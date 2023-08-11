https://ukraina.ru/20230811/1048637943.html
Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео
Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео - 11.08.2023 Украина.ру
Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал ход конференции в Саудовской Аравии Украина.ру, 11.08.2023
2023-08-11T15:56
2023-08-11T15:56
2023-08-11T15:56
вадим трухачев
видео
сво
всу
китай
кнр (китай)
бпла
суверенитет
сергиев посад
черное море
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал ход конференции в Саудовской Аравии "по Украине", а также определил круг возможных стран-посредников в момент перехода боевых действий в фазу мирного урегулирования украинского конфликта: 00:49 - Конференция в Саудовской Аравии "по Украине": достигла ли встреча поставленных целей? 02:47 – Можно ли сказать, что Китай на саммите в СА говорил голосом РФ? 03:03 - О подходящем кандидате в качестве посредника в мирном урегулировании по Украине; 06:16 - Какие меры необходимы для стабилизации ситуации в Чёрном море? 08:54 - Атаки БПЛА по столице: есть ли в регулярных попытках скрытые мотивы? 10:26 - Есть ли в России проблемы с суверенитетом? 12:45 - Что нам демонстрирует взрыв на складе в Сергиевом-Посаде?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вадим трухачев, видео, сво, всу, китай, кнр (китай), бпла, суверенитет, сергиев посад, черное море, взрывы, видео
Вадим Трухачев, Видео, СВО, ВСУ, Китай, КНР (Китай), БПЛА, суверенитет, Сергиев Посад, Черное море, взрывы
Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал ход конференции в Саудовской Аравии "по Украине", а также определил круг возможных стран-посредников в момент перехода боевых действий в фазу мирного урегулирования украинского конфликта:
00:49 - Конференция в Саудовской Аравии "по Украине": достигла ли встреча поставленных целей?
02:47 – Можно ли сказать, что Китай на саммите в СА говорил голосом РФ?
03:03 - О подходящем кандидате в качестве посредника в мирном урегулировании по Украине;
06:16 - Какие меры необходимы для стабилизации ситуации в Чёрном море?
08:54 - Атаки БПЛА по столице: есть ли в регулярных попытках скрытые мотивы?
10:26 - Есть ли в России проблемы с суверенитетом?
12:45 - Что нам демонстрирует взрыв на складе в Сергиевом-Посаде?