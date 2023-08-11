Киев может получить ракеты Taurus, но у Шольца есть условие: что говорили об Украине в мире 11 августа
16:35 11.08.2023 (обновлено: 16:51 11.08.2023)
© AP
© AP
Мир хочет мира на Украине. И поскорее
Недели не прошло после встречи в Джидде, а уже появилась информация о следующем раунде консультаций по украинскому вопросу, который, предположительно, пройдёт в октябре.
«Не будет сюрпризом, если встреча состоится в Турции», — пишет местная газета Hürriyet.
Одна из причин, почему именно Турция должна стать переговорной площадкой, — она открыто и чётко может говорить со всеми сторонами конфликта.
К тому же в августе ожидается визит в республику президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом ситуацию вокруг зерновой сделки.
«Турция в этой связи заявила в Джидде, что необходимо предпринять шаги в сторону России. Если Москва не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить», — сообщает Hürriyet, отмечая, что схожую позицию заняла делегация Китая.
Однако очень многое зависит от США — когда они скажут стоп и прекратят финансировать боевые действия, добавляет издание.
Украинские дети — невинные жертвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, заявил, что не переживает из-за критики программ оздоровления в Белоруссии для детей из Донбасса.
«Наоборот, мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чём не виноваты. И мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки», — сказал он.
И указал на реальную проблему: детей с Украины вывозят на Запад чёрные трансплантологи.
«Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся», — подчеркнул Лукашенко.
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Страсти вокруг Taurus
Источник агентства Reuters в службе безопасности ФРГ сообщил, что власти Германии ведут переговоры с производителем оружия MBDA о поставках крылатых ракет Taurus на Украину.
Вскоре представитель правительства ФРГ в комментарии изданию Bild опроверг эту информацию, сказав, что никакого политического решения по этому вопросу принято не было.
В свою очередь портал Tagesschau сообщил, что Бундесвер обратился к производителю Taurus с просьбой ограничить радиус действия крылатых ракет (достигает 500 км) перед отправкой на Украину.
«Таким образом канцлер Олаф Шольц пытается исключить возможность нанесения ВСУ ударов по российской территории дальнобойными ракетами. Он намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений», — добавляет издание.
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На внесение технических изменений, по оценке отраслевых экспертов, потребуется несколько недель.