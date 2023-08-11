https://ukraina.ru/20230811/1048635879.html

"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве

"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве - 11.08.2023 Украина.ру

"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве

Украинская певица Светлана Лобода, посетившая на днях один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве, получила от них волну негатива. Украинцы, которым она привезла бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки, назвали ее предательницей. Об этом 11 августа написал УНИАН

2023-08-11T15:17

2023-08-11T15:17

2023-08-11T15:17

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Она и большинство других украинцев, находившихся в центре, старались избегать встречи с певицей, обвиняя ее в предательстве Украины, а также напоминая, что еще совсем недавно артистка поддерживала Россию.Такое отношение удивило Лободу, так как, по ее словам, она пожертвовала всем ради своей страны, в том числе отменила концерты в России."Ну как возможно давать концерты в России, если я бросила все, оставила свою карьеру, которая была на пике и просто сказала всем "до свидания", - сказала певица.До начала СВО певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".

https://ukraina.ru/20230811/1048631808.html

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