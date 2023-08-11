https://ukraina.ru/20230811/1048637943.html

Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео

Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео - 11.08.2023 Украина.ру

Трухачёв назвал кандидатов для посредничества в мирных переговорах. Видео

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал ход конференции в Саудовской Аравии Украина.ру, 11.08.2023

2023-08-11T15:56

2023-08-11T15:56

2023-08-11T15:56

вадим трухачев

видео

сво

всу

китай

кнр (китай)

бпла

суверенитет

сергиев посад

черное море

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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал ход конференции в Саудовской Аравии "по Украине", а также определил круг возможных стран-посредников в момент перехода боевых действий в фазу мирного урегулирования украинского конфликта: 00:49 - Конференция в Саудовской Аравии "по Украине": достигла ли встреча поставленных целей? 02:47 – Можно ли сказать, что Китай на саммите в СА говорил голосом РФ? 03:03 - О подходящем кандидате в качестве посредника в мирном урегулировании по Украине; 06:16 - Какие меры необходимы для стабилизации ситуации в Чёрном море? 08:54 - Атаки БПЛА по столице: есть ли в регулярных попытках скрытые мотивы? 10:26 - Есть ли в России проблемы с суверенитетом? 12:45 - Что нам демонстрирует взрыв на складе в Сергиевом-Посаде?

сергиев посад

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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