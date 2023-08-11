Власти Украины хотят разместить в Киево-Печерской лавре пленных - 11.08.2023 Украина.ру
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Власти Украины хотят разместить в Киево-Печерской лавре пленных
Власти Украины хотят разместить в Киево-Печерской лавре пленных - 11.08.2023 Украина.ру
Власти Украины хотят разместить в Киево-Печерской лавре пленных
У Киево-Печерской лавры отбирают корпусы, для того, чтобы поселить туда пленных и раненых военнослужащих ВСУ, нуждающихся в "духовной реабилитации". Такое заявление 11 августа на брифинге для СМИ сделал исполняющий обязанности генерального директора заповедника Максим Остапенко
2023-08-11T16:09
2023-08-11T16:09
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Он уточнил, что помещения, отобранные у монахов, будут использоваться для "нужд военных, раненых, пленных", ведь "сейчас есть огромная потребность у людей, которые проходят духовную реабилитацию, в лавре", а у государства "таких помещений нет".Остапенко уточнил, что всего у лавры чуть более 40объектов, 10 из которых заповедник уже "вернул в пользование", а "около 30 находятся или в пользовании монахов монастыря или в пользовании неизвестных, которые осуществляют там хозяйственную или предпринимательскую деятельность".В пятницу, 11 августа, на территории лавры в очередной раз произошло противостояние полиции с монахами. Причиной послужило выселение последних из их комнат, где они жили последние годы.Прихожане решили помочь священникам и забаррикадировались в 58 корпусе - гостинице на территории лавры. Таким образом они пытаются отстоять право представителей канонической церкви пользоваться помещениями храма.В четверг, 10 августа, суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.В среду, 9 августа, хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).Очередной виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру.Теперь уже бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник монастыря Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.
https://ukraina.ru/20230811/1048634627.html
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Новости, Новости Украины, Украина, Киево-Печерская лавра, ВСУ

Власти Украины хотят разместить в Киево-Печерской лавре пленных

16:09 11.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Aleksandr Zykov
- РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© commons.wikimedia.org / Aleksandr Zykov
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У Киево-Печерской лавры отбирают корпусы, для того, чтобы поселить туда пленных и раненых военнослужащих ВСУ, нуждающихся в "духовной реабилитации". Такое заявление 11 августа на брифинге для СМИ сделал исполняющий обязанности генерального директора заповедника Максим Остапенко
Он уточнил, что помещения, отобранные у монахов, будут использоваться для "нужд военных, раненых, пленных", ведь "сейчас есть огромная потребность у людей, которые проходят духовную реабилитацию, в лавре", а у государства "таких помещений нет".
Остапенко уточнил, что всего у лавры чуть более 40объектов, 10 из которых заповедник уже "вернул в пользование", а "около 30 находятся или в пользовании монахов монастыря или в пользовании неизвестных, которые осуществляют там хозяйственную или предпринимательскую деятельность".
В пятницу, 11 августа, на территории лавры в очередной раз произошло противостояние полиции с монахами. Причиной послужило выселение последних из их комнат, где они жили последние годы.
Прихожане решили помочь священникам и забаррикадировались в 58 корпусе - гостинице на территории лавры. Таким образом они пытаются отстоять право представителей канонической церкви пользоваться помещениями храма.
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13:49
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В четверг, 10 августа, суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.
В среду, 9 августа, хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 08:11
Заповедник подтвердил намерение выселить монахов канонической церкви из Киево-Печерской лаврыПредставители заповедника "Киево-Печерская лавра" 9 августа на заседании суда подтвердили, что намерены выселить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из обители. Об этом сообщил по итогам заседания представляющий интересы монастыря адвокат Никита Чекман в своем телеграм-канале
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), фактически запретив ее на Украине. В качестве новой "правильной" веры киевский режим предложил раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Очередной виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру.
Теперь уже бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник монастыря Павел заявил, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.
 
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