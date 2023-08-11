https://ukraina.ru/20230811/1048635879.html
"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве
"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве - 11.08.2023 Украина.ру
"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве
Украинская певица Светлана Лобода, посетившая на днях один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве, получила от них волну негатива. Украинцы, которым она привезла бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки, назвали ее предательницей. Об этом 11 августа написал УНИАН
2023-08-11T15:17
2023-08-11T15:17
2023-08-11T15:17
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Она и большинство других украинцев, находившихся в центре, старались избегать встречи с певицей, обвиняя ее в предательстве Украины, а также напоминая, что еще совсем недавно артистка поддерживала Россию.Такое отношение удивило Лободу, так как, по ее словам, она пожертвовала всем ради своей страны, в том числе отменила концерты в России."Ну как возможно давать концерты в России, если я бросила все, оставила свою карьеру, которая была на пике и просто сказала всем "до свидания", - сказала певица.До начала СВО певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".
https://ukraina.ru/20230811/1048631808.html
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новости, новости украины, украина, лобода, беженцы, украинские беженцы
"Оставила карьеру на пике": Лобода "отхватила" от украинских беженцев в Варшаве
Украинская певица Светлана Лобода, посетившая на днях один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве, получила от них волну негатива. Украинцы, которым она привезла бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки, назвали ее предательницей. Об этом 11 августа написал УНИАН
"Она приезжает, манипулирует этой показной добротой. Это реально отвратительно", - заявила одна из беженок.
Она и большинство других украинцев, находившихся в центре, старались избегать встречи с певицей, обвиняя ее в предательстве Украины, а также напоминая, что еще совсем недавно артистка поддерживала Россию.
Такое отношение удивило Лободу, так как, по ее словам, она пожертвовала всем ради своей страны, в том числе отменила концерты в России.
"Ну как возможно давать концерты в России, если я бросила все, оставила свою карьеру, которая была на пике и просто сказала всем "до свидания", - сказала певица.
До начала СВО певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".