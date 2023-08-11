https://ukraina.ru/20230811/1048635761.html

Зеленский решил уволить всех областных военкомов

Зеленский решил уволить всех областных военкомов - 11.08.2023 Украина.ру

Зеленский решил уволить всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов, по итогам которого принято решение освободить от должности начальников всех областных военкоматов. Об этом глава государства рассказал у себя в телеграм-канале

2023-08-11T15:05

2023-08-11T15:05

2023-08-11T15:06

военком

военкомат

проверка

снбо

украина

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О выявленных случаях коррупции докладывали руководители ГБР, СБУ, МВД, Генпрокуратуры, Нацполиции и НАБУ.По итогам заседания СНБО рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на должности областных военкомов офицеров, которые участвовали в боевых действиях по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.А правоохранителям рекомендовали принять дополнительные меры для противодействия коррупции в военкоматах.В июне первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. С этой целью была создана рабочая группа, которая занялась различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.Позже Зеленский называл первые итоги проверки неутешительными.

https://ukraina.ru/20230808/1048564039.html

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военком, военкомат, проверка, снбо, украина