Зеленский решил уволить всех областных военкомов - 11.08.2023 Украина.ру
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Зеленский решил уволить всех областных военкомов
Зеленский решил уволить всех областных военкомов - 11.08.2023 Украина.ру
Зеленский решил уволить всех областных военкомов
Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов, по итогам которого принято решение освободить от должности начальников всех областных военкоматов. Об этом глава государства рассказал у себя в телеграм-канале
2023-08-11T15:05
2023-08-11T15:06
военком
военкомат
проверка
снбо
украина
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О выявленных случаях коррупции докладывали руководители ГБР, СБУ, МВД, Генпрокуратуры, Нацполиции и НАБУ.По итогам заседания СНБО рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на должности областных военкомов офицеров, которые участвовали в боевых действиях по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.А правоохранителям рекомендовали принять дополнительные меры для противодействия коррупции в военкоматах.В июне первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. С этой целью была создана рабочая группа, которая занялась различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.Позже Зеленский называл первые итоги проверки неутешительными.
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военком, военкомат, проверка, снбо, украина
военком, военкомат, проверка, СНБО, Украина

Зеленский решил уволить всех областных военкомов

15:05 11.08.2023 (обновлено: 15:06 11.08.2023)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов, по итогам которого принято решение освободить от должности начальников всех областных военкоматов. Об этом глава государства рассказал у себя в телеграм-канале
О выявленных случаях коррупции докладывали руководители ГБР, СБУ, МВД, Генпрокуратуры, Нацполиции и НАБУ.
По итогам заседания СНБО рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на должности областных военкомов офицеров, которые участвовали в боевых действиях по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.
А правоохранителям рекомендовали принять дополнительные меры для противодействия коррупции в военкоматах.
В июне первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. С этой целью была создана рабочая группа, которая занялась различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.
Позже Зеленский называл первые итоги проверки неутешительными.
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 15:28
Отмывал деньги и помогал бандитам: на Украине арестовали военкома, укравшего почти миллион гривенНа Украине арестовали руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования (ТЦК), которого подозревают в организации схемы незаконного обогащения. Об этом 8 августа сообщили в Государственном бюро расследований со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева
 
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