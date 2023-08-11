Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048637943.html
Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео
Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео - 11.08.2023 Украина.ру
Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал ход конференции в Саудовской Аравии Украина.ру, 11.08.2023
2023-08-11T15:56
2023-08-11T15:56
вадим трухачев
видео
сво
всу
китай
кнр (китай)
бпла
суверенитет
сергиев посад
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048637650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e5231b0c858144ce63f96474e088775.jpg
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал ход конференции в Саудовской Аравии "по Украине", а также определил круг возможных стран-посредников в момент перехода боевых действий в фазу мирного урегулирования украинского конфликта: 00:49 - Конференция в Саудовской Аравии "по Украине": достигла ли встреча поставленных целей? 02:47 – Можно ли сказать, что Китай на саммите в СА говорил голосом РФ? 03:03 - О подходящем кандидате в качестве посредника в мирном урегулировании по Украине; 06:16 - Какие меры необходимы для стабилизации ситуации в Чёрном море? 08:54 - Атаки БПЛА по столице: есть ли в регулярных попытках скрытые мотивы? 10:26 - Есть ли в России проблемы с суверенитетом? 12:45 - Что нам демонстрирует взрыв на складе в Сергиевом-Посаде?
сергиев посад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048637650_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c04b242aa8a7e07955698d0b4e06217e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вадим трухачев, видео, сво, всу, китай, кнр (китай), бпла, суверенитет, сергиев посад, черное море, взрывы, видео
Вадим Трухачев, Видео, СВО, ВСУ, Китай, КНР (Китай), БПЛА, суверенитет, Сергиев Посад, Черное море, взрывы

Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео

15:56 11.08.2023
 
Читать в
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал ход конференции в Саудовской Аравии "по Украине", а также определил круг возможных стран-посредников в момент перехода боевых действий в фазу мирного урегулирования украинского конфликта:
00:49 - Конференция в Саудовской Аравии "по Украине": достигла ли встреча поставленных целей?
02:47 – Можно ли сказать, что Китай на саммите в СА говорил голосом РФ?
03:03 - О подходящем кандидате в качестве посредника в мирном урегулировании по Украине;
06:16 - Какие меры необходимы для стабилизации ситуации в Чёрном море?
08:54 - Атаки БПЛА по столице: есть ли в регулярных попытках скрытые мотивы?
10:26 - Есть ли в России проблемы с суверенитетом?
12:45 - Что нам демонстрирует взрыв на складе в Сергиевом-Посаде?
 
Вадим ТрухачевВидеоСВОВСУКитайКНР (Китай)БПЛАсуверенитетСергиев ПосадЧерное моревзрывы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками
17:30Красный атаман Черняк
17:04Алексей Самойлов: Пока ВСУ превращают Харьков в Артемовск и Мариуполь, Россия отбивает новую атаку Запада
16:56Наступление на Харьков, бои под Артёмовском. О чём говорили эксперты 11 августа
16:53Больше, чем фильм. 50 лет назад начался показ сериала "Семнадцать мгновений весны"
16:42"В корне с этим не согласен": Кадыров прокомментировал тему возможных переговоров с Киевом
16:35Киев может получить ракеты Taurus, но у Шольца есть условие: что говорили об Украине в мире 11 августа
16:09Власти Украины хотят разместить в Киево-Печерской лавре пленных
15:57Завели дело. Почему СБУ боится Петра Симоненко
15:56Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео
15:23"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой
15:17"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве
15:05Зеленский решил уволить всех областных военкомов
14:56"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"
13:58Роман Алехин: Вандалов, которые напали на безногого ветерана СВО, перевоспитает только "Шторм – Z"
13:55Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео
13:49Прихожане канонической церкви забаррикадировались в гостинице Киево-Печерской лавры
13:23Здесь становятся сильными и страшными. Заметки из "волчьего логова"
13:20Беспилотник в Москве, изгнание из Лавры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа
13:13"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца
Лента новостейМолния