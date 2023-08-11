Зеленский решил уволить всех областных военкомов
15:05 11.08.2023 (обновлено: 15:06 11.08.2023)
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов, по итогам которого принято решение освободить от должности начальников всех областных военкоматов. Об этом глава государства рассказал у себя в телеграм-канале
О выявленных случаях коррупции докладывали руководители ГБР, СБУ, МВД, Генпрокуратуры, Нацполиции и НАБУ.
По итогам заседания СНБО рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на должности областных военкомов офицеров, которые участвовали в боевых действиях по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.
А правоохранителям рекомендовали принять дополнительные меры для противодействия коррупции в военкоматах.
В июне первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. С этой целью была создана рабочая группа, которая занялась различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.
Позже Зеленский называл первые итоги проверки неутешительными.
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