшее время будет нарастать, так как страны Запада хотят склонить Украину к миру с Россией.
https://ukraina.ru/20230811/1048623579.html
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новости, кадыров, переговоры, украина
Новости, Кадыров, переговоры, Украина

"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с Киевом

16:42 11.08.2023
 
© Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкСборы военных в Грозном
Сборы военных в Грозном
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Представители западных стран все громче обсуждают тему переговоров по Украине, кто-то даже предлагает конкретный план мирного урегулирования конфликта. Однако ситуация изменилась, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Такое заявление он сделал 11 августа в своем телеграм-канале

"Я в корне с этим не согласен. Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время. При этом ошибочно полагают, что это может помочь киевскому режиму переломить ход специальной военной операции", - написал Кадыров.

Он добавил, что Запад, рассчитывавший на разрушение российской экономики, просчитался. Москва вопреки санкциям нарастила темпы производства и модернизировала экономику страны, а ее противники "неожиданно для себя сами оказались на грани экономического коллапса".
"Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам - как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца", - заявил глава Чечни.
Перед саммитом по Украине в Джидде американское издание The New York Times написало, что давление на Владимира Зеленского в ближайшее время будет нарастать, так как страны Запада хотят склонить Украину к миру с Россией.
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